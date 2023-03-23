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В ДНР выросло число мирных жителей, пострадавших из-за обстрелов ВСУ - РИА Новости, 23.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:35 23.03.2023
https://ria.ru/20230323/donbass-1859954486.html
В ДНР выросло число мирных жителей, пострадавших из-за обстрелов ВСУ
В ДНР выросло число мирных жителей, пострадавших из-за обстрелов ВСУ - РИА Новости, 23.03.2023
В ДНР выросло число мирных жителей, пострадавших из-за обстрелов ВСУ
Число пострадавших за минувшие сутки мирных жителей Донецкой Народной Республики возросло до семи, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T09:35
2023-03-23T09:35
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
петровский район
происшествия
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ДОНЕЦК, 23 мар - РИА Новости. Число пострадавших за минувшие сутки мирных жителей Донецкой Народной Республики возросло до семи, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. В представительстве уточнили, что 22 марта в Петровском районе Донецка по улице Глазунова в результате подрыва на мине ПФМ "Лепесток" пострадал мужчина 1988 года рождения. "Таким образом, общее количество пострадавших за 22 марта составляет семь человек", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. Ранее представительство сообщало о шести пострадавших мирных жителях.
https://ria.ru/20230323/donbass-1859952329.html
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донецкая народная республика
украина
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донецкая народная республика, украина, петровский район, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Петровский район, Происшествия
В ДНР выросло число мирных жителей, пострадавших из-за обстрелов ВСУ

Число пострадавших из-за обстрелов ВСУ за сутки мирных жителей ДНР выросло до семи

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкЖенщина убирает осколки стекла после обстрела со стороны украинских войск
Женщина убирает осколки стекла после обстрела со стороны украинских войск - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Женщина убирает осколки стекла после обстрела со стороны украинских войск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 23 мар - РИА Новости. Число пострадавших за минувшие сутки мирных жителей Донецкой Народной Республики возросло до семи, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
В представительстве уточнили, что 22 марта в Петровском районе Донецка по улице Глазунова в результате подрыва на мине ПФМ "Лепесток" пострадал мужчина 1988 года рождения.
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"Таким образом, общее количество пострадавших за 22 марта составляет семь человек", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале.
Ранее представительство сообщало о шести пострадавших мирных жителях.
Донецк - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаУкраинаПетровский районПроисшествия
 
 
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