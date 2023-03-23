https://ria.ru/20230323/daniya-1859981177.html
В Дании рассказали о найденном на "Северных потоках" объекте
В Дании рассказали о найденном на "Северных потоках" объекте - РИА Новости, 23.03.2023
В Дании рассказали о найденном на "Северных потоках" объекте
"Объект", который был найден на газопроводе "Северный поток" и о котором упоминал российский президент, по всей видимости, находился там уже давно, поскольку он РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T11:05
2023-03-23T11:05
2023-03-23T11:05
дания
сша
владимир путин
сеймур херш
алексей миллер
северный поток — 2
северный поток
в мире
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МУРМАНСК, 23 мар – РИА Новости. "Объект", который был найден на газопроводе "Северный поток" и о котором упоминал российский президент, по всей видимости, находился там уже давно, поскольку он основательно зарос, однако на видео 2019 года его нет, пишет в четверг датская газета Jyllans-Posten со ссылкой на экспертов и документы датских властей. "Объект", недавно найденный на газопроводе Nord Stream, является "заросшим". Это следует из переписки между датскими властями. То, что объект зарос, может быть признаком того, что артефакт долгое время находился в море", - сообщает издание. Как отмечает газета, до сих пор информации о природе "артефакта", недавно найденного на единственном неповрежденном газопроводе "Северный поток", было крайне мало. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия предлагала Дании проверить "Северные потоки" на наличие других взрывчаток, но ответ был неопределенным. Путин сообщил, что специалисты "Газпрома" при исследовании газопровода обнаружили некий "столбик" на удалении примерно 30 километров от места взрыва. Он был установлен в уязвимом месте – на стыке труб. По его словам, "специалисты считают, что это может быть антенна для приема сигнала на приведение в действие взрывного устройства, которое может быть, я не утверждаю, но может быть заложено под трубопроводную систему". Путин подтвердил, что там могло быть заложено несколько взрывных устройств, но какие-то взорвались, а какие-то нет. Датская газета сообщает, что 10 марта заместитель директора Датского энергетического агентства позвонил Флеммингу Ларсену, генеральному директору Geus - исследовательского учреждения, которое занимается мониторингом сейсмической активности в датских недрах. "Заместитель директора сообщил ему, что "объект" был обнаружен рядом с трубопроводами Nord Stream около Борнхольма", - утверждает газета со ссылкой на записку, написанную Ларсеном после разговора. Замдиректора Датского энергетического агентства заявил, что объект не может быть идентифицирован, но что на предыдущих видеозаписях, сделанных в 2019 году, объекта в этом месте не было. "Это указывает на то, что объект появился совсем недавно. И наоборот, не похоже, что он был помещен совсем недавно: артефакт зарос, что указывает на то, что он находился в море в течение некоторого времени", - говорится в сообщении. Аналитик из Датской академии обороны, к которому обратилась газета, Оленшлегер Буль отметил небольшой размер предмета. Степень повреждения трех других газопроводов указывает на то, что было использовано несколько сотен килограммов взрывчатки, полагает он. Он не верит, что это может быть антенна, излучающая радиоволны. По его мнению, это может быть звуковая антенна, а также это может быть и направленная бомба, так называемый кумулятивный заряд, который используется для подрыва старых морских мин, пишет газета. "Такая бомба может быть способна пробить дыру в газопроводе. Но в этом случае в газопроводе будет проделано лишь небольшое отверстие", - считает аналитик. Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе - очевидный теракт. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование взрывов на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение о проведении операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году.
https://ria.ru/20230322/diversiya-1859780565.html
https://ria.ru/20230317/rassledovanie-1858640572.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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дания, сша, владимир путин, сеймур херш, алексей миллер, северный поток — 2, северный поток, в мире, авария на "северных потоках"
Дания, США, Владимир Путин, Сеймур Херш, Алексей Миллер, Северный поток — 2, Северный поток, В мире, Авария на "Северных потоках"
В Дании рассказали о найденном на "Северных потоках" объекте
СМИ: в Дании считают, что найденный на "Северных потоках" объект мог быть там давно
МУРМАНСК, 23 мар – РИА Новости.
"Объект", который был найден на газопроводе "Северный поток" и о котором упоминал российский президент, по всей видимости, находился там уже давно, поскольку он основательно зарос, однако на видео 2019 года его нет, пишет в четверг датская газета Jyllans-Posten
со ссылкой на экспертов и документы датских властей.
"Объект", недавно найденный на газопроводе Nord Stream, является "заросшим". Это следует из переписки между датскими властями. То, что объект зарос, может быть признаком того, что артефакт долгое время находился в море", - сообщает издание.
Херш: Шольц с осени помогает США скрывать данные о ЧП на "Северных потоках"
Как отмечает газета, до сих пор информации о природе "артефакта", недавно найденного на единственном неповрежденном газопроводе "Северный поток", было крайне мало.
Ранее президент РФ Владимир Путин
заявил, что Россия предлагала Дании проверить "Северные потоки" на наличие других взрывчаток, но ответ был неопределенным. Путин сообщил, что специалисты "Газпрома" при исследовании газопровода обнаружили некий "столбик" на удалении примерно 30 километров от места взрыва. Он был установлен в уязвимом месте – на стыке труб. По его словам, "специалисты считают, что это может быть антенна для приема сигнала на приведение в действие взрывного устройства, которое может быть, я не утверждаю, но может быть заложено под трубопроводную систему". Путин подтвердил, что там могло быть заложено несколько взрывных устройств, но какие-то взорвались, а какие-то нет.
Датская газета сообщает, что 10 марта заместитель директора Датского энергетического агентства позвонил Флеммингу Ларсену, генеральному директору Geus - исследовательского учреждения, которое занимается мониторингом сейсмической активности в датских недрах. "Заместитель директора сообщил ему, что "объект" был обнаружен рядом с трубопроводами Nord Stream около Борнхольма", - утверждает газета со ссылкой на записку, написанную Ларсеном после разговора.
Замдиректора Датского энергетического агентства заявил, что объект не может быть идентифицирован, но что на предыдущих видеозаписях, сделанных в 2019 году, объекта в этом месте не было. "Это указывает на то, что объект появился совсем недавно. И наоборот, не похоже, что он был помещен совсем недавно: артефакт зарос, что указывает на то, что он находился в море в течение некоторого времени", - говорится в сообщении.
Ушаков высказался о позиции Дании по расследованию ЧП на "Северных потоках"
Аналитик из Датской академии обороны, к которому обратилась газета, Оленшлегер Буль отметил небольшой размер предмета. Степень повреждения трех других газопроводов указывает на то, что было использовано несколько сотен килограммов взрывчатки, полагает он. Он не верит, что это может быть антенна, излучающая радиоволны. По его мнению, это может быть звуковая антенна, а также это может быть и направленная бомба, так называемый кумулятивный заряд, который используется для подрыва старых морских мин, пишет газета.
"Такая бомба может быть способна пробить дыру в газопроводе. Но в этом случае в газопроводе будет проделано лишь небольшое отверстие", - считает аналитик.
Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном
потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер
доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе - очевидный теракт.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш
8 февраля опубликовал свое расследование взрывов на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение о проведении операции принимал президент США Джо Байден
по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США
не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году.
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