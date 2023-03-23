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Мэр Евпатории объяснила причину звуков взрыва в городе - РИА Новости, 23.03.2023
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12:36 23.03.2023
https://ria.ru/20230323/evpatoriya-1860017339.html
Мэр Евпатории объяснила причину звуков взрыва в городе
Мэр Евпатории объяснила причину звуков взрыва в городе - РИА Новости, 23.03.2023
Мэр Евпатории объяснила причину звуков взрыва в городе
Звуки взрывов в Евпатории связаны с учениями силовых структур, сообщила глава администрации города Елена Демидова. РИА Новости, 23.03.2023
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евпатория
республика крым
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости. Звуки взрывов в Евпатории связаны с учениями силовых структур, сообщила глава администрации города Елена Демидова. Глава города призвала жителей сохранять спокойствие.
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евпатория, республика крым, безопасность, россия
Евпатория, Республика Крым, Безопасность, Россия
Мэр Евпатории объяснила причину звуков взрыва в городе

Глава Евпатории Демидова: звуки взрывов в городе связаны с плановыми учениями

© РИА Новости / Алексей Павлишак | Перейти в медиабанкЗдание администрации Евпатории
Здание администрации Евпатории - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости / Алексей Павлишак
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Здание администрации Евпатории. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости. Звуки взрывов в Евпатории связаны с учениями силовых структур, сообщила глава администрации города Елена Демидова.
«
"Звуки взрывов, которые слышны в городе - плановые учения силовых структур", - написала Демидова в своем телеграмм-канале.
Глава города призвала жителей сохранять спокойствие.
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