https://ria.ru/20230323/eksport-1859976397.html

Власти РФ определили перечень товаров несырьевого неэнергического экспорта

Власти РФ определили перечень товаров несырьевого неэнергического экспорта - РИА Новости, 23.03.2023

Власти РФ определили перечень товаров несырьевого неэнергического экспорта

Правительство РФ определило перечень товаров несырьевого неэнергетического экспорта. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T10:53

2023-03-23T10:53

2023-03-23T10:53

российский экспортный центр (рэц)

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Правительство РФ определило перечень товаров несырьевого неэнергетического экспорта. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Постановление утверждает перечень товаров, экспорт которых относится к несырьевому неэнергетическому экспорту (ННЭ). Он содержит 94 раздела и перечень кодов ТН ВЭД.Президент России Владимир Путин в конце прошлого года подписал закон, закрепляющий понятие "несырьевой неэнергетический экспорт". Документ должен создать единообразный подход к классификации различных товарных позиций, относящихся к ННЭ."Новое постановление конкретизирует перечень таких товаров, что ускорит принятие решений, в том числе о применении мер господдержки для экспортеров, и разработку новых инструментов", - пояснили в Российском экспортном центре (входит в ВЭБ.РФ).

https://ria.ru/20230321/rets-1859478521.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

российский экспортный центр (рэц), михаил мишустин, россия