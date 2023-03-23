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Блинкен заявил о готовности США к конструктивной дипломатии с Россией - РИА Новости, 23.03.2023
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20:36 23.03.2023
https://ria.ru/20230323/diplomatiya-1860209278.html
Блинкен заявил о готовности США к конструктивной дипломатии с Россией
Блинкен заявил о готовности США к конструктивной дипломатии с Россией - РИА Новости, 23.03.2023
Блинкен заявил о готовности США к конструктивной дипломатии с Россией
США открыты для конструктивной дипломатии с Россией в целях прекращения украинского конфликта, если Москва проявит признаки готовности к такому взаимодействию,... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T20:36
2023-03-23T20:36
сша
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энтони блинкен
россия
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ВАШИНГТОН, 23 мар - РИА Новости. США открыты для конструктивной дипломатии с Россией в целях прекращения украинского конфликта, если Москва проявит признаки готовности к такому взаимодействию, заявил в четверг госсекретарь США Энтони Блинкен. Таким образом глава американской дипломатии ответил на вопрос о том, какие усилия сегодня предпринимает Вашингтон для того, чтобы положить конец конфликту на Украине. При этом, как подчеркнул Блинкен, сейчас Вашингтон не видит со стороны Москвы признаков готовности завершить спецоперацию на Украине.
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сша, в мире, энтони блинкен, россия, украина
США, В мире, Энтони Блинкен, Россия, Украина
Блинкен заявил о готовности США к конструктивной дипломатии с Россией

Блинкен заявил о готовности США к конструктивной дипломатии с Россией по Украине

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 23 мар - РИА Новости. США открыты для конструктивной дипломатии с Россией в целях прекращения украинского конфликта, если Москва проявит признаки готовности к такому взаимодействию, заявил в четверг госсекретарь США Энтони Блинкен.
«
"Если мы увидим хоть какие-то признаки того, что Россия нацелена на конструктивную дипломатию и готова к ней, чтобы положить конец этой агрессии, мы набросимся на эту возможность", - сказал Блинкен в ходе слушаний в комитете по международным делам палаты представителей США.
Таким образом глава американской дипломатии ответил на вопрос о том, какие усилия сегодня предпринимает Вашингтон для того, чтобы положить конец конфликту на Украине. При этом, как подчеркнул Блинкен, сейчас Вашингтон не видит со стороны Москвы признаков готовности завершить спецоперацию на Украине.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
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