https://ria.ru/20230323/frantsiya-1859926867.html

СМИ: ужин в Версале в честь Карла III оказался под угрозой из-за протестов

СМИ: ужин в Версале в честь Карла III оказался под угрозой из-за протестов - РИА Новости, 23.03.2023

СМИ: ужин в Версале в честь Карла III оказался под угрозой из-за протестов

Церемония по случаю визита короля Великобритании Карла III во Францию может состояться в Елисейском дворце, а не как планировалось в Версальском, на фоне... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T03:11

2023-03-23T03:11

2023-03-23T06:01

франция

в мире

карл iii

эммануэль макрон

великобритания

версаль

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Церемония по случаю визита короля Великобритании Карла III во Францию может состояться в Елисейском дворце, а не как планировалось в Версальском, на фоне протестных акций в стране, сообщает британская газета Mirror со ссылкой на неназванный источник.Король Великобритании Карл III совершит первый государственный визит во Францию 26-29 марта. Президент Франции Эммануэль Макрон планировал устроить 27 марта в честь британского монарха и его супруги Камиллы официальный ужин в Версальском дворце."Ужин между Карлом III и Эммануэлем Макроном, запланированный на понедельник, может не состояться в Версале, как планировалось изначально", - приводит издание слова источника.Как подчеркивает газета, первоначальный план мероприятия стал "слишком рискованным" из-за массовых беспорядков.Отмечается, что организаторы планируют провести ужин "в другом месте". Король и президент, скорее всего, встретятся в Елисейском дворце.Во Франции прошли уже восемь общенациональных манифестаций против законопроекта. Большинство из них собирали более миллиона участников по всей стране. Акции протеста сопровождались погромами и столкновениями страж порядка с протестующими.Девятая общенациональная забастовка против пенсионной реформы пройдет во Франции в четверг.

https://ria.ru/20230226/kamilla-1854358400.html

https://ria.ru/20230322/frantsiya-1859533022.html

франция

великобритания

версаль

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франция, в мире, карл iii, эммануэль макрон, великобритания, версаль