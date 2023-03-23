https://ria.ru/20230323/biznes-1860023914.html
Мишустин пообещал защитить интересы людей при уходе иностранных компаний
Мишустин пообещал защитить интересы людей при уходе иностранных компаний - РИА Новости, 23.03.2023
Мишустин пообещал защитить интересы людей при уходе иностранных компаний
Власти России будут защищать интересы людей, если иностранные компании уходят из страны, не заботясь о будущем своего бизнеса и сотрудников, заявил... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T12:50
2023-03-23T12:50
2023-03-23T13:36
россия
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
экономика
михаил мишустин
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/17/1860053289_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_0eb32030e668ee39fcc66230528e52fa.jpg
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Власти России будут защищать интересы людей, если иностранные компании уходят из страны, не заботясь о будущем своего бизнеса и сотрудников, заявил премьер-министр Михаил Мишустин."Если иностранные компании бросают управление бизнесом в России, не заботятся о будущем своих предприятий и своих сотрудников, мы будем защищать интересы наших людей", - сказал Мишустин, выступая в четверг с отчетом о работе правительства в Госдуме.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/17/1860053289_237:0:1677:1080_1920x0_80_0_0_25cbc3303a5b5a18107db69b66fe1230.jpg
Мишустин: власти будут защищать интересы людей при уходе иностранных компаний
"Если иностранные компании бросают управление бизнесом в России, не заботятся о будущем своих предприятий и своих сотрудников, мы будем защищать интересы наших людей", - сказал Мишустин, выступая в четверг с отчетом о работе правительства в Госдуме.
2023-03-23T12:50
true
PT0M38S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году, экономика, михаил мишустин, госдума рф
Россия, Отчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 году, Экономика, Михаил Мишустин, Госдума РФ
Мишустин пообещал защитить интересы людей при уходе иностранных компаний
Мишустин: власти будут защищать интересы людей при уходе иностранных компаний