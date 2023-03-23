https://ria.ru/20230323/artemovsk-1859998786.html
В Киеве намекнули на "скорое" наступление в районе Артемовска
В Киеве намекнули на "скорое" наступление в районе Артемовска - РИА Новости, 23.03.2023
В Киеве намекнули на "скорое" наступление в районе Артемовска
Командующий украинскими Сухопутными войсками Александр Сырский заявил, что Киев скоро может перейти в наступление в районе Артемовска. РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T11:50
2023-03-23T11:50
2023-03-23T14:55
специальная военная операция на украине
безопасность
артемовск
донецкая народная республика
россия
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Командующий украинскими Сухопутными войсками Александр Сырский заявил, что Киев скоро может перейти в наступление в районе Артемовска.Накануне советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что Киев сформировал мощную группировку в Часове Яре, откуда ВСУ периодически пытаются контратаковать. Численность собранных противником резервов может достигать десятков тысяч человек.При этом Гагин подчеркнул, что Украине не хватит этих сил для наступления. Их недостаточно для формирования ударных частей и бронегрупп, способных прорвать фронт, объяснил он.Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. Уже более полугода за город идут ожесточенные бои. Снабжение гарнизона противника в Артемовске, который находится в оперативном окружении, идет через город Часов Яр.По последним данным, союзные силы освободили около 70 процентов Артемовска. Кроме того, российские войска перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги вокруг города, а начавшаяся распутица серьезно затрудняет подвоз боеприпасов и пополнения для ВСУ.
https://ria.ru/20230321/ukraina-1859466343.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, артемовск, донецкая народная республика, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Артемовск, Донецкая Народная Республика, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Киеве намекнули на "скорое" наступление в районе Артемовска
Командующий Сухопутными войсками Украины Сырский заявил о возможной атаке ВСУ на Артемовск