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Минэкономразвития повысит прогноз по курсу доллара - РИА Новости, 23.03.2023
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17:46 23.03.2023
https://ria.ru/20230323/dollar-1860155612.html
Минэкономразвития повысит прогноз по курсу доллара
Минэкономразвития повысит прогноз по курсу доллара - РИА Новости, 23.03.2023
Минэкономразвития повысит прогноз по курсу доллара
Минэкономразвития в обновленном прогнозе уточнит среднегодовой курс доллара в 2023 году в сторону повышения с сентябрьских оценок в 68,3 рубля за доллар,... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T17:46
2023-03-23T17:46
экономика
максим решетников
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
доллар
россия
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Минэкономразвития в обновленном прогнозе уточнит среднегодовой курс доллара в 2023 году в сторону повышения с сентябрьских оценок в 68,3 рубля за доллар, сообщил журналистам глава ведомства Максим Решетников. "Скорректируем, конечно (в сторону ослабления рубля - ред.), и с учетом уточнения прогноза и по добыче нефти, и по ценам на нефть, очевидным образом пересматривать будем", - сказал Решетников журналистам, отвечая на вопрос о том, будет пересмотрен прогноз курса рубля в сторону ослабления. По представленному в сентябре прогнозу Минэкономразвития, средний курс доллара по итогам года ожидается на уровне 68,3 рубля за доллар.
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экономика, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), доллар, россия
Экономика, Максим Решетников, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Доллар, Россия
Минэкономразвития повысит прогноз по курсу доллара

Глава Минэкономразвития Решетников: прогноз по среднегодовому курсу доллара повысится

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗнак доллара на табло
Знак доллара на табло - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Минэкономразвития в обновленном прогнозе уточнит среднегодовой курс доллара в 2023 году в сторону повышения с сентябрьских оценок в 68,3 рубля за доллар, сообщил журналистам глава ведомства Максим Решетников.
"Скорректируем, конечно (в сторону ослабления рубля - ред.), и с учетом уточнения прогноза и по добыче нефти, и по ценам на нефть, очевидным образом пересматривать будем", - сказал Решетников журналистам, отвечая на вопрос о том, будет пересмотрен прогноз курса рубля в сторону ослабления.
По представленному в сентябре прогнозу Минэкономразвития, средний курс доллара по итогам года ожидается на уровне 68,3 рубля за доллар.
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ЭкономикаМаксим РешетниковМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)ДолларРоссия
 
 
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