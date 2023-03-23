https://ria.ru/20230323/deputaty-1860114161.html
Мишустин обратился к депутатам, не успевшим задать ему вопросы
Мишустин обратился к депутатам, не успевшим задать ему вопросы - РИА Новости, 23.03.2023
Мишустин обратился к депутатам, не успевшим задать ему вопросы
Глава кабмина РФ Михаил Мишустин пригласил депутатов, которые не успели задать вопрос, в правительство для общения. РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T16:01
2023-03-23T16:01
2023-03-23T16:10
политика
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
россия
михаил мишустин
госдума рф
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Глава кабмина РФ Михаил Мишустин пригласил депутатов, которые не успели задать вопрос, в правительство для общения.В четверг Мишустин выступил перед Государственной Думой с отчетом о работе правительства РФ за 2022 год. После выступления депутатов премьер-министр сообщил, что не все успели задать ему вопросы, и попросил извинения."Я вас приглашаю в правительство, где мы сможем поговорить, вы - задать свои вопросы, я обещаю, я на них отвечу", - сказал Мишустин и озвучил фамилии 10 депутатов, в том числе Николая Харитонова, Владимира Кошелева, Анатолия Аксакова, Леонида Калашникова и других.
https://ria.ru/20230323/mishustin-1860106012.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году, россия, михаил мишустин, госдума рф
Политика, Отчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 году, Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ
Мишустин обратился к депутатам, не успевшим задать ему вопросы
Мишустин пригласил депутатов, не успевших задать вопрос, в Дом правительства для общения