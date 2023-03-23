https://ria.ru/20230323/finlyandiya-1860057691.html
Финляндия сделала исключение для транспортировки российских удобрений
Финляндия сделала исключение для транспортировки российских удобрений - РИА Новости, 23.03.2023
Финляндия сделала исключение для транспортировки российских удобрений
Финское внешнеполитическое ведомство разрешило транспортировку груза российских удобрений, задержанного в порту Котка из-за санкций, об этом говорится в... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T13:33
2023-03-23T13:33
2023-03-23T15:00
финляндия
в мире
санкции в отношении россии
евросоюз
россия
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ХЕЛЬСИНКИ, 23 мар — РИА Новости. Финское внешнеполитическое ведомство разрешило транспортировку груза российских удобрений, задержанного в порту Котка из-за санкций, об этом говорится в сообщении МИД."Правительство получило запрос покупателя удобрений на исключение из правил 19 марта. Министерство предоставило разрешение 22 марта. Предоставленное разрешение обусловлено тем, что удобрения будут отправлены в третью страну для содействия продовольственной безопасности", — пояснили в пресс-службе министерства.В финском МИД уточнили, что санкционное законодательство ЕС не препятствует импорту удобрений (за исключением калийных) из России в страны сообщества или их транзиту через территорию Евросоюза. В то же время из-за персональных рестрикций могут оказаться замороженными активы или экономические ресурсы, принадлежащие или контролируемые фигурантами списка.О каком лице, находящемся под санкциями, идет речь — не уточняется.
https://ria.ru/20230318/sanktsii-1858743402.html
https://ria.ru/20230308/udobreniya-1856639372.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финляндия, в мире, санкции в отношении россии, евросоюз, россия
Финляндия, В мире, Санкции в отношении России, Евросоюз, Россия
Финляндия сделала исключение для транспортировки российских удобрений
МИД Финляндии разрешил транспортировку задержанных в порту Котка удобрений из России
ХЕЛЬСИНКИ, 23 мар — РИА Новости. Финское внешнеполитическое ведомство разрешило транспортировку груза российских удобрений, задержанного в порту Котка из-за санкций, об этом говорится в сообщении МИД.
"Правительство получило запрос покупателя удобрений на исключение из правил 19 марта. Министерство предоставило разрешение 22 марта. Предоставленное разрешение обусловлено тем, что удобрения будут отправлены в третью страну для содействия продовольственной безопасности", — пояснили в пресс-службе министерства.
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В финском МИД уточнили, что санкционное законодательство ЕС не препятствует импорту удобрений (за исключением калийных) из России в страны сообщества или их транзиту через территорию Евросоюза. В то же время из-за персональных рестрикций могут оказаться замороженными активы или экономические ресурсы, принадлежащие или контролируемые фигурантами списка.
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"В случае с удобрениями они могут быть освобождены от конфискации путем исключения и, таким образом, разрешен транзит через территорию Союза. Исключение может быть предоставлено, если экспорт осуществляется в третью страну в целях содействия глобальной продовольственной безопасности. Исходя из этого, удобрения, задержанные в порту Котка, также могут продолжить свой путь", — подчеркнули в ведомстве.
О каком лице, находящемся под санкциями, идет речь — не уточняется.
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