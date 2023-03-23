https://ria.ru/20230323/eksportery-1860123560.html

Правительство заинтересовано в поддержке экспортеров в дружественные страны

Правительство заинтересовано в поддержке экспортеров в дружественные страны - РИА Новости, 23.03.2023

Правительство заинтересовано в поддержке экспортеров в дружественные страны

Правительство России заинтересовано в том, чтобы поддержать экспортеров в дружественные страны, но это тонкий вопрос, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T16:22

2023-03-23T16:22

2023-03-23T16:27

отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году

экономика

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Правительство России заинтересовано в том, чтобы поддержать экспортеров в дружественные страны, но это тонкий вопрос, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Мы в этом смысле сейчас заинтересованы в том числе поддержать наших экспортеров в дружественные страны. Все тонко. Экспорт, импорт очень тонкая вещь. Это же на все влияет", - сказал Мишустин во время отчета правительства в Государственной Думе.

https://ria.ru/20230213/neft-1851684498.html

россия

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отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году, экономика, михаил мишустин, россия