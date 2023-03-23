https://ria.ru/20230323/donbass-1859954486.html

В ДНР выросло число мирных жителей, пострадавших из-за обстрелов ВСУ

В ДНР выросло число мирных жителей, пострадавших из-за обстрелов ВСУ - РИА Новости, 23.03.2023

В ДНР выросло число мирных жителей, пострадавших из-за обстрелов ВСУ

Число пострадавших за минувшие сутки мирных жителей Донецкой Народной Республики возросло до семи, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T09:35

2023-03-23T09:35

2023-03-23T09:35

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

украина

петровский район

происшествия

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ДОНЕЦК, 23 мар - РИА Новости. Число пострадавших за минувшие сутки мирных жителей Донецкой Народной Республики возросло до семи, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. В представительстве уточнили, что 22 марта в Петровском районе Донецка по улице Глазунова в результате подрыва на мине ПФМ "Лепесток" пострадал мужчина 1988 года рождения. "Таким образом, общее количество пострадавших за 22 марта составляет семь человек", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. Ранее представительство сообщало о шести пострадавших мирных жителях.

https://ria.ru/20230323/donbass-1859952329.html

https://ria.ru/20230322/shtab-1859802786.html

донецкая народная республика

украина

петровский район

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Дарья Буймова

донецкая народная республика, украина, петровский район, происшествия