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Мишустин: российский бизнес адаптировался благодаря поддержке властей - РИА Новости, 23.03.2023
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12:17 23.03.2023 (обновлено: 13:35 23.03.2023)
https://ria.ru/20230323/biznes-1860008210.html
Мишустин: российский бизнес адаптировался благодаря поддержке властей
Мишустин: российский бизнес адаптировался благодаря поддержке властей - РИА Новости, 23.03.2023
Мишустин: российский бизнес адаптировался благодаря поддержке властей
Меры поддержки российского бизнеса позволили ему направить освободившиеся ресурсы на перестройку товарных и логистических цепочек и адаптироваться к... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T12:17
2023-03-23T13:35
экономика
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
россия
михаил мишустин
госдума рф
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Меры поддержки российского бизнеса позволили ему направить освободившиеся ресурсы на перестройку товарных и логистических цепочек и адаптироваться к изменившимся условиям, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Благодаря этим шагам бизнес смог освободить ресурсы и направить их на перестройку своих товарных и логистических цепочек. Адаптироваться к изменившимся условиям", - сказал Мишустин в ходе отчёта о работе правительства за 2022 год в Госдуме.Он пояснил, что власти существенно облегчили предпринимательскую деятельность - так, были понижены ставки по налогу на прибыль для предприятий ряда отраслей, зафиксирована кадастровая стоимость имущества для расчета платежей государству, предоставлены отсрочки по уплате страховых взносов, обнулен НДС на гостиничные услуги.Дополнительно помощь оказалась оборотными средствами – прежде всего за счет линейки льготных кредитных программ. Системообразующим компаниям в промышленности, АПК, на транспорте, энергетике и в сфере информационных технологий было выдано почти полтора триллиона рублей. Кроме этого, на портале госуслуг теперь можно оформить свыше двухсот лицензий и разрешений, и что важно – гораздо быстрее, чем раньше, предоставляя меньше документов.
https://ria.ru/20230323/ssha-1859960160.html
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Мишустин: "Российский бизнес адаптировался к новым условиям"
Мишустин: "Российский бизнес адаптировался к новым условиям"
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экономика, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году, россия, михаил мишустин, госдума рф, санкции в отношении россии
Экономика, Отчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 году, Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Санкции в отношении России
Мишустин: российский бизнес адаптировался благодаря поддержке властей

Мишустин: российский бизнес перестроил цепочки и адаптировался благодаря поддержке властей

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Меры поддержки российского бизнеса позволили ему направить освободившиеся ресурсы на перестройку товарных и логистических цепочек и адаптироваться к изменившимся условиям, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Благодаря этим шагам бизнес смог освободить ресурсы и направить их на перестройку своих товарных и логистических цепочек. Адаптироваться к изменившимся условиям", - сказал Мишустин в ходе отчёта о работе правительства за 2022 год в Госдуме.
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Он пояснил, что власти существенно облегчили предпринимательскую деятельность - так, были понижены ставки по налогу на прибыль для предприятий ряда отраслей, зафиксирована кадастровая стоимость имущества для расчета платежей государству, предоставлены отсрочки по уплате страховых взносов, обнулен НДС на гостиничные услуги.
Дополнительно помощь оказалась оборотными средствами – прежде всего за счет линейки льготных кредитных программ. Системообразующим компаниям в промышленности, АПК, на транспорте, энергетике и в сфере информационных технологий было выдано почти полтора триллиона рублей. Кроме этого, на портале госуслуг теперь можно оформить свыше двухсот лицензий и разрешений, и что важно – гораздо быстрее, чем раньше, предоставляя меньше документов.
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ЭкономикаОтчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 годуРоссияМихаил МишустинГосдума РФСанкции в отношении России
 
 
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