https://ria.ru/20230323/filin-1860080638.html

Спасенный от браконьеров филин идет на поправку на Алтае

Спасенный от браконьеров филин идет на поправку на Алтае - РИА Новости, 23.03.2023

Спасенный от браконьеров филин идет на поправку на Алтае

Раненый краснокнижный филин, спасенный от браконьеров в Алтайском крае, уверенно идет на поправку, сообщили РИА Новости в региональном Министерстве природы. РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T14:29

2023-03-23T14:29

2023-03-23T18:21

хорошие новости

алтайский край

алейский район

барнаул

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/14/1859082214_20:0:905:498_1920x0_80_0_0_209b1d22944b40da244fec11261f5d80.jpg

БАРНАУЛ, 23 мар — РИА Новости. Раненый краснокнижный филин, спасенный от браконьеров в Алтайском крае, уверенно идет на поправку, сообщили РИА Новости в региональном Министерстве природы. В понедельник сообщалось, что в Алтайском крае спасли редкого краснокнижного филина, которого обнаружили в Алейском районе. Птицу ранили из огнестрельного оружия в крыло. Филина прооперировали, пока он живет в ветклинике в Барнауле.

https://ria.ru/20230320/sov-1859295389.html

алтайский край

алейский район

барнаул

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

алтайский край, алейский район, барнаул, россия