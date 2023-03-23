https://ria.ru/20230323/arkheologiya-1859758794.html
В древнеегипетском храме нашли фрески с изображением знаков зодиака
В древнеегипетском храме нашли фрески с изображением знаков зодиака - РИА Новости, 23.03.2023
В древнеегипетском храме нашли фрески с изображением знаков зодиака
В древнеегипетском храме бога Хнума в Эсне нашли фрески с изображением знаков зодиака и нескольких планет, пишет Heritage Daily со ссылкой на Тюбингенский... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T04:00
2023-03-23T04:00
2023-03-23T04:00
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. В древнеегипетском храме бога Хнума в Эсне нашли фрески с изображением знаков зодиака и нескольких планет, пишет Heritage Daily со ссылкой на Тюбингенский университет. Их обнаружили в ходе реставрации. Предположительно система знаков зодиака оказалась в Египте уже после того, как ее внедрили греки. Кроме фресок в Эсне, найдено лишь два полностью сохранившихся варианта — и оба в святилище в Дандаре. Также ученые в храме Хнума наткнулись на фрески нескольких планет (Марса, Юпитера, Сатурна), звезд и созвездий, по которым измеряли время. Строительство храма в Эсне стартовало во времена правления фараона Тутмоса III (1479–1425 гг. до нашей эры) и завершилось в птолемеевский и римский периоды (40 –250 годы нашей эры).В Древнем Египте верили, что Хнум создал человека на гончарном круге. Его также считали хранителем разливов Нила. Ранее сообщалось о необычной находке археологов в египетском Луксоре.
https://ria.ru/20230303/arkheologiya-1855342158.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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новости культуры, археология, египет
Культура, Новости культуры, Археология, Египет
В древнеегипетском храме нашли фрески с изображением знаков зодиака
В древнеегипетском храме бога Хнума нашли фрески с изображением знаков зодиака
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости.
В древнеегипетском храме бога Хнума в Эсне нашли фрески с изображением знаков зодиака и нескольких планет, пишет
Heritage Daily со ссылкой на Тюбингенский университет. Их обнаружили в ходе реставрации.
«
"Изображения зодиака крайне редко встречаются в египетских храмах. Зодиак относится к вавилонской астрономии, в Египте появляется только во времена Птолемеев", — поясняет археолог Кристиан Лейц.
Предположительно система знаков зодиака оказалась в Египте уже после того, как ее внедрили греки.
Кроме фресок в Эсне, найдено лишь два полностью сохранившихся варианта — и оба в святилище в Дандаре.
Также ученые в храме Хнума наткнулись на фрески нескольких планет (Марса, Юпитера, Сатурна), звезд и созвездий, по которым измеряли время.
Строительство храма в Эсне стартовало во времена правления фараона Тутмоса III (1479–1425 гг. до нашей эры) и завершилось в птолемеевский и римский периоды (40 –250 годы нашей эры).В Древнем Египте верили, что Хнум создал человека на гончарном круге. Его также считали хранителем разливов Нила.
Ранее сообщалось
о необычной находке археологов в египетском Луксоре.
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