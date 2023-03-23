https://ria.ru/20230323/artemovsk-1859927662.html
Жительница Артемовска рассказала, как ВСУ уничтожили целый район города
Жительница Артемовска рассказала, как ВСУ уничтожили целый район города - РИА Новости, 23.03.2023
Жительница Артемовска рассказала, как ВСУ уничтожили целый район города
Украинские войска уничтожили за три дня целый жилой район Артемовска в ДНР — Ступки, разрушив в нем все дома при отступлении оттуда в конце февраля, рассказала... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T03:33
2023-03-23T03:33
2023-03-23T09:48
артемовск
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 23 мар - РИА Новости. Украинские войска уничтожили за три дня целый жилой район Артемовска в ДНР — Ступки, разрушив в нем все дома при отступлении оттуда в конце февраля, рассказала РИА Новости местная жительница Ирина Турова, эвакуированная из города российскими военными.По словам собеседницы агентства, украинские военные начали массированную бомбардировку района 25 февраля."Мы жили в своих домах, были дома. А после 23-го (февраля - ред.) они как озверели, просто озверели, 23-го и 24-го еще кое-как (можно было терпеть - ред.), а вот суббота и воскресенье (25 и 26 февраля - ред.) - это просто капец… Я не помню, это было или утром, или после обеда — начали летать мины, и кидали их со стороны "Цветмета" (Артемовский завод по обработке цветных металлов - ред.), они ложились по нашей улице… Когда я вышла на улицу, мы шли ночью… я как глянула — ни одного дома нет, это просто ужас! За три дня ни одного дома нету, камня на камне не оставить", - рассказала собеседница агентства.На вопрос, почему было ясно, что это стреляла украинская армия, она ответила: "А кто? На Цветмете только они стоят, больше там некому".Также Турова сказала, что, по словам выводившего ее и других беженцев бойца группы "Вагнер", украинские войска расстреливали оставшиеся дома жителей из танка, а подвалы с прятавшимися там людьми закидывали гранатами, понимая, что внутри находятся мирные граждане."Полон дом стекла, я даже позаметать не могла, потому что дроны эти постоянно летают за тобой, жужжат, следят, если ты побежал — сразу начинается бомбежка, и они (украинские войска - ред.), видим, отходят дальше, и это (взрывы – ред.) все ближе, и ближе, это просто жуть", - рассказала женщина.Она насчитала около 130 мин, разорвавшихся рядом с ее подвалом, где она пряталась от обстрелов."И что самое обидное, как говорят, свои по своим бьют! Но какие же они теперь свои?! Это же уроды просто", - заключила жительница Артемовска.
https://ria.ru/20230322/miny-1859797080.html
https://ria.ru/20230322/poteri-1859799053.html
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"За 3 дня – ни одного дома нет": жительница Артемовска вспоминает, как ВСУ обстреливали ее район
За 3 дня – ни одного дома нет. Жительница Артемовска в беседе с РИА Новости вспоминает, как украинские военные в феврале обстреливали жилой район города – Ступки. Она насчитала около 130 мин, разорвавшихся рядом с ее подвалом, где она пряталась от обстрелов.
2023-03-23T03:33
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артемовск, донецкая народная республика
Артемовск, Донецкая Народная Республика
Жительница Артемовска рассказала, как ВСУ уничтожили целый район города
Жительница Артемовска рассказала, как ВСУ за три дня уничтожили район Ступки в городе
ДОНЕЦК, 23 мар - РИА Новости. Украинские войска уничтожили за три дня целый жилой район Артемовска в ДНР — Ступки, разрушив в нем все дома при отступлении оттуда в конце февраля, рассказала РИА Новости местная жительница Ирина Турова, эвакуированная из города российскими военными.
По словам собеседницы агентства, украинские военные начали массированную бомбардировку района 25 февраля.
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"Мы жили в своих домах, были дома. А после 23-го (февраля - ред.) они как озверели, просто озверели, 23-го и 24-го еще кое-как (можно было терпеть - ред.), а вот суббота и воскресенье (25 и 26 февраля - ред.) - это просто капец… Я не помню, это было или утром, или после обеда — начали летать мины, и кидали их со стороны "Цветмета" (Артемовский завод по обработке цветных металлов - ред.), они ложились по нашей улице… Когда я вышла на улицу, мы шли ночью… я как глянула — ни одного дома нет, это просто ужас! За три дня ни одного дома нету, камня на камне не оставить", - рассказала собеседница агентства.
На вопрос, почему было ясно, что это стреляла украинская армия, она ответила: "А кто? На Цветмете только они стоят, больше там некому".
Также Турова сказала, что, по словам выводившего ее и других беженцев бойца группы "Вагнер", украинские войска расстреливали оставшиеся дома жителей из танка, а подвалы с прятавшимися там людьми закидывали гранатами, понимая, что внутри находятся мирные граждане.
"Полон дом стекла, я даже позаметать не могла, потому что дроны эти постоянно летают за тобой, жужжат, следят, если ты побежал — сразу начинается бомбежка, и они (украинские войска - ред.), видим, отходят дальше, и это (взрывы – ред.) все ближе, и ближе, это просто жуть", - рассказала женщина.
Она насчитала около 130 мин, разорвавшихся рядом с ее подвалом, где она пряталась от обстрелов.
"И что самое обидное, как говорят, свои по своим бьют! Но какие же они теперь свои?! Это же уроды просто", - заключила жительница Артемовска.
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