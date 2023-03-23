https://ria.ru/20230323/belousov-1860139840.html
Белоусов соблюдает баланс между бизнесом и госинтересами, заявил Мишустин
Белоусов соблюдает баланс между бизнесом и госинтересами, заявил Мишустин - РИА Новости, 23.03.2023
Белоусов соблюдает баланс между бизнесом и госинтересами, заявил Мишустин
Вице-премьер РФ Андрей Белоусов всегда профессионально держит баланс между бизнесом и государственными интересами, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T17:02
2023-03-23T17:02
2023-03-23T17:02
экономика
россия
михаил мишустин
андрей белоусов
госдума рф
российский союз промышленников и предпринимателей
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Вице-премьер РФ Андрей Белоусов всегда профессионально держит баланс между бизнесом и государственными интересами, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин в четверг выступил перед Госдумой с отчетом о работе правительства РФ за 2022 год. "Андрей Рэмович (Белоусов - ред.) в этом смысле всегда держит профессионально балансы между, в том числе, и членами Российского союза промышленников и предпринимателей, и государственными интересами. Но, что очень важно - государство должно выполнять обязательства", - сказал Мишустин. Он добавил, что те обязательства, которые берут на себя власти, очень важны. "И здесь даже в такое сложное время, которое мы сейчас проходим, начиная от пандемии и специальной военной операции, мы постарались выдержать все обязательства государства. И, в первую очередь, социальные обязательства и социальные гарантии", - подчеркнул премьер-министр.
https://ria.ru/20230323/mishustin-1860138615.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, михаил мишустин, андрей белоусов, госдума рф, российский союз промышленников и предпринимателей
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Андрей Белоусов, Госдума РФ, Российский союз промышленников и предпринимателей
Белоусов соблюдает баланс между бизнесом и госинтересами, заявил Мишустин
Мишустин: вице-премьер Белоусов всегда соблюдает баланс между бизнесом и госинтересами