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Спасенный от браконьеров филин идет на поправку на Алтае - РИА Новости, 23.03.2023
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Хорошие новости
 
14:29 23.03.2023 (обновлено: 18:21 23.03.2023)
https://ria.ru/20230323/filin-1860080638.html
Спасенный от браконьеров филин идет на поправку на Алтае
Спасенный от браконьеров филин идет на поправку на Алтае - РИА Новости, 23.03.2023
Спасенный от браконьеров филин идет на поправку на Алтае
Раненый краснокнижный филин, спасенный от браконьеров в Алтайском крае, уверенно идет на поправку, сообщили РИА Новости в региональном Министерстве природы. РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T14:29
2023-03-23T18:21
хорошие новости
алтайский край
алейский район
барнаул
россия
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БАРНАУЛ, 23 мар — РИА Новости. Раненый краснокнижный филин, спасенный от браконьеров в Алтайском крае, уверенно идет на поправку, сообщили РИА Новости в региональном Министерстве природы. В понедельник сообщалось, что в Алтайском крае спасли редкого краснокнижного филина, которого обнаружили в Алейском районе. Птицу ранили из огнестрельного оружия в крыло. Филина прооперировали, пока он живет в ветклинике в Барнауле.
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алтайский край, алейский район, барнаул, россия
Хорошие новости, Алтайский край, Алейский район, Барнаул, Россия
Спасенный от браконьеров филин идет на поправку на Алтае

В Барнауле после операции идет на поправку спасенный от браконьеров краснокнижный филин

© Фото : Минприроды Алтайского краяСпасенный филин
Спасенный филин - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© Фото : Минприроды Алтайского края
Спасенный филин
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 23 мар — РИА Новости. Раненый краснокнижный филин, спасенный от браконьеров в Алтайском крае, уверенно идет на поправку, сообщили РИА Новости в региональном Министерстве природы.
«

"Дальше все будет зависеть от состояния крыла — если сможет нормально летать, отпустят в природу, а если нет, то будет жить среди людей", уточнили в ведомстве.

В понедельник сообщалось, что в Алтайском крае спасли редкого краснокнижного филина, которого обнаружили в Алейском районе. Птицу ранили из огнестрельного оружия в крыло. Филина прооперировали, пока он живет в ветклинике в Барнауле.
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