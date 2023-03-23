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Мишустин рассказал о закупках школьных автобусов в 2022 году
Мишустин рассказал о закупках школьных автобусов в 2022 году - РИА Новости, 23.03.2023
Мишустин рассказал о закупках школьных автобусов в 2022 году
Более 4 тысяч школьных автобусов было приобретено в 2022 году для российских школ, они особенно нужны для сельской местности и удаленных территорий, сообщил... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T12:36
2023-03-23T12:36
2023-03-23T12:36
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
михаил мишустин
россия
образование - общество
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Более 4 тысяч школьных автобусов было приобретено в 2022 году для российских школ, они особенно нужны для сельской местности и удаленных территорий, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время отчета правительства в Госдуме в четверг. "Школа – это ведь не только стены и новая мебель. В них должно быть оборудование, учебники и пособия, интернет. Обеспечиваем ими наших учащихся во всех уголках страны. Вместе с этим обновляем парк школьных автобусов, чтобы ребята безопасно добирались до мест занятий. Приобрели более четырех тысяч машин. В ходе рабочих поездок главы регионов мне лично говорили о том, что они очень-очень нужны. Особенно для сельской местности и удаленных территорий", - сказал Мишустин.
https://realty.ria.ru/20230323/mishustin-1860010652.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году, михаил мишустин, россия, образование - общество
Отчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 году, Михаил Мишустин, Россия, Образование - Общество
Мишустин рассказал о закупках школьных автобусов в 2022 году
Мишустин: более четырех тысяч школьных автобусов приобретено в 2022 году
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Более 4 тысяч школьных автобусов было приобретено в 2022 году для российских школ, они особенно нужны для сельской местности и удаленных территорий, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время отчета правительства в Госдуме в четверг.
"Школа – это ведь не только стены и новая мебель. В них должно быть оборудование, учебники и пособия, интернет. Обеспечиваем ими наших учащихся во всех уголках страны. Вместе с этим обновляем парк школьных автобусов, чтобы ребята безопасно добирались до мест занятий. Приобрели более четырех тысяч машин. В ходе рабочих поездок главы регионов мне лично говорили о том, что они очень-очень нужны. Особенно для сельской местности и удаленных территорий", - сказал Мишустин.
Мишустин: школы, дороги и больницы построены в срок