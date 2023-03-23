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Правительство заинтересовано в поддержке экспортеров в дружественные страны - РИА Новости, 23.03.2023
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16:22 23.03.2023 (обновлено: 16:27 23.03.2023)
https://ria.ru/20230323/eksportery-1860123560.html
Правительство заинтересовано в поддержке экспортеров в дружественные страны
Правительство заинтересовано в поддержке экспортеров в дружественные страны - РИА Новости, 23.03.2023
Правительство заинтересовано в поддержке экспортеров в дружественные страны
Правительство России заинтересовано в том, чтобы поддержать экспортеров в дружественные страны, но это тонкий вопрос, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T16:22
2023-03-23T16:27
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
экономика
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Правительство России заинтересовано в том, чтобы поддержать экспортеров в дружественные страны, но это тонкий вопрос, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Мы в этом смысле сейчас заинтересованы в том числе поддержать наших экспортеров в дружественные страны. Все тонко. Экспорт, импорт очень тонкая вещь. Это же на все влияет", - сказал Мишустин во время отчета правительства в Государственной Думе.
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отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году, экономика, михаил мишустин, россия
Отчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 году, Экономика, Михаил Мишустин, Россия
Правительство заинтересовано в поддержке экспортеров в дружественные страны

Мишустин заявил о заинтересованности в поддержке экспортеров в дружественные страны

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМихаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства в Госдуме
Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства в Госдуме - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства в Госдуме
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Правительство России заинтересовано в том, чтобы поддержать экспортеров в дружественные страны, но это тонкий вопрос, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Мы в этом смысле сейчас заинтересованы в том числе поддержать наших экспортеров в дружественные страны. Все тонко. Экспорт, импорт очень тонкая вещь. Это же на все влияет", - сказал Мишустин во время отчета правительства в Государственной Думе.
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Отчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 годуЭкономикаМихаил МишустинРоссия
 
 
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