https://ria.ru/20230323/diplomaty-1860234886.html

Российские дипломаты ждут реакции генсека ООН на ограничение передвижения

Российские дипломаты ждут реакции генсека ООН на ограничение передвижения - РИА Новости, 23.03.2023

Российские дипломаты ждут реакции генсека ООН на ограничение передвижения

Россия ждет реакции генсека ООН Антониу Гутерреша на ограничение передвижения сотрудников постпредства РФ при организации, заявил глава правовой референтуры... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T23:47

2023-03-23T23:47

2023-03-23T23:47

в мире

россия

сша

антониу гутерреш

оон

сергей леонидченко

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ООН, 23 мар – РИА Новости. Россия ждет реакции генсека ООН Антониу Гутерреша на ограничение передвижения сотрудников постпредства РФ при организации, заявил глава правовой референтуры постпредства Сергей Леонидченко, выступая на заседании Комитета по сношениям со страной пребывания. Текст выступления опубликован в четверг на сайте российской миссии. Ранее он заявил, что США ввели разрешительный порядок для дипломатов РФ, если они хотят выехать за пределы 25-мильной зоны. "Мы не услышали никакой реакции генерального секретаря или юридического советника ООН в ответ на эту новую запретительную меру и мы ожидаем, что генеральный секретарь и его юридический советник заявят свою позицию в отношении этого произвола со стороны страны пребывания и предпримут эффективные меры для отмены этого решения", - сказал Леонидченко.

https://ria.ru/20230310/oon-1856892921.html

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в мире, россия, сша, антониу гутерреш, оон, сергей леонидченко