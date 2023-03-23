https://ria.ru/20230323/avia-1859981937.html

Грузоперевозки авиацией в России упали в два с половиной раза в 2022 году

Грузоперевозки авиацией в России упали в два с половиной раза в 2022 году - РИА Новости, 23.03.2023

Грузоперевозки авиацией в России упали в два с половиной раза в 2022 году

Грузоперевозки авиацией в России сократились в два с половиной раза в 2022 году, сообщил РБК, ссылаясь на данные Росавиации, опубликованные в Единой... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T11:07

2023-03-23T11:07

2023-03-23T11:07

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россия

экономика

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Грузоперевозки авиацией в России сократились в два с половиной раза в 2022 году, сообщил РБК, ссылаясь на данные Росавиации, опубликованные в Единой межведомственной информационно-статистической системе.По информации издания, общий объем транспортировки грузов, включая почтовые перевозки, упали на 59,42 процента, до 599 с половиной тонн, что составляет примерный уровень грузоперевозок на 2000-2001 годы. При этом перевозка пассажиров сократилась гораздо менее значительно: на 14,21 процентов, до 95,21 миллионов человек.Он добавил, что вернуться к прежним показателям по грузоперевозкам российским компаниям может удаться только к 2030 году.

https://ria.ru/20221109/gruzoperevozki-1830185652.html

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Матыс

в мире, россия, экономика, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)