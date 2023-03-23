https://ria.ru/20230323/bankomaty-1859922323.html
В России резко сократилось количество банкоматов
В России резко сократилось количество банкоматов - РИА Новости, 23.03.2023
В России резко сократилось количество банкоматов
Количество банкоматов в России по итогам прошлого года продолжило снижение третий год подряд, сократившись на 10,7 тысячи устройств, что стало максимальным... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T00:39
2023-03-23T00:39
2023-03-23T06:07
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Количество банкоматов в России по итогам прошлого года продолжило снижение третий год подряд, сократившись на 10,7 тысячи устройств, что стало максимальным падением с 2015 года, следует из анализа РИА Новости данных ЦБ.Согласно статистике регулятора, на начало января в России работало 179,7 тысячи банкоматов против 190,4 тысячи годом ранее. Это стало рекордным сокращением с 2015 года — тогда количество устройств упало за год на 16,6 тысячи. Больше всего в прошлом году было свернуто банкоматов с функцией выдачи наличных денег — 6,4 тысячи, до 114,3 тысячи устройств, что стало минимальным их количеством за одиннадцать лет. Снижение числа банкоматов в России продолжается с 2014 года, однако в 2019 году их количество неожиданно немного выросло — на 1,6 тысячи устройств. Тем не менее, затем банки вновь начали убирать устройства самообслуживания: в 2020 году — 2,6 тысячи банкоматов, в 2021 году — 9,6 тысячи.
https://ria.ru/20230217/zaderzhanie-1852656953.html
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россия, центральный банк рф (цб рф)
Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
В России резко сократилось количество банкоматов
Исследование: количество банкоматов в России продолжило снижение третий год подряд
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Количество банкоматов в России по итогам прошлого года продолжило снижение третий год подряд, сократившись на 10,7 тысячи устройств, что стало максимальным падением с 2015 года, следует из анализа РИА Новости данных ЦБ.
Согласно статистике регулятора, на начало января в России работало 179,7 тысячи банкоматов против 190,4 тысячи годом ранее. Это стало рекордным сокращением с 2015 года — тогда количество устройств упало за год на 16,6 тысячи.
Больше всего в прошлом году было свернуто банкоматов с функцией выдачи наличных денег — 6,4 тысячи, до 114,3 тысячи устройств, что стало минимальным их количеством за одиннадцать лет.
Снижение числа банкоматов в России продолжается с 2014 года, однако в 2019 году их количество неожиданно немного выросло — на 1,6 тысячи устройств. Тем не менее, затем банки вновь начали убирать устройства самообслуживания: в 2020 году — 2,6 тысячи банкоматов, в 2021 году — 9,6 тысячи.
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