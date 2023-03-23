https://ria.ru/20230323/adaptatsiya-1860047286.html

Мишустин назвал сроки адаптации российской экономики к внешнему давлению

Мишустин назвал сроки адаптации российской экономики к внешнему давлению - РИА Новости, 23.03.2023

Мишустин назвал сроки адаптации российской экономики к внешнему давлению

Внешнее давление на РФ вряд ли ослабнет, власти рассчитывают, что период адапта­ции российской экономики завершится в 2024 году, сообщил премьер-министр России... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T13:17

2023-03-23T13:17

2023-03-23T14:15

михаил мишустин

экономика

россия

отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Внешнее давление на РФ вряд ли ослабнет, власти рассчитывают, что период адапта­ции российской экономики завершится в 2024 году, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин."Будем реалистами – внешнее давление на Россию не ослабнет. Тем не менее, мы рассчитываем, что уже в двадцать четвертом период адапта­ции завершится. Россия встанет на путь долгосрочного поступательного развития", - сказал он, выступая в Госдуме с ежегодным отчетом правительства.

https://ria.ru/20230323/sanktsii-1860004546.html

россия

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Мишустин: "Внешнее давление на Россию не ослабнет" Мишустин: "Внешнее давление на Россию не ослабнет" 2023-03-23T13:17 true PT0M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

михаил мишустин, экономика, россия, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году