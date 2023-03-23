https://ria.ru/20230323/biznes-1860008210.html

Мишустин: российский бизнес адаптировался благодаря поддержке властей

Мишустин: российский бизнес адаптировался благодаря поддержке властей - РИА Новости, 23.03.2023

Мишустин: российский бизнес адаптировался благодаря поддержке властей

Меры поддержки российского бизнеса позволили ему направить освободившиеся ресурсы на перестройку товарных и логистических цепочек и адаптироваться к... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T12:17

2023-03-23T12:17

2023-03-23T13:35

экономика

отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году

россия

михаил мишустин

госдума рф

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Меры поддержки российского бизнеса позволили ему направить освободившиеся ресурсы на перестройку товарных и логистических цепочек и адаптироваться к изменившимся условиям, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Благодаря этим шагам бизнес смог освободить ресурсы и направить их на перестройку своих товарных и логистических цепочек. Адаптироваться к изменившимся условиям", - сказал Мишустин в ходе отчёта о работе правительства за 2022 год в Госдуме.Он пояснил, что власти существенно облегчили предпринимательскую деятельность - так, были понижены ставки по налогу на прибыль для предприятий ряда отраслей, зафиксирована кадастровая стоимость имущества для расчета платежей государству, предоставлены отсрочки по уплате страховых взносов, обнулен НДС на гостиничные услуги.Дополнительно помощь оказалась оборотными средствами – прежде всего за счет линейки льготных кредитных программ. Системообразующим компаниям в промышленности, АПК, на транспорте, энергетике и в сфере информационных технологий было выдано почти полтора триллиона рублей. Кроме этого, на портале госуслуг теперь можно оформить свыше двухсот лицензий и разрешений, и что важно – гораздо быстрее, чем раньше, предоставляя меньше документов.

https://ria.ru/20230323/ssha-1859960160.html

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россия

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Мишустин: "Российский бизнес адаптировался к новым условиям" Мишустин: "Российский бизнес адаптировался к новым условиям" 2023-03-23T12:17 true PT2M01S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году, россия, михаил мишустин, госдума рф, санкции в отношении россии