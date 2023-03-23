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Мишустин обратился к депутатам, не успевшим задать ему вопросы - РИА Новости, 23.03.2023
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16:01 23.03.2023 (обновлено: 16:10 23.03.2023)
https://ria.ru/20230323/deputaty-1860114161.html
Мишустин обратился к депутатам, не успевшим задать ему вопросы
Мишустин обратился к депутатам, не успевшим задать ему вопросы - РИА Новости, 23.03.2023
Мишустин обратился к депутатам, не успевшим задать ему вопросы
Глава кабмина РФ Михаил Мишустин пригласил депутатов, которые не успели задать вопрос, в правительство для общения. РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T16:01
2023-03-23T16:10
политика
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
россия
михаил мишустин
госдума рф
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Глава кабмина РФ Михаил Мишустин пригласил депутатов, которые не успели задать вопрос, в правительство для общения.В четверг Мишустин выступил перед Государственной Думой с отчетом о работе правительства РФ за 2022 год. После выступления депутатов премьер-министр сообщил, что не все успели задать ему вопросы, и попросил извинения."Я вас приглашаю в правительство, где мы сможем поговорить, вы - задать свои вопросы, я обещаю, я на них отвечу", - сказал Мишустин и озвучил фамилии 10 депутатов, в том числе Николая Харитонова, Владимира Кошелева, Анатолия Аксакова, Леонида Калашникова и других.
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политика, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году, россия, михаил мишустин, госдума рф
Политика, Отчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 году, Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ
Мишустин обратился к депутатам, не успевшим задать ему вопросы

Мишустин пригласил депутатов, не успевших задать вопрос, в Дом правительства для общения

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Глава кабмина РФ Михаил Мишустин пригласил депутатов, которые не успели задать вопрос, в правительство для общения.
В четверг Мишустин выступил перед Государственной Думой с отчетом о работе правительства РФ за 2022 год. После выступления депутатов премьер-министр сообщил, что не все успели задать ему вопросы, и попросил извинения.
"Я вас приглашаю в правительство, где мы сможем поговорить, вы - задать свои вопросы, я обещаю, я на них отвечу", - сказал Мишустин и озвучил фамилии 10 депутатов, в том числе Николая Харитонова, Владимира Кошелева, Анатолия Аксакова, Леонида Калашникова и других.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
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ПолитикаОтчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 годуРоссияМихаил МишустинГосдума РФ
 
 
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