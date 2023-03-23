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В Белоруссии сформировали новый зенитный ракетный полк - РИА Новости, 23.03.2023
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09:00 23.03.2023
https://ria.ru/20230323/belorussiya-1859945948.html
В Белоруссии сформировали новый зенитный ракетный полк
В Белоруссии сформировали новый зенитный ракетный полк - РИА Новости, 23.03.2023
В Белоруссии сформировали новый зенитный ракетный полк
В Белоруссии сформирован новый зенитный ракетный полк, сообщила пресс-служба министерства обороны республики. РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T09:00
2023-03-23T09:00
белоруссия
в мире
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МИНСК, 23 мар - РИА Новости. В Белоруссии сформирован новый зенитный ракетный полк, сообщила пресс-служба министерства обороны республики."В Беларуси сформирован новый зенитный ракетный полк. При формировании полка особое внимание уделялось созданию современной военной инфраструктуры и учебно-материальной базы, оборудованию комфортабельных мест размещения личного состава, вопросам социального обеспечения военнослужащих и членов их семей", - говорится в сообщении.В четверг вновь сформированную воинскую часть в Лунинце (юг Белоруссии) посетит министр обороны республики генерал-лейтенант Виктор Хренин, добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230322/lukashenko-1859762286.html
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белоруссия, в мире
Белоруссия, В мире
В Белоруссии сформировали новый зенитный ракетный полк

Минобороны Белоруссии сообщило о создании нового зенитного ракетного полка

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкВоеннослужащий вооруженных сил Белоруссии
Военнослужащий вооруженных сил Белоруссии - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© Sputnik / Виктор Толочко
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Военнослужащий вооруженных сил Белоруссии. Архивное фото
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МИНСК, 23 мар - РИА Новости. В Белоруссии сформирован новый зенитный ракетный полк, сообщила пресс-служба министерства обороны республики.
"В Беларуси сформирован новый зенитный ракетный полк. При формировании полка особое внимание уделялось созданию современной военной инфраструктуры и учебно-материальной базы, оборудованию комфортабельных мест размещения личного состава, вопросам социального обеспечения военнослужащих и членов их семей", - говорится в сообщении.
В четверг вновь сформированную воинскую часть в Лунинце (юг Белоруссии) посетит министр обороны республики генерал-лейтенант Виктор Хренин, добавили в пресс-службе.
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