https://ria.ru/20230323/donetsk-1860029054.html
Украинские войска обстреляли Петровский и Куйбышевский районы Донецка
Украинские войска обстреляли Петровский и Куйбышевский районы Донецка - РИА Новости, 23.03.2023
Украинские войска обстреляли Петровский и Куйбышевский районы Донецка
Украинские войска обстреляли Петровский и Куйбышевский районы Донецка, выпустив за 20 минут восемь снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T12:58
2023-03-23T12:58
2023-03-23T13:23
специальная военная операция на украине
куйбышевский район
донецк
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 23 мар – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский и Куйбышевский районы Донецка, выпустив за 20 минут восемь снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12:25 (совпадает с мск) – населенный пункт Курахово – город Донецк (Петровский район): выпущено 6 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства.Захарова назвала украинцев расходным материалом для НАТО23.03.2023Отмечается, что в 12.45 по Куйбышевскому району города было выпущено два снаряда указанного калибра.Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230323/ukraina-1859956390.html
https://ria.ru/20230322/ranenaya-1859908203.html
куйбышевский район
донецк
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
куйбышевский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Куйбышевский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли Петровский и Куйбышевский районы Донецка
Украинские войска обстреляли Петровский и Куйбышевский районы Донецка