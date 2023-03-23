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В Липецкой области отремонтируют около 50 километров городских дорог - РИА Новости, 23.03.2023
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Липецкая область
 
10:17 23.03.2023
https://ria.ru/20230323/dorogi-1859967372.html
В Липецкой области отремонтируют около 50 километров городских дорог
В Липецкой области отремонтируют около 50 километров городских дорог - РИА Новости, 23.03.2023
В Липецкой области отремонтируют около 50 километров городских дорог
В Липецкой области в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" (БКД) в этом году планируется привести в нормативное состояние около 50 километров... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T10:17
2023-03-23T10:17
липецкая область
елец
липецк
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 23 мар – РИА Новости. В Липецкой области в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" (БКД) в этом году планируется привести в нормативное состояние около 50 километров уличной сети, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Он уточнил, что самый большой объем работ – 40 километров – предстоит в Липецке. Также ремонтные работы будут проведены на улицах городов Грязи и Елец.Как отметил Артамонов, в Ельце работы уже начались. В порядок приведут дороги на центральных улицах города, а также в частном секторе. В процессе ремонта старое дорожное полотно заменят на новое, установят бордюры, организуют уличное освещение и озеленение."От состояния городских магистралей зависит качество жизни населения и безопасность дорожного движения. Мы ежегодно выполняем большой объём работ в этой отрасли, учитываем мнения и пожелания жителей. Этот год не станет исключением", – подчеркнул Игорь Артамонов.
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елец, липецк, игорь артамонов
Липецкая область, Елец, Липецк, Игорь Артамонов

В Липецкой области отремонтируют около 50 километров городских дорог

© Фото : пресс-службы правительства Липецкой областиВ Липецкой области отремонтируют около 50 километров городских дорог
В Липецкой области отремонтируют около 50 километров городских дорог - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© Фото : пресс-службы правительства Липецкой области
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 23 мар – РИА Новости. В Липецкой области в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" (БКД) в этом году планируется привести в нормативное состояние около 50 километров уличной сети, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он уточнил, что самый большой объем работ – 40 километров – предстоит в Липецке. Также ремонтные работы будут проведены на улицах городов Грязи и Елец.
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Как отметил Артамонов, в Ельце работы уже начались. В порядок приведут дороги на центральных улицах города, а также в частном секторе. В процессе ремонта старое дорожное полотно заменят на новое, установят бордюры, организуют уличное освещение и озеленение.
"От состояния городских магистралей зависит качество жизни населения и безопасность дорожного движения. Мы ежегодно выполняем большой объём работ в этой отрасли, учитываем мнения и пожелания жителей. Этот год не станет исключением", – подчеркнул Игорь Артамонов.
 
Липецкая областьЕлецЛипецкИгорь Артамонов
 
 
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