https://ria.ru/20230323/byudzhet-1860072173.html

Дефицит бюджета придет в соответствие с параметрами, пообещал Мишустин

Дефицит бюджета придет в соответствие с параметрами, пообещал Мишустин - РИА Новости, 23.03.2023

Дефицит бюджета придет в соответствие с параметрами, пообещал Мишустин

Дефицит бюджета России в дальнейшем будет постепенно приходить в соответствие с параметрами бюджета, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T14:08

2023-03-23T14:08

2023-03-23T14:23

отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году

россия

экономика

михаил мишустин

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Дефицит бюджета России в дальнейшем будет постепенно приходить в соответствие с параметрами бюджета, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Мишустин в четверг выступает перед Государственной Думой с отчетом о работе правительства РФ за 2022 год."В этом смысле дефицит дальше будет постепенно приходить в соответствие с параметрами бюджета. В бюджете на 2023 год, вы знаете, заложен дефицит два процентных пункта, который будет покрыт в основном за счет заимствований на внутреннем рынке, и также есть возможность использования Фонда национального благосостояния", - сказал Мишустин.Он уточнил, что по состоянию на 8 марта дефицит бюджета в России составляет 3,3 триллиона рублей: 3 триллиона рублей - доходы и 6,3 триллиона рублей - расходы. Глава правительства РФ также добавил, что власти очень аккуратно относятся к использованию средств Фонда национального благосостояния и стараются тратить на технологические проекты импортозамещения, а также на достижение технологического и экономического суверенитета страны."Причина простая. Мы обсуждали давно, что деньги должны начинать работать с 1 января - это так называемое опережающее финансирование. И перенесли часть расходов на начало года, чтобы, в первую очередь, заключение контрактов не стояло. Знаете, какой рост авансирования опережающего? Плюс 52%. Вот и посчитайте", - подчеркнул премьер-министр.

https://ria.ru/20230319/vznos-1858937774.html

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отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году, россия, экономика, михаил мишустин