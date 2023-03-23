https://ria.ru/20230323/adygeya-1859948633.html
Адыгея в 2022 году, несмотря на вызовы, выполнила все соцобязательства
Адыгея в 2022 году, несмотря на вызовы, выполнила все соцобязательства - РИА Новости, 23.03.2023
Адыгея в 2022 году, несмотря на вызовы, выполнила все соцобязательства
Адыгея в минувшем году, несмотря на возникшие внешние вызовы, смогла перестроиться и выполнить все социальные обязательства, заявил глава республики Мурат... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T09:14
2023-03-23T09:14
2023-03-23T09:14
республика адыгея
россия
мурат кумпилов
республика адыгея
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МАЙКОП, 23 марта - РИА Новости. Адыгея в минувшем году, несмотря на возникшие внешние вызовы, смогла перестроиться и выполнить все социальные обязательства, заявил глава республики Мурат Кумпилов."Нам многое удалось, несмотря на вызовы, с которыми столкнулась наша страна, но в прошлом году было сделано всё для поддержания условий, необходимых для дальнейшего уверенного развития региона", - сказал Кумпилов в ходе выступления с отчётом о деятельности республиканского Кабмина в 2022 году на расширенном заседании Госсовета-Хасэ.Он отметил, что власти Адыгеи действовали строго в соответствии с экономической повесткой государства и руководствовались задачами, которые поставил президент РФ."В первую очередь, это касается поддержки всех слоёв населения республики, недопущения роста уровня бедности и выполнения всех социальных обязательств перед жителями Адыгеи", - отмечает пресс-служба со ссылкой на слова Кумпилова.
https://ria.ru/20230213/sotrudnichestvo-1851821056.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, мурат кумпилов, республика адыгея
Республика Адыгея, Россия, Мурат Кумпилов, Республика Адыгея
МАЙКОП, 23 марта - РИА Новости. Адыгея в минувшем году, несмотря на возникшие внешние вызовы, смогла перестроиться и выполнить все социальные обязательства, заявил глава республики Мурат Кумпилов.
"Нам многое удалось, несмотря на вызовы, с которыми столкнулась наша страна, но в прошлом году было сделано всё для поддержания условий, необходимых для дальнейшего уверенного развития региона", - сказал Кумпилов в ходе выступления с отчётом о деятельности республиканского Кабмина в 2022 году на расширенном заседании Госсовета-Хасэ.
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Он отметил, что власти Адыгеи действовали строго в соответствии с экономической повесткой государства и руководствовались задачами, которые поставил президент РФ
.
"В первую очередь, это касается поддержки всех слоёв населения республики, недопущения роста уровня бедности и выполнения всех социальных обязательств перед жителями Адыгеи", - отмечает пресс-служба со ссылкой на слова Кумпилова.
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