https://ria.ru/20230323/finlyandiya-1860092145.html

Президент Финляндии подписал законы о вступлении страны в НАТО

Президент Финляндии подписал законы о вступлении страны в НАТО - РИА Новости, 23.03.2023

Президент Финляндии подписал законы о вступлении страны в НАТО

Президент Финляндии Саули Ниинистё на заседании правительства страны подписал законы о вступлении в Североатлантический альянс, следует из трансляции церемонии. РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T15:07

2023-03-23T15:07

2023-03-23T16:29

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нато

саули ниинисте

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ХЕЛЬСИНКИ, 23 мар — РИА Новости. Президент Финляндии Саули Ниинистё на заседании правительства страны подписал законы о вступлении в Североатлантический альянс, следует из трансляции церемонии.Это стало финальной точкой в ратификации всех необходимых документов на национальном уровне.Как следует из повестки заседания, президент подписал "Предложение правительства об утверждении и вступлении в силу Североатлантического договора" и "Соглашения о статусе Организации Североатлантического договора, национальных представителей и международного персонала", тем самым подтвердив приверженность вышеупомянутым соглашениям.На фоне начавшейся 24 февраля 2022 года российской специальной военной операции Финляндия решила безотлагательно подать заявку на вступление в НАТО. Соответствующее совместное заявление президент Саули Ниинистё и глава правительства страны и Санна Марин приняли 12 мая 2022-го. Российского лидера Владимира Путина проинформировали об этом во время телефонного разговора с Ниинистё 14 мая 2022 года, сообщала канцелярия главы Финляндии.Официальное заявление финского правительства о вступлении в НАТО опубликовали 15 мая 2022-го. Парламент Финляндии одобрил 188 голосами из 200 доклад кабмина, предлагающий присоединение страны к Североатлантическому альянсу 17 мая 2022 года, а уже 1 марта 2023-го одобрил законопроекты о вступлении страны в Организацию Североатлантического договора. Сейчас заявку Хельсинки в НАТО одобрили 28 стран из 30, за исключением Венгрии и Турции. Ожидается, что Финляндия станет полноправным членом альянса сразу по завершении ратификации этими двумя странами.

https://ria.ru/20230318/nato-1858794917.html

https://ria.ru/20230317/shvetsiya-1858678231.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, финляндия, нато, саули ниинисте