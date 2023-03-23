https://ria.ru/20230323/donbass-1859954486.html
В ДНР выросло число мирных жителей, пострадавших из-за обстрелов ВСУ
В ДНР выросло число мирных жителей, пострадавших из-за обстрелов ВСУ - РИА Новости, 23.03.2023
В ДНР выросло число мирных жителей, пострадавших из-за обстрелов ВСУ
Число пострадавших за минувшие сутки мирных жителей Донецкой Народной Республики возросло до семи, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T09:35
2023-03-23T09:35
2023-03-23T09:35
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
петровский район
происшествия
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ДОНЕЦК, 23 мар - РИА Новости. Число пострадавших за минувшие сутки мирных жителей Донецкой Народной Республики возросло до семи, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. В представительстве уточнили, что 22 марта в Петровском районе Донецка по улице Глазунова в результате подрыва на мине ПФМ "Лепесток" пострадал мужчина 1988 года рождения. "Таким образом, общее количество пострадавших за 22 марта составляет семь человек", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. Ранее представительство сообщало о шести пострадавших мирных жителях.
https://ria.ru/20230323/donbass-1859952329.html
https://ria.ru/20230322/shtab-1859802786.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, украина, петровский район, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Петровский район, Происшествия
В ДНР выросло число мирных жителей, пострадавших из-за обстрелов ВСУ
Число пострадавших из-за обстрелов ВСУ за сутки мирных жителей ДНР выросло до семи