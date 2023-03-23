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Мишустин назвал сроки адаптации российской экономики к внешнему давлению - РИА Новости, 23.03.2023
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13:17 23.03.2023 (обновлено: 14:15 23.03.2023)
https://ria.ru/20230323/adaptatsiya-1860047286.html
Мишустин назвал сроки адаптации российской экономики к внешнему давлению
Мишустин назвал сроки адаптации российской экономики к внешнему давлению - РИА Новости, 23.03.2023
Мишустин назвал сроки адаптации российской экономики к внешнему давлению
Внешнее давление на РФ вряд ли ослабнет, власти рассчитывают, что период адапта­ции российской экономики завершится в 2024 году, сообщил премьер-министр России... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T13:17
2023-03-23T14:15
михаил мишустин
экономика
россия
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Внешнее давление на РФ вряд ли ослабнет, власти рассчитывают, что период адапта­ции российской экономики завершится в 2024 году, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин."Будем реалистами – внешнее давление на Россию не ослабнет. Тем не менее, мы рассчитываем, что уже в двадцать четвертом период адапта­ции завершится. Россия встанет на путь долгосрочного поступательного развития", - сказал он, выступая в Госдуме с ежегодным отчетом правительства.
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Мишустин: "Внешнее давление на Россию не ослабнет"
Мишустин: "Внешнее давление на Россию не ослабнет"
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михаил мишустин, экономика, россия, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
Михаил Мишустин, Экономика, Россия, Отчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 году
Мишустин назвал сроки адаптации российской экономики к внешнему давлению

Мишустин: период адаптации российской экономики к внешнему давлению завершится в 2024 году

Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Внешнее давление на РФ вряд ли ослабнет, власти рассчитывают, что период адапта­ции российской экономики завершится в 2024 году, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Будем реалистами – внешнее давление на Россию не ослабнет. Тем не менее, мы рассчитываем, что уже в двадцать четвертом период адапта­ции завершится. Россия встанет на путь долгосрочного поступательного развития", - сказал он, выступая в Госдуме с ежегодным отчетом правительства.
Мишустин: По России был нанесен санкционный удар, равного по силе которому в новейшей истории не было - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
По России нанесли сильнейший санкционный удар, заявил Мишустин
Вчера, 12:08
 
Михаил МишустинЭкономикаРоссияОтчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 году
 
 
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