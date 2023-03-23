https://ria.ru/20230323/adaptatsiya-1860047286.html
Мишустин назвал сроки адаптации российской экономики к внешнему давлению
Мишустин назвал сроки адаптации российской экономики к внешнему давлению - РИА Новости, 23.03.2023
Мишустин назвал сроки адаптации российской экономики к внешнему давлению
Внешнее давление на РФ вряд ли ослабнет, власти рассчитывают, что период адаптации российской экономики завершится в 2024 году, сообщил премьер-министр России... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T13:17
2023-03-23T13:17
2023-03-23T14:15
михаил мишустин
экономика
россия
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/17/1860069969_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f2d3c468cd8c1b4d29ac8efc2ad2159e.jpg
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Внешнее давление на РФ вряд ли ослабнет, власти рассчитывают, что период адаптации российской экономики завершится в 2024 году, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин."Будем реалистами – внешнее давление на Россию не ослабнет. Тем не менее, мы рассчитываем, что уже в двадцать четвертом период адаптации завершится. Россия встанет на путь долгосрочного поступательного развития", - сказал он, выступая в Госдуме с ежегодным отчетом правительства.
https://ria.ru/20230323/sanktsii-1860004546.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/17/1860069969_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_69239e0b6fa51b4817807cd07b6fb8f6.jpg
Мишустин: "Внешнее давление на Россию не ослабнет"
Мишустин: "Внешнее давление на Россию не ослабнет"
2023-03-23T13:17
true
PT0M13S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мишустин, экономика, россия, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
Михаил Мишустин, Экономика, Россия, Отчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 году
Мишустин назвал сроки адаптации российской экономики к внешнему давлению
Мишустин: период адаптации российской экономики к внешнему давлению завершится в 2024 году