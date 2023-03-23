https://ria.ru/20230323/dollar-1860155612.html

Минэкономразвития повысит прогноз по курсу доллара

Минэкономразвития повысит прогноз по курсу доллара - РИА Новости, 23.03.2023

Минэкономразвития повысит прогноз по курсу доллара

Минэкономразвития в обновленном прогнозе уточнит среднегодовой курс доллара в 2023 году в сторону повышения с сентябрьских оценок в 68,3 рубля за доллар,... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T17:46

2023-03-23T17:46

2023-03-23T17:46

экономика

максим решетников

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

доллар

россия

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Минэкономразвития в обновленном прогнозе уточнит среднегодовой курс доллара в 2023 году в сторону повышения с сентябрьских оценок в 68,3 рубля за доллар, сообщил журналистам глава ведомства Максим Решетников. "Скорректируем, конечно (в сторону ослабления рубля - ред.), и с учетом уточнения прогноза и по добыче нефти, и по ценам на нефть, очевидным образом пересматривать будем", - сказал Решетников журналистам, отвечая на вопрос о том, будет пересмотрен прогноз курса рубля в сторону ослабления. По представленному в сентябре прогнозу Минэкономразвития, средний курс доллара по итогам года ожидается на уровне 68,3 рубля за доллар.

https://ria.ru/20230314/sanktsii-1857676980.html

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экономика, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), доллар, россия