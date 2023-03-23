https://ria.ru/20230323/dorogi-1859967372.html

В Липецкой области отремонтируют около 50 километров городских дорог

В Липецкой области отремонтируют около 50 километров городских дорог - РИА Новости, 23.03.2023

В Липецкой области отремонтируют около 50 километров городских дорог

В Липецкой области в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" (БКД) в этом году планируется привести в нормативное состояние около 50 километров... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T10:17

2023-03-23T10:17

2023-03-23T10:17

липецкая область

елец

липецк

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 23 мар – РИА Новости. В Липецкой области в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" (БКД) в этом году планируется привести в нормативное состояние около 50 километров уличной сети, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Он уточнил, что самый большой объем работ – 40 километров – предстоит в Липецке. Также ремонтные работы будут проведены на улицах городов Грязи и Елец.Как отметил Артамонов, в Ельце работы уже начались. В порядок приведут дороги на центральных улицах города, а также в частном секторе. В процессе ремонта старое дорожное полотно заменят на новое, установят бордюры, организуют уличное освещение и озеленение."От состояния городских магистралей зависит качество жизни населения и безопасность дорожного движения. Мы ежегодно выполняем большой объём работ в этой отрасли, учитываем мнения и пожелания жителей. Этот год не станет исключением", – подчеркнул Игорь Артамонов.

https://ria.ru/20230320/sakhar-1859173484.html

елец

липецк

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Артем Смирнов

елец, липецк, игорь артамонов