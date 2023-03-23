https://ria.ru/20230323/belorussiya-1859945948.html

В Белоруссии сформировали новый зенитный ракетный полк

В Белоруссии сформировали новый зенитный ракетный полк - РИА Новости, 23.03.2023

В Белоруссии сформировали новый зенитный ракетный полк

В Белоруссии сформирован новый зенитный ракетный полк, сообщила пресс-служба министерства обороны республики. РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T09:00

2023-03-23T09:00

2023-03-23T09:00

белоруссия

в мире

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МИНСК, 23 мар - РИА Новости. В Белоруссии сформирован новый зенитный ракетный полк, сообщила пресс-служба министерства обороны республики."В Беларуси сформирован новый зенитный ракетный полк. При формировании полка особое внимание уделялось созданию современной военной инфраструктуры и учебно-материальной базы, оборудованию комфортабельных мест размещения личного состава, вопросам социального обеспечения военнослужащих и членов их семей", - говорится в сообщении.В четверг вновь сформированную воинскую часть в Лунинце (юг Белоруссии) посетит министр обороны республики генерал-лейтенант Виктор Хренин, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230322/lukashenko-1859762286.html

белоруссия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

белоруссия, в мире