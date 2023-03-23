https://ria.ru/20230323/finlyandiya-1860110447.html

МИД назвал решение Финляндии вступить в НАТО невзвешенным

МИД назвал решение Финляндии вступить в НАТО невзвешенным - РИА Новости, 23.03.2023

МИД назвал решение Финляндии вступить в НАТО невзвешенным

Решение Финляндии вступить в НАТО невзвешенное и контрпродуктивное, поскольку оно не только не решает существующие проблемы в сфере безопасности, но и... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T15:50

2023-03-23T15:50

2023-03-23T15:50

мария захарова

финляндия

нато

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

политика

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Решение Финляндии вступить в НАТО невзвешенное и контрпродуктивное, поскольку оно не только не решает существующие проблемы в сфере безопасности, но и усугубляет военно-политическую обстановку в регионе, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Что касается решения Финляндии вступить в НАТО, вряд ли можно считать его взвешенным, о чем мы тоже говорили. Оно принято без широкого общественного обсуждения, под воздействием беспрецедентной русофобской кампании в средствах массовой информации. Мало того, мы понимаем, что за этой политической кампанией стоят Соединенные Штаты Америки и ряд их союзников по альянсу", - сказала Захарова на брифинге. Она подчеркнула, что Россия неоднократно указывала на контрпродуктивность решения Хельсинки о вступлении в НАТО. "Еще раз подчеркну, это лишь усугубляет военно-политическую обстановку в Европе, способствует милитаризации Балтийского региона, росту напряженности в Арктике," - заявила Захарова. Она также добавила, что "российско-финляндские отношения уже подверглись серьезному негативному воздействию" из-за решения Хельсинки вступить в НАТО, в том числе и в экономической сфере.

https://ria.ru/20230319/nato-1858993754.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

мария захарова, финляндия, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), политика