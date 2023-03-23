СМИ: во Франции призвали депутатов меньше использовать WhatsApp и Telegram
Politico: во Франции призвали депутатов меньше использовать TikTok, WhatsApp и Telegram
Логотип мессенджера Telegram. Архивное фото
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. В национальном собрании Франции депутатам рекомендуют ограничить использование TikTok, WhatsApp и Telegram, сообщает издание Politico со ссылкой на внутреннее письмо.
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"Рекомендация касается TikTok..., но также в ней указаны американские платформы, такие как Snap и WhatsApp и Instagram* (деятельность Meta* (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская)..., а также Telegram... и Signal", - говорится в сообщении издания.
Согласно документу, соцсети собирают личные данные, которые могут быть использованы иностранными разведслужбами.
В письме депутатам также советуют использовать для совместной работы французское ПО WIMI.
Ранее официальный представитель французского кабмина Оливье Веран заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон, а также все министры в правительстве страны отказались от использования китайского приложения TikTok на служебных телефонах из-за подозрений в нарушении им конфиденциальности пользователей.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.