https://ria.ru/20230323/avtobusy-1860016973.html

Мишустин рассказал о закупках школьных автобусов в 2022 году

Мишустин рассказал о закупках школьных автобусов в 2022 году - РИА Новости, 23.03.2023

Мишустин рассказал о закупках школьных автобусов в 2022 году

Более 4 тысяч школьных автобусов было приобретено в 2022 году для российских школ, они особенно нужны для сельской местности и удаленных территорий, сообщил... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T12:36

2023-03-23T12:36

2023-03-23T12:36

отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году

михаил мишустин

россия

образование - общество

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Более 4 тысяч школьных автобусов было приобретено в 2022 году для российских школ, они особенно нужны для сельской местности и удаленных территорий, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время отчета правительства в Госдуме в четверг. "Школа – это ведь не только стены и новая мебель. В них должно быть оборудование, учебники и пособия, интернет. Обеспечиваем ими наших учащихся во всех уголках страны. Вместе с этим обновляем парк школьных автобусов, чтобы ребята безопасно добирались до мест занятий. Приобрели более четырех тысяч машин. В ходе рабочих поездок главы регионов мне лично говорили о том, что они очень-очень нужны. Особенно для сельской местности и удаленных территорий", - сказал Мишустин.

https://realty.ria.ru/20230323/mishustin-1860010652.html

россия

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году, михаил мишустин, россия, образование - общество