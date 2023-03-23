https://ria.ru/20230323/finlyandiya-1860057691.html

Финляндия сделала исключение для транспортировки российских удобрений

Финляндия сделала исключение для транспортировки российских удобрений - РИА Новости, 23.03.2023

Финляндия сделала исключение для транспортировки российских удобрений

Финское внешнеполитическое ведомство разрешило транспортировку груза российских удобрений, задержанного в порту Котка из-за санкций, об этом говорится в... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T13:33

2023-03-23T13:33

2023-03-23T15:00

финляндия

в мире

санкции в отношении россии

евросоюз

россия

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ХЕЛЬСИНКИ, 23 мар — РИА Новости. Финское внешнеполитическое ведомство разрешило транспортировку груза российских удобрений, задержанного в порту Котка из-за санкций, об этом говорится в сообщении МИД."Правительство получило запрос покупателя удобрений на исключение из правил 19 марта. Министерство предоставило разрешение 22 марта. Предоставленное разрешение обусловлено тем, что удобрения будут отправлены в третью страну для содействия продовольственной безопасности", — пояснили в пресс-службе министерства.В финском МИД уточнили, что санкционное законодательство ЕС не препятствует импорту удобрений (за исключением калийных) из России в страны сообщества или их транзиту через территорию Евросоюза. В то же время из-за персональных рестрикций могут оказаться замороженными активы или экономические ресурсы, принадлежащие или контролируемые фигурантами списка.О каком лице, находящемся под санкциями, идет речь — не уточняется.

https://ria.ru/20230318/sanktsii-1858743402.html

https://ria.ru/20230308/udobreniya-1856639372.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

финляндия, в мире, санкции в отношении россии, евросоюз, россия