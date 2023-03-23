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В Донецке мирный житель пострадал при обстреле ВСУ - РИА Новости, 23.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:54 23.03.2023
https://ria.ru/20230323/donetsk-1860136939.html
В Донецке мирный житель пострадал при обстреле ВСУ
В Донецке мирный житель пострадал при обстреле ВСУ - РИА Новости, 23.03.2023
В Донецке мирный житель пострадал при обстреле ВСУ
Мирный житель пострадал при обстреле Кировского района Донецка украинскими войсками, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T16:54
2023-03-23T16:54
специальная военная операция на украине
донецк
кировский район
донецкая народная республика
сцкк
вооруженные силы украины
россия
украина
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ДОНЕЦК, 23 мар - РИА Новости. Мирный житель пострадал при обстреле Кировского района Донецка украинскими войсками, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 23 марта поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: город Донецк (Кировский район): по улице Красная Заря, 120 ранен мужчина 1982 года рождения", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. Ранее представительство сообщало, что в 15.30 мск украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230323/listovki-1860121935.html
https://ria.ru/20230323/zelenskiy-1860075696.html
донецк
кировский район
донецкая народная республика
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донецк, кировский район, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Кировский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина
В Донецке мирный житель пострадал при обстреле ВСУ

Мирный житель пострадал при обстреле Кировского района Донецка украинскими войсками

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в Донецке
Автомобиль скорой помощи в Донецке - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Автомобиль скорой помощи в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 23 мар - РИА Новости. Мирный житель пострадал при обстреле Кировского района Донецка украинскими войсками, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"По оперативным линиям СЦКК ДНР за 23 марта поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: город Донецк (Кировский район): по улице Красная Заря, 120 ранен мужчина 1982 года рождения", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале.
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Вчера, 16:18
Ранее представительство сообщало, что в 15.30 мск украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкКировский районДонецкая Народная РеспубликаСЦККВооруженные силы УкраиныРоссияУкраина
 
 
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