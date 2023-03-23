https://ria.ru/20230323/artemovsk-1860141620.html

Пригожин заявил, что ВСУ сосредоточили 80 тысяч человек вокруг Артемовска

Пригожин заявил, что ВСУ сосредоточили 80 тысяч человек вокруг Артемовска - РИА Новости, 23.03.2023

Пригожин заявил, что ВСУ сосредоточили 80 тысяч человек вокруг Артемовска

Украинские войска сосредоточили 80 тысяч человек вокруг Артемовска, сообщил основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин, заявление предпринимателя опубликовано РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T17:07

2023-03-23T17:07

2023-03-23T18:16

специальная военная операция на украине

безопасность

артемовск

евгений пригожин

донецкая народная республика

россия

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Украинские войска сосредоточили 80 тысяч человек вокруг Артемовска, сообщил основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин, заявление предпринимателя опубликовано в Telegram-канале его пресс-службы. Сегодня о возможной в ближайшее время контратаке ВСУ в районе Артемовска заявил командующий украинскими Сухопутными войсками Александр Сырский.Накануне советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин сообщил, что Киев сформировал мощную группировку в Часове Яре, откуда ВСУ периодически пытаются контратаковать. По его словам, численность собранных противником резервов может достигать десятков тысяч человек.В то же время Гагин подчеркнул, что Украине не хватит этих сил для наступления. Их недостаточно для формирования ударных частей и бронегрупп, способных прорвать фронт, объяснил он.Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. Уже более полугода за город идут ожесточенные бои. Снабжение гарнизона ВСУ в Артемовске, который находится в оперативном окружении, идет через город Часов Яр.По последним данным, союзные силы освободили около 70 процентов города. Кроме того, российские войска перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги вокруг Артемовска, а начавшаяся распутица серьезно затрудняет подвоз боеприпасов и пополнения для ВСУ.

https://ria.ru/20230323/artemovsk-1859998786.html

артемовск

донецкая народная республика

россия

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

безопасность, артемовск, евгений пригожин, донецкая народная республика, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр