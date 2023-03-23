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Мишустин рассказал о закупках школьных автобусов в 2022 году - РИА Новости, 23.03.2023
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12:36 23.03.2023
https://ria.ru/20230323/avtobusy-1860016973.html
Мишустин рассказал о закупках школьных автобусов в 2022 году
Мишустин рассказал о закупках школьных автобусов в 2022 году - РИА Новости, 23.03.2023
Мишустин рассказал о закупках школьных автобусов в 2022 году
Более 4 тысяч школьных автобусов было приобретено в 2022 году для российских школ, они особенно нужны для сельской местности и удаленных территорий, сообщил... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T12:36
2023-03-23T12:36
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
михаил мишустин
россия
образование - общество
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Более 4 тысяч школьных автобусов было приобретено в 2022 году для российских школ, они особенно нужны для сельской местности и удаленных территорий, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время отчета правительства в Госдуме в четверг. "Школа – это ведь не только стены и новая мебель. В них должно быть оборудование, учебники и пособия, интернет. Обеспечиваем ими наших учащихся во всех уголках страны. Вместе с этим обновляем парк школьных автобусов, чтобы ребята безопасно добирались до мест занятий. Приобрели более четырех тысяч машин. В ходе рабочих поездок главы регионов мне лично говорили о том, что они очень-очень нужны. Особенно для сельской местности и удаленных территорий", - сказал Мишустин.
https://realty.ria.ru/20230323/mishustin-1860010652.html
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отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году, михаил мишустин, россия, образование - общество
Отчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 году, Михаил Мишустин, Россия, Образование - Общество
Мишустин рассказал о закупках школьных автобусов в 2022 году

Мишустин: более четырех тысяч школьных автобусов приобретено в 2022 году

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Более 4 тысяч школьных автобусов было приобретено в 2022 году для российских школ, они особенно нужны для сельской местности и удаленных территорий, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время отчета правительства в Госдуме в четверг.
"Школа – это ведь не только стены и новая мебель. В них должно быть оборудование, учебники и пособия, интернет. Обеспечиваем ими наших учащихся во всех уголках страны. Вместе с этим обновляем парк школьных автобусов, чтобы ребята безопасно добирались до мест занятий. Приобрели более четырех тысяч машин. В ходе рабочих поездок главы регионов мне лично говорили о том, что они очень-очень нужны. Особенно для сельской местности и удаленных территорий", - сказал Мишустин.
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Вчера, 12:22
 
Отчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 годуМихаил МишустинРоссияОбразование - Общество
 
 
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