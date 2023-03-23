https://ria.ru/20230323/frantsiya-1859925592.html

СМИ: во Франции призвали депутатов меньше использовать WhatsApp и Telegram

СМИ: во Франции призвали депутатов меньше использовать WhatsApp и Telegram - РИА Новости, 23.03.2023

СМИ: во Франции призвали депутатов меньше использовать WhatsApp и Telegram

В национальном собрании Франции депутатам рекомендуют ограничить использование TikTok, WhatsApp и Telegram, сообщает издание Politico со ссылкой на внутреннее... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T02:12

2023-03-23T02:12

2023-03-23T02:12

франция

россия

эммануэль макрон

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. В национальном собрании Франции депутатам рекомендуют ограничить использование TikTok, WhatsApp и Telegram, сообщает издание Politico со ссылкой на внутреннее письмо. Согласно документу, соцсети собирают личные данные, которые могут быть использованы иностранными разведслужбами. В письме депутатам также советуют использовать для совместной работы французское ПО WIMI. Ранее официальный представитель французского кабмина Оливье Веран заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон, а также все министры в правительстве страны отказались от использования китайского приложения TikTok на служебных телефонах из-за подозрений в нарушении им конфиденциальности пользователей.*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230315/telegram-1858045296.html

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франция, россия, эммануэль макрон, telegram