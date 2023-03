https://ria.ru/20230323/braun-1859870973.html

Американский певец разрушил отношения фанатки эротическим танцем

Американский певец разрушил отношения фанатки эротическим танцем - РИА Новости, 23.03.2023

Американский певец разрушил отношения фанатки эротическим танцем

Американский певец Крис Браун исполнил для фанатки эротический танец и разрушил ее отношения с бойфрендом, сообщает Daily Mail. РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T05:57

2023-03-23T05:57

2023-03-23T06:20

шоубиз

знаменитости

шоу-бизнес

манчестер

звезды

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/104229/04/1042290496_0:7:1001:570_1920x0_80_0_0_7474c8a56aa7af1d802c2bf97b988adf.jpg

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Американский певец Крис Браун исполнил для фанатки эротический танец и разрушил ее отношения с бойфрендом, сообщает Daily Mail.Инцидент произошел на концерте артиста в рамках тура Under The Influence. Музыкант пригласил на сцену поклонницу во время исполнения песни Take You Down и посадил ее на стул. Затем Браун станцевал для нее откровенный танец. По информации источника, фанатка проводила руками по его телу. Молодой человек зрительницы был возмущен поведением своей возлюбленной. Позже он сообщил в Сети, что расстался с ней после шоу. А также добавил, что экс-избранница не пожалела о случившемся и не считает себя виноватой.Браун не первый раз оказывается в центре подобного скандала. Так, в марте он исполнил приватный танец для звезды реалити-шоу "Остров любви" Наталии Зопа в Манчестере. Она вышла на сцену и присела на стул во время песни Take You Down. Артист схватил модель за горло и удерживал в течение некоторого времени.

https://ria.ru/20220908/titomir-1815334252.html

манчестер

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Александра Липатова

Александра Липатова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

знаменитости, шоу-бизнес, манчестер, звезды