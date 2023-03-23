https://ria.ru/20230323/belorussiya-1859945948.html
В Белоруссии сформировали новый зенитный ракетный полк
В Белоруссии сформировали новый зенитный ракетный полк - РИА Новости, 23.03.2023
В Белоруссии сформировали новый зенитный ракетный полк
В Белоруссии сформирован новый зенитный ракетный полк, сообщила пресс-служба министерства обороны республики. РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T09:00
2023-03-23T09:00
2023-03-23T09:00
белоруссия
в мире
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МИНСК, 23 мар - РИА Новости. В Белоруссии сформирован новый зенитный ракетный полк, сообщила пресс-служба министерства обороны республики."В Беларуси сформирован новый зенитный ракетный полк. При формировании полка особое внимание уделялось созданию современной военной инфраструктуры и учебно-материальной базы, оборудованию комфортабельных мест размещения личного состава, вопросам социального обеспечения военнослужащих и членов их семей", - говорится в сообщении.В четверг вновь сформированную воинскую часть в Лунинце (юг Белоруссии) посетит министр обороны республики генерал-лейтенант Виктор Хренин, добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230322/lukashenko-1859762286.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, в мире
В Белоруссии сформировали новый зенитный ракетный полк
Минобороны Белоруссии сообщило о создании нового зенитного ракетного полка
МИНСК, 23 мар - РИА Новости. В Белоруссии сформирован новый зенитный ракетный полк, сообщила пресс-служба министерства обороны республики.
"В Беларуси сформирован новый зенитный ракетный полк. При формировании полка особое внимание уделялось созданию современной военной инфраструктуры и учебно-материальной базы, оборудованию комфортабельных мест размещения личного состава, вопросам социального обеспечения военнослужащих и членов их семей", - говорится в сообщении.
В четверг вновь сформированную воинскую часть в Лунинце (юг Белоруссии) посетит министр обороны республики генерал-лейтенант Виктор Хренин
, добавили в пресс-службе.
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