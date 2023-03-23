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МИД назвал решение Финляндии вступить в НАТО невзвешенным - РИА Новости, 23.03.2023
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15:50 23.03.2023
https://ria.ru/20230323/finlyandiya-1860110447.html
МИД назвал решение Финляндии вступить в НАТО невзвешенным
МИД назвал решение Финляндии вступить в НАТО невзвешенным - РИА Новости, 23.03.2023
МИД назвал решение Финляндии вступить в НАТО невзвешенным
Решение Финляндии вступить в НАТО невзвешенное и контрпродуктивное, поскольку оно не только не решает существующие проблемы в сфере безопасности, но и... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T15:50
2023-03-23T15:50
мария захарова
финляндия
нато
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
политика
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Решение Финляндии вступить в НАТО невзвешенное и контрпродуктивное, поскольку оно не только не решает существующие проблемы в сфере безопасности, но и усугубляет военно-политическую обстановку в регионе, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Что касается решения Финляндии вступить в НАТО, вряд ли можно считать его взвешенным, о чем мы тоже говорили. Оно принято без широкого общественного обсуждения, под воздействием беспрецедентной русофобской кампании в средствах массовой информации. Мало того, мы понимаем, что за этой политической кампанией стоят Соединенные Штаты Америки и ряд их союзников по альянсу", - сказала Захарова на брифинге. Она подчеркнула, что Россия неоднократно указывала на контрпродуктивность решения Хельсинки о вступлении в НАТО. "Еще раз подчеркну, это лишь усугубляет военно-политическую обстановку в Европе, способствует милитаризации Балтийского региона, росту напряженности в Арктике," - заявила Захарова. Она также добавила, что "российско-финляндские отношения уже подверглись серьезному негативному воздействию" из-за решения Хельсинки вступить в НАТО, в том числе и в экономической сфере.
https://ria.ru/20230319/nato-1858993754.html
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мария захарова, финляндия, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), политика
Мария Захарова, Финляндия, НАТО, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Политика
МИД назвал решение Финляндии вступить в НАТО невзвешенным

Захарова: решение Финляндии вступить в НАТО невзвешенное, ухудшает обстановку в регионе

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Решение Финляндии вступить в НАТО невзвешенное и контрпродуктивное, поскольку оно не только не решает существующие проблемы в сфере безопасности, но и усугубляет военно-политическую обстановку в регионе, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Что касается решения Финляндии вступить в НАТО, вряд ли можно считать его взвешенным, о чем мы тоже говорили. Оно принято без широкого общественного обсуждения, под воздействием беспрецедентной русофобской кампании в средствах массовой информации. Мало того, мы понимаем, что за этой политической кампанией стоят Соединенные Штаты Америки и ряд их союзников по альянсу", - сказала Захарова на брифинге.
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Она подчеркнула, что Россия неоднократно указывала на контрпродуктивность решения Хельсинки о вступлении в НАТО.
"Еще раз подчеркну, это лишь усугубляет военно-политическую обстановку в Европе, способствует милитаризации Балтийского региона, росту напряженности в Арктике," - заявила Захарова.
Она также добавила, что "российско-финляндские отношения уже подверглись серьезному негативному воздействию" из-за решения Хельсинки вступить в НАТО, в том числе и в экономической сфере.
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Мария ЗахароваФинляндияНАТОМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Политика
 
 
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