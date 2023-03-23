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Спасенный от браконьеров филин идет на поправку на Алтае
Спасенный от браконьеров филин идет на поправку на Алтае - РИА Новости, 23.03.2023
Спасенный от браконьеров филин идет на поправку на Алтае
Раненый краснокнижный филин, спасенный от браконьеров в Алтайском крае, уверенно идет на поправку, сообщили РИА Новости в региональном Министерстве природы. РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T14:29
2023-03-23T14:29
2023-03-23T18:21
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БАРНАУЛ, 23 мар — РИА Новости. Раненый краснокнижный филин, спасенный от браконьеров в Алтайском крае, уверенно идет на поправку, сообщили РИА Новости в региональном Министерстве природы. В понедельник сообщалось, что в Алтайском крае спасли редкого краснокнижного филина, которого обнаружили в Алейском районе. Птицу ранили из огнестрельного оружия в крыло. Филина прооперировали, пока он живет в ветклинике в Барнауле.
https://ria.ru/20230320/sov-1859295389.html
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Хорошие новости, Алтайский край, Алейский район, Барнаул, Россия
Спасенный от браконьеров филин идет на поправку на Алтае
В Барнауле после операции идет на поправку спасенный от браконьеров краснокнижный филин