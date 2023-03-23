https://ria.ru/20230323/finlyandiya-1860110447.html
МИД назвал решение Финляндии вступить в НАТО невзвешенным
МИД назвал решение Финляндии вступить в НАТО невзвешенным - РИА Новости, 23.03.2023
МИД назвал решение Финляндии вступить в НАТО невзвешенным
Решение Финляндии вступить в НАТО невзвешенное и контрпродуктивное, поскольку оно не только не решает существующие проблемы в сфере безопасности, но и... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T15:50
2023-03-23T15:50
2023-03-23T15:50
мария захарова
финляндия
нато
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
политика
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Решение Финляндии вступить в НАТО невзвешенное и контрпродуктивное, поскольку оно не только не решает существующие проблемы в сфере безопасности, но и усугубляет военно-политическую обстановку в регионе, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Что касается решения Финляндии вступить в НАТО, вряд ли можно считать его взвешенным, о чем мы тоже говорили. Оно принято без широкого общественного обсуждения, под воздействием беспрецедентной русофобской кампании в средствах массовой информации. Мало того, мы понимаем, что за этой политической кампанией стоят Соединенные Штаты Америки и ряд их союзников по альянсу", - сказала Захарова на брифинге. Она подчеркнула, что Россия неоднократно указывала на контрпродуктивность решения Хельсинки о вступлении в НАТО. "Еще раз подчеркну, это лишь усугубляет военно-политическую обстановку в Европе, способствует милитаризации Балтийского региона, росту напряженности в Арктике," - заявила Захарова. Она также добавила, что "российско-финляндские отношения уже подверглись серьезному негативному воздействию" из-за решения Хельсинки вступить в НАТО, в том числе и в экономической сфере.
https://ria.ru/20230319/nato-1858993754.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мария захарова, финляндия, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), политика
Мария Захарова, Финляндия, НАТО, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Политика
МИД назвал решение Финляндии вступить в НАТО невзвешенным
Захарова: решение Финляндии вступить в НАТО невзвешенное, ухудшает обстановку в регионе
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Решение Финляндии вступить в НАТО невзвешенное и контрпродуктивное, поскольку оно не только не решает существующие проблемы в сфере безопасности, но и усугубляет военно-политическую обстановку в регионе, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Что касается решения Финляндии вступить в НАТО, вряд ли можно считать его взвешенным, о чем мы тоже говорили. Оно принято без широкого общественного обсуждения, под воздействием беспрецедентной русофобской кампании в средствах массовой информации. Мало того, мы понимаем, что за этой политической кампанией стоят Соединенные Штаты Америки и ряд их союзников по альянсу", - сказала Захарова на брифинге.
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Она подчеркнула, что Россия неоднократно указывала на контрпродуктивность решения Хельсинки
о вступлении в НАТО.
"Еще раз подчеркну, это лишь усугубляет военно-политическую обстановку в Европе
, способствует милитаризации Балтийского региона, росту напряженности в Арктике
," - заявила Захарова.
Она также добавила, что "российско-финляндские отношения уже подверглись серьезному негативному воздействию" из-за решения Хельсинки вступить в НАТО, в том числе и в экономической сфере.
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