https://ria.ru/20230323/finlyandiya-1860092145.html
Президент Финляндии подписал законы о вступлении страны в НАТО
Президент Финляндии подписал законы о вступлении страны в НАТО - РИА Новости, 23.03.2023
Президент Финляндии подписал законы о вступлении страны в НАТО
Президент Финляндии Саули Ниинистё на заседании правительства страны подписал законы о вступлении в Североатлантический альянс, следует из трансляции церемонии. РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T15:07
2023-03-23T15:07
2023-03-23T16:29
в мире
финляндия
нато
саули ниинисте
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ХЕЛЬСИНКИ, 23 мар — РИА Новости. Президент Финляндии Саули Ниинистё на заседании правительства страны подписал законы о вступлении в Североатлантический альянс, следует из трансляции церемонии.Это стало финальной точкой в ратификации всех необходимых документов на национальном уровне.Как следует из повестки заседания, президент подписал "Предложение правительства об утверждении и вступлении в силу Североатлантического договора" и "Соглашения о статусе Организации Североатлантического договора, национальных представителей и международного персонала", тем самым подтвердив приверженность вышеупомянутым соглашениям.На фоне начавшейся 24 февраля 2022 года российской специальной военной операции Финляндия решила безотлагательно подать заявку на вступление в НАТО. Соответствующее совместное заявление президент Саули Ниинистё и глава правительства страны и Санна Марин приняли 12 мая 2022-го. Российского лидера Владимира Путина проинформировали об этом во время телефонного разговора с Ниинистё 14 мая 2022 года, сообщала канцелярия главы Финляндии.Официальное заявление финского правительства о вступлении в НАТО опубликовали 15 мая 2022-го. Парламент Финляндии одобрил 188 голосами из 200 доклад кабмина, предлагающий присоединение страны к Североатлантическому альянсу 17 мая 2022 года, а уже 1 марта 2023-го одобрил законопроекты о вступлении страны в Организацию Североатлантического договора. Сейчас заявку Хельсинки в НАТО одобрили 28 стран из 30, за исключением Венгрии и Турции. Ожидается, что Финляндия станет полноправным членом альянса сразу по завершении ратификации этими двумя странами.
https://ria.ru/20230318/nato-1858794917.html
https://ria.ru/20230317/shvetsiya-1858678231.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, финляндия, нато, саули ниинисте
В мире, Финляндия, НАТО, Саули Ниинисте
Президент Финляндии подписал законы о вступлении страны в НАТО
Президент Финляндии Ниинистё подписал законы о вступлении страны в НАТО
ХЕЛЬСИНКИ, 23 мар — РИА Новости. Президент Финляндии Саули Ниинистё на заседании правительства страны подписал законы о вступлении в Североатлантический альянс, следует из трансляции церемонии.
Это стало финальной точкой в ратификации всех необходимых документов на национальном уровне.
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Как следует из повестки заседания, президент подписал "Предложение правительства об утверждении и вступлении в силу Североатлантического договора" и "Соглашения о статусе Организации Североатлантического договора, национальных представителей и международного персонала", тем самым подтвердив приверженность вышеупомянутым соглашениям.
На фоне начавшейся 24 февраля 2022 года российской специальной военной операции Финляндия решила безотлагательно подать заявку на вступление в НАТО
. Соответствующее совместное заявление президент Саули Ниинистё и глава правительства страны и Санна Марин
приняли 12 мая 2022-го. Российского лидера Владимира Путина
проинформировали об этом во время телефонного разговора с Ниинистё 14 мая 2022 года, сообщала канцелярия главы Финляндии.
Официальное заявление финского правительства о вступлении в НАТО опубликовали 15 мая 2022-го. Парламент Финляндии одобрил 188 голосами из 200 доклад кабмина, предлагающий присоединение страны к Североатлантическому альянсу 17 мая 2022 года, а уже 1 марта 2023-го одобрил законопроекты о вступлении страны в Организацию Североатлантического договора.
Сейчас заявку Хельсинки в НАТО одобрили 28 стран из 30, за исключением Венгрии
и Турции
. Ожидается, что Финляндия станет полноправным членом альянса сразу по завершении ратификации этими двумя странами.
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