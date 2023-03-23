https://ria.ru/20230323/eksport-1859976397.html
Власти РФ определили перечень товаров несырьевого неэнергического экспорта
Власти РФ определили перечень товаров несырьевого неэнергического экспорта - РИА Новости, 23.03.2023
Власти РФ определили перечень товаров несырьевого неэнергического экспорта
Правительство РФ определило перечень товаров несырьевого неэнергетического экспорта. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T10:53
2023-03-23T10:53
2023-03-23T10:53
российский экспортный центр (рэц)
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Правительство РФ определило перечень товаров несырьевого неэнергетического экспорта. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Постановление утверждает перечень товаров, экспорт которых относится к несырьевому неэнергетическому экспорту (ННЭ). Он содержит 94 раздела и перечень кодов ТН ВЭД.Президент России Владимир Путин в конце прошлого года подписал закон, закрепляющий понятие "несырьевой неэнергетический экспорт". Документ должен создать единообразный подход к классификации различных товарных позиций, относящихся к ННЭ."Новое постановление конкретизирует перечень таких товаров, что ускорит принятие решений, в том числе о применении мер господдержки для экспортеров, и разработку новых инструментов", - пояснили в Российском экспортном центре (входит в ВЭБ.РФ).
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РИА Новости
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российский экспортный центр (рэц), михаил мишустин, россия
Российский экспортный центр (РЭЦ), Михаил Мишустин, Россия
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Правительство РФ определило перечень товаров несырьевого неэнергетического экспорта. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Постановление утверждает перечень товаров, экспорт которых относится к несырьевому неэнергетическому экспорту (ННЭ). Он содержит 94 раздела и перечень кодов ТН ВЭД.
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в конце прошлого года подписал закон, закрепляющий понятие "несырьевой неэнергетический экспорт". Документ должен создать единообразный подход к классификации различных товарных позиций, относящихся к ННЭ.
"Новое постановление конкретизирует перечень таких товаров, что ускорит принятие решений, в том числе о применении мер господдержки для экспортеров, и разработку новых инструментов", - пояснили в Российском экспортном центре (входит в ВЭБ.РФ).