https://ria.ru/20230323/emigratsiya-1860119741.html

Лидер "Новых людей" призвал не клеить ярлыки на уехавших из России

Лидер "Новых людей" призвал не клеить ярлыки на уехавших из России - РИА Новости, 23.03.2023

Лидер "Новых людей" призвал не клеить ярлыки на уехавших из России

Лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев заявил, что не стоит вешать ярлыки на уехавших россиян, полезнее будет вернуть профессионалов домой и сделать так,... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T16:15

2023-03-23T16:15

2023-03-23T16:15

общество

госдума рф

россия

алексей нечаев (лидер партии "новые люди")

михаил мишустин

отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев заявил, что не стоит вешать ярлыки на уехавших россиян, полезнее будет вернуть профессионалов домой и сделать так, чтобы уехавшие позавидовали оставшимся. В четверг глава правительства Михаил Мишустин выступил перед Государственной Думой с отчетом о работе правительства РФ за 2022 год. "Сегодня часть наших специалистов уехала за рубеж – по разным причинам. Мы не должны клеить на них ярлыки или закрывать путь домой. Правительство правильно делает, что не пугает уехавших из страны, не облагает их лишними налогами", - отметил Нечаев в ходе выступления от фракции после отчета Мишустина. По словам парламентария, важно вернуть тех профессионалов, кто уехал, и еще важнее - "не потерять тех, кто остался". Политик добавил, что необходимо поддерживать стартапы и создавать в стране такие возможности, "чтобы уехавшие завидовали оставшимся". Повысим пошлины на потребительские товары из недружественных стран. Хотят иностранные компании у нас торговать – пусть платят. Кроме того, глава фракции поднял тему защиты свобод предпринимателей, напомнив о сокращении проверок бизнеса в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности и отметив, что останавливаться на этом не нужно. При этом Нечаев затронул и важность поддержи науки и цифровой экономики. "За каждым большим открытием и научным прорывом стоят те, кто не боится мечтать. Такие люди сделали нас лидерами в космосе и цифровой экономике. Сегодня этими разработками пользуются каждый день. Мы должны продолжать! В космосе, в науке, биоинженерии, в ИТ и искусственном интеллекте. В машиностроении, автомобиле и самолетостроении, в радио электронике и медицине", - резюмировал он.

https://ria.ru/20230316/emigratsiya-1858265751.html

https://ria.ru/20230201/uekhavshie-1849052629.html

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Кирилл Волков

общество, госдума рф, россия, алексей нечаев (лидер партии "новые люди"), михаил мишустин, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году