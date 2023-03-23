https://ria.ru/20230323/ege-1860078893.html
Избиратели и фракции часто спрашивают правительство про ЕГЭ, заявил Володин
Избиратели и фракции часто спрашивают правительство про ЕГЭ, заявил Володин - РИА Новости, 23.03.2023
Избиратели и фракции часто спрашивают правительство про ЕГЭ, заявил Володин
Среди 20 тысяч вопросов к отчету кабмина вопрос ЕГЭ вошел в пятерку наиболее частых, если есть запрос общества, надо отвечать, сообщил спикер Госдумы Вячеслав... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T14:24
2023-03-23T14:24
2023-03-23T14:24
вячеслав володин
госдума рф
единый государственный экзамен (егэ)
россия
образование - общество
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МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Среди 20 тысяч вопросов к отчету кабмина вопрос ЕГЭ вошел в пятерку наиболее частых, если есть запрос общества, надо отвечать, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. "Вопрос по ЕГЭ задавали практически все фракции. Мы когда вопросы через социальные сети, общественную приемную собирали к сегодняшнему отчету, подвели итог. Порядка 20 тысяч вопросов, которые поступили к отчету правительства, вопрос по ЕГЭ входит в пятерку наиболее часто задаваемых нашими избирателями вопросов… Но совершенно очевидно, если есть запрос общества, надо отвечать на этот вопрос", - сказал он. По словам парламентария, эту тему надо обсуждать с профильным ведомством, и этим должен заниматься также профильный комитет и не только.
https://ria.ru/20230315/ege-1858111854.html
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вячеслав володин, госдума рф, единый государственный экзамен (егэ), россия, образование - общество
Вячеслав Володин, Госдума РФ, Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Россия, Образование - Общество
Избиратели и фракции часто спрашивают правительство про ЕГЭ, заявил Володин
Володин: вопрос ЕГЭ входит в пятерку самых задаваемых к отчету правительства
МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Среди 20 тысяч вопросов к отчету кабмина вопрос ЕГЭ вошел в пятерку наиболее частых, если есть запрос общества, надо отвечать, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Вопрос по ЕГЭ задавали практически все фракции. Мы когда вопросы через социальные сети, общественную приемную собирали к сегодняшнему отчету, подвели итог. Порядка 20 тысяч вопросов, которые поступили к отчету правительства, вопрос по ЕГЭ входит в пятерку наиболее часто задаваемых нашими избирателями вопросов… Но совершенно очевидно, если есть запрос общества, надо отвечать на этот вопрос", - сказал он.
По словам парламентария, эту тему надо обсуждать с профильным ведомством, и этим должен заниматься также профильный комитет и не только.
Мишустин ответил на вопрос о возможной отмене ЕГЭ