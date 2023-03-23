https://ria.ru/20230323/banki-1860007300.html

Все карты банков в России работают, несмотря на санкции, заявил Мишустин

Все карты банков в России работают, несмотря на санкции, заявил Мишустин - РИА Новости, 23.03.2023

Все карты банков в России работают, несмотря на санкции, заявил Мишустин

Все банковские карты в России, несмотря на санкции, работают, РФ удалось уменьшить инфляционное давление и сохранить устойчивость банковского сектора, заявил... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T12:14

2023-03-23T12:14

2023-03-23T13:00

экономика

россия

михаил мишустин

отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Все банковские карты в России, несмотря на санкции, работают, РФ удалось уменьшить инфляционное давление и сохранить устойчивость банковского сектора, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин."Оплата товаров, услуг, переводы проходят как и раньше. Все банковские карты в России, которыми пользовались, – работают. Удалось уменьшить и инфляционное давление. Сохранить устойчивость банковского сектора", - сказал Мишустин, выступая с отчетом правительства в Госдуме.

https://ria.ru/20230323/mishustin-1860007097.html

россия

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2023

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, михаил мишустин, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году