Рейтинг@Mail.ru
Российские дипломаты ждут реакции генсека ООН на ограничение передвижения - РИА Новости, 23.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:47 23.03.2023
https://ria.ru/20230323/diplomaty-1860234886.html
Российские дипломаты ждут реакции генсека ООН на ограничение передвижения
Российские дипломаты ждут реакции генсека ООН на ограничение передвижения - РИА Новости, 23.03.2023
Российские дипломаты ждут реакции генсека ООН на ограничение передвижения
Россия ждет реакции генсека ООН Антониу Гутерреша на ограничение передвижения сотрудников постпредства РФ при организации, заявил глава правовой референтуры... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T23:47
2023-03-23T23:47
в мире
россия
сша
антониу гутерреш
оон
сергей леонидченко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/13/1817850814_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_51a747a4b21b31da9b97228c6ebc159a.jpg
ООН, 23 мар – РИА Новости. Россия ждет реакции генсека ООН Антониу Гутерреша на ограничение передвижения сотрудников постпредства РФ при организации, заявил глава правовой референтуры постпредства Сергей Леонидченко, выступая на заседании Комитета по сношениям со страной пребывания. Текст выступления опубликован в четверг на сайте российской миссии. Ранее он заявил, что США ввели разрешительный порядок для дипломатов РФ, если они хотят выехать за пределы 25-мильной зоны. "Мы не услышали никакой реакции генерального секретаря или юридического советника ООН в ответ на эту новую запретительную меру и мы ожидаем, что генеральный секретарь и его юридический советник заявят свою позицию в отношении этого произвола со стороны страны пребывания и предпримут эффективные меры для отмены этого решения", - сказал Леонидченко.
https://ria.ru/20230310/oon-1856892921.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/13/1817850814_0:0:1777:1333_1920x0_80_0_0_9dac9a415317d4f160272426763fc536.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, антониу гутерреш, оон, сергей леонидченко
В мире, Россия, США, Антониу Гутерреш, ООН, Сергей Леонидченко
Российские дипломаты ждут реакции генсека ООН на ограничение передвижения

Постпредство России при ООН ждет реакции Гутерреша на ограничение передвижения дипломатов

© РИА Новости / Eskinder DebebeГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости / Eskinder Debebe
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 23 мар – РИА Новости. Россия ждет реакции генсека ООН Антониу Гутерреша на ограничение передвижения сотрудников постпредства РФ при организации, заявил глава правовой референтуры постпредства Сергей Леонидченко, выступая на заседании Комитета по сношениям со страной пребывания. Текст выступления опубликован в четверг на сайте российской миссии.
Ранее он заявил, что США ввели разрешительный порядок для дипломатов РФ, если они хотят выехать за пределы 25-мильной зоны.
"Мы не услышали никакой реакции генерального секретаря или юридического советника ООН в ответ на эту новую запретительную меру и мы ожидаем, что генеральный секретарь и его юридический советник заявят свою позицию в отношении этого произвола со стороны страны пребывания и предпримут эффективные меры для отмены этого решения", - сказал Леонидченко.
Заседание СБ ООН - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
Российский дипломат заявила о неприкосновенности права вето в СБ ООН
10 марта, 00:51
 
В миреРоссияСШААнтониу ГутеррешООНСергей Леонидченко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала