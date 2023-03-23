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Блинкен заявил о готовности США к конструктивной дипломатии с Россией
Блинкен заявил о готовности США к конструктивной дипломатии с Россией - РИА Новости, 23.03.2023
Блинкен заявил о готовности США к конструктивной дипломатии с Россией
США открыты для конструктивной дипломатии с Россией в целях прекращения украинского конфликта, если Москва проявит признаки готовности к такому взаимодействию,... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T20:36
2023-03-23T20:36
2023-03-23T20:36
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ВАШИНГТОН, 23 мар - РИА Новости. США открыты для конструктивной дипломатии с Россией в целях прекращения украинского конфликта, если Москва проявит признаки готовности к такому взаимодействию, заявил в четверг госсекретарь США Энтони Блинкен. Таким образом глава американской дипломатии ответил на вопрос о том, какие усилия сегодня предпринимает Вашингтон для того, чтобы положить конец конфликту на Украине. При этом, как подчеркнул Блинкен, сейчас Вашингтон не видит со стороны Москвы признаков готовности завершить спецоперацию на Украине.
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сша, в мире, энтони блинкен, россия, украина
США, В мире, Энтони Блинкен, Россия, Украина
Блинкен заявил о готовности США к конструктивной дипломатии с Россией
Блинкен заявил о готовности США к конструктивной дипломатии с Россией по Украине