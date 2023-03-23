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Американский певец разрушил отношения фанатки эротическим танцем - РИА Новости, 23.03.2023
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Шоубиз
 
05:57 23.03.2023 (обновлено: 06:20 23.03.2023)
https://ria.ru/20230323/braun-1859870973.html
Американский певец разрушил отношения фанатки эротическим танцем
Американский певец разрушил отношения фанатки эротическим танцем - РИА Новости, 23.03.2023
Американский певец разрушил отношения фанатки эротическим танцем
Американский певец Крис Браун исполнил для фанатки эротический танец и разрушил ее отношения с бойфрендом, сообщает Daily Mail. РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T05:57
2023-03-23T06:20
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Американский певец Крис Браун исполнил для фанатки эротический танец и разрушил ее отношения с бойфрендом, сообщает Daily Mail.Инцидент произошел на концерте артиста в рамках тура Under The Influence. Музыкант пригласил на сцену поклонницу во время исполнения песни Take You Down и посадил ее на стул. Затем Браун станцевал для нее откровенный танец. По информации источника, фанатка проводила руками по его телу. Молодой человек зрительницы был возмущен поведением своей возлюбленной. Позже он сообщил в Сети, что расстался с ней после шоу. А также добавил, что экс-избранница не пожалела о случившемся и не считает себя виноватой.Браун не первый раз оказывается в центре подобного скандала. Так, в марте он исполнил приватный танец для звезды реалити-шоу "Остров любви" Наталии Зопа в Манчестере. Она вышла на сцену и присела на стул во время песни Take You Down. Артист схватил модель за горло и удерживал в течение некоторого времени.
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знаменитости, шоу-бизнес, манчестер, звезды
Шоубиз, Знаменитости, Шоу-бизнес, Манчестер, звезды
Американский певец разрушил отношения фанатки эротическим танцем

Американский певец Крис Браун разрушил отношения фанатки эротическим танцем на своем шоу

© Flickr / Eva RinaldiАмериканский певец Крис Браун
Американский певец Крис Браун - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© Flickr / Eva Rinaldi
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Американский певец Крис Браун исполнил для фанатки эротический танец и разрушил ее отношения с бойфрендом, сообщает Daily Mail.
Инцидент произошел на концерте артиста в рамках тура Under The Influence. Музыкант пригласил на сцену поклонницу во время исполнения песни Take You Down и посадил ее на стул.
Затем Браун станцевал для нее откровенный танец. По информации источника, фанатка проводила руками по его телу.
Молодой человек зрительницы был возмущен поведением своей возлюбленной. Позже он сообщил в Сети, что расстался с ней после шоу. А также добавил, что экс-избранница не пожалела о случившемся и не считает себя виноватой.
Браун не первый раз оказывается в центре подобного скандала. Так, в марте он исполнил приватный танец для звезды реалити-шоу "Остров любви" Наталии Зопа в Манчестере. Она вышла на сцену и присела на стул во время песни Take You Down. Артист схватил модель за горло и удерживал в течение некоторого времени.
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