https://ria.ru/20230323/diplomatiya-1860209278.html

Блинкен заявил о готовности США к конструктивной дипломатии с Россией

Блинкен заявил о готовности США к конструктивной дипломатии с Россией - РИА Новости, 23.03.2023

Блинкен заявил о готовности США к конструктивной дипломатии с Россией

США открыты для конструктивной дипломатии с Россией в целях прекращения украинского конфликта, если Москва проявит признаки готовности к такому взаимодействию,... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T20:36

2023-03-23T20:36

2023-03-23T20:36

сша

в мире

энтони блинкен

россия

украина

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ВАШИНГТОН, 23 мар - РИА Новости. США открыты для конструктивной дипломатии с Россией в целях прекращения украинского конфликта, если Москва проявит признаки готовности к такому взаимодействию, заявил в четверг госсекретарь США Энтони Блинкен. Таким образом глава американской дипломатии ответил на вопрос о том, какие усилия сегодня предпринимает Вашингтон для того, чтобы положить конец конфликту на Украине. При этом, как подчеркнул Блинкен, сейчас Вашингтон не видит со стороны Москвы признаков готовности завершить спецоперацию на Украине.

https://ria.ru/20230323/ssha-1859947494.html

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сша, в мире, энтони блинкен, россия, украина