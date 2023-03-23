Грузоперевозки авиацией в России упали в два с половиной раза в 2022 году
РБК: грузоперевозки самолетами в России сократились в 2022 году в два с половиной раза
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСамолет грузовой авиакомпании "Атран" в аэропорту "Внуково"
Самолет грузовой авиакомпании "Атран" в аэропорту "Внуково". Архивное фото
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Грузоперевозки авиацией в России сократились в два с половиной раза в 2022 году, сообщил РБК, ссылаясь на данные Росавиации, опубликованные в Единой межведомственной информационно-статистической системе.
По информации издания, общий объем транспортировки грузов, включая почтовые перевозки, упали на 59,42 процента, до 599 с половиной тонн, что составляет примерный уровень грузоперевозок на 2000-2001 годы. При этом перевозка пассажиров сократилась гораздо менее значительно: на 14,21 процентов, до 95,21 миллионов человек.
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"Сложившаяся ситуация делает российские авиакомпании менее конкурентоспособными на рынке авиационных грузоперевозок. Поэтому определенную часть рынка заберут иностранные компании, которые летают с меньшими ограничениями", — заявил старший директор по корпоративным рейтингам "Эксперт РА" Игорь Смирнов.
Он добавил, что вернуться к прежним показателям по грузоперевозкам российским компаниям может удаться только к 2030 году.