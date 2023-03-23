https://ria.ru/20230323/banki-1860007300.html
Все карты банков в России работают, несмотря на санкции, заявил Мишустин
Все карты банков в России работают, несмотря на санкции, заявил Мишустин - РИА Новости, 23.03.2023
Все карты банков в России работают, несмотря на санкции, заявил Мишустин
Все банковские карты в России, несмотря на санкции, работают, РФ удалось уменьшить инфляционное давление и сохранить устойчивость банковского сектора, заявил... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T12:14
2023-03-23T12:14
2023-03-23T13:00
экономика
россия
михаил мишустин
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Все банковские карты в России, несмотря на санкции, работают, РФ удалось уменьшить инфляционное давление и сохранить устойчивость банковского сектора, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин."Оплата товаров, услуг, переводы проходят как и раньше. Все банковские карты в России, которыми пользовались, – работают. Удалось уменьшить и инфляционное давление. Сохранить устойчивость банковского сектора", - сказал Мишустин, выступая с отчетом правительства в Госдуме.
https://ria.ru/20230323/mishustin-1860007097.html
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Мишустин о работе банковской системы в условиях санкций
Мишустин о работе банковской системы в условиях санкций
2023-03-23T12:14
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PT0M27S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, михаил мишустин, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Отчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 году
Все карты банков в России работают, несмотря на санкции, заявил Мишустин
Мишустин: в России удалось сохранить устойчивость банковского сектора