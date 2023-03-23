https://ria.ru/20230323/biznes-1860023914.html

Мишустин пообещал защитить интересы людей при уходе иностранных компаний

Мишустин пообещал защитить интересы людей при уходе иностранных компаний - РИА Новости, 23.03.2023

Мишустин пообещал защитить интересы людей при уходе иностранных компаний

Власти России будут защищать интересы людей, если иностранные компании уходят из страны, не заботясь о будущем своего бизнеса и сотрудников, заявил... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T12:50

2023-03-23T12:50

2023-03-23T13:36

россия

отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году

экономика

михаил мишустин

госдума рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/17/1860053289_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_0eb32030e668ee39fcc66230528e52fa.jpg

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Власти России будут защищать интересы людей, если иностранные компании уходят из страны, не заботясь о будущем своего бизнеса и сотрудников, заявил премьер-министр Михаил Мишустин."Если иностранные компании бросают управление бизнесом в России, не заботятся о будущем своих предприятий и своих сотрудников, мы будем защищать интересы наших людей", - сказал Мишустин, выступая в четверг с отчетом о работе правительства в Госдуме.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мишустин: власти будут защищать интересы людей при уходе иностранных компаний "Если иностранные компании бросают управление бизнесом в России, не заботятся о будущем своих предприятий и своих сотрудников, мы будем защищать интересы наших людей", - сказал Мишустин, выступая в четверг с отчетом о работе правительства в Госдуме. 2023-03-23T12:50 true PT0M38S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году, экономика, михаил мишустин, госдума рф