https://ria.ru/20230323/belousov-1860139840.html

Белоусов соблюдает баланс между бизнесом и госинтересами, заявил Мишустин

Белоусов соблюдает баланс между бизнесом и госинтересами, заявил Мишустин - РИА Новости, 23.03.2023

Белоусов соблюдает баланс между бизнесом и госинтересами, заявил Мишустин

Вице-премьер РФ Андрей Белоусов всегда профессионально держит баланс между бизнесом и государственными интересами, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T17:02

2023-03-23T17:02

2023-03-23T17:02

экономика

россия

михаил мишустин

андрей белоусов

госдума рф

российский союз промышленников и предпринимателей

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Вице-премьер РФ Андрей Белоусов всегда профессионально держит баланс между бизнесом и государственными интересами, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин в четверг выступил перед Госдумой с отчетом о работе правительства РФ за 2022 год. "Андрей Рэмович (Белоусов - ред.) в этом смысле всегда держит профессионально балансы между, в том числе, и членами Российского союза промышленников и предпринимателей, и государственными интересами. Но, что очень важно - государство должно выполнять обязательства", - сказал Мишустин. Он добавил, что те обязательства, которые берут на себя власти, очень важны. "И здесь даже в такое сложное время, которое мы сейчас проходим, начиная от пандемии и специальной военной операции, мы постарались выдержать все обязательства государства. И, в первую очередь, социальные обязательства и социальные гарантии", - подчеркнул премьер-министр.

https://ria.ru/20230323/mishustin-1860138615.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, михаил мишустин, андрей белоусов, госдума рф, российский союз промышленников и предпринимателей