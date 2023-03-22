Рейтинг@Mail.ru
В Вологодской области увеличат норматив содержания безнадзорных животных - РИА Новости, 22.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вологодская область - шапка
Вологодская область
 
16:46 22.03.2023
https://ria.ru/20230322/zhivotnye-1859829671.html
В Вологодской области увеличат норматив содержания безнадзорных животных
В Вологодской области увеличат норматив содержания безнадзорных животных - РИА Новости, 22.03.2023
В Вологодской области увеличат норматив содержания безнадзорных животных
В Вологодской области планируют увеличить норматив содержания безнадзорных животных с 11 тысяч рублей до 18 тысяч рублей, сообщает пресс-служба законодательного РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T16:46
2023-03-22T16:46
вологодская область
законодательное собрание вологодской области
олег кувшинников
андрей луценко
бездомные животные
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/16/1853797779_0:49:800:499_1920x0_80_0_0_5456a0b0b94b207205118dbddb01eaf7.jpg
МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. В Вологодской области планируют увеличить норматив содержания безнадзорных животных с 11 тысяч рублей до 18 тысяч рублей, сообщает пресс-служба законодательного собрания региона со ссылкой на заявление губернатора области Олега Кувшинникова.Губернатор в среду выступил перед депутатами с отчетом о работе правительства области в 2022 году."Мы провели анализ затрат соседних регионов на отлов и содержание безнадзорных животных. Они колеблются от 5 тысяч рублей до 25 тысяч рублей. Я поддерживаю предложение фракции "Единая Россия" и предлагаю увеличить норматив с 11 до 18 тысяч рублей, а также внести изменения в правовые акты для того, чтобы специализированные организации могли заключать контракты на отлов животных по всей территории Вологодской области", - заявил Кувшинников, слова которого приводит пресс-служба.В прошлом году специализированными организациями было отловлено 1271 животное. Большая часть после стерилизации, вакцинации против бешенства и специальных отметок была возвращена обратно в среду обитания или передана владельцам. В текущем году в некоторых районах и округах столкнулись с проблемой невозможности заключения контрактов на отлов и содержание безнадзорных животных. Произошло это из-за дефицита спецорганизаций и несоответствию планам по отлову животных и их реальному количеству. Жалобы поступали и на норматив содержания собак, который составляет 11 тыс. рублей и является одним из самых низких в СЗФО. Он не позволяет перекрыть затраты, которые несут специализированные организации."Мы понимаем, что животные, находящиеся на свободном выгуле являются источником опасности и социальной напряженности. Более того, в региональных СМИ регулярно публикуются сообщения о том, что безнадзорно гуляющие собаки нападают на наших граждан. Ежегодно за медицинской помощью обращаются порядка двух тысяч человек. Мы с коллегами по фракции "Единая Россия" убеждены, что ситуацию необходимо взять под контроль. Именно поэтому вышли с инициативой об увеличении норматива содержания безнадзорных животных. Это позволит привлечь организации, специализирующиеся на отлове и содержании животных", - сказал председатель Законодательного Собрания Вологодской области Андрей Луценко.В настоящее время полномочия по отлову и содержанию собак и кошек, которые находятся на свободном выгуле, возложены на органы местного самоуправления районов и округов. В 2023 году в областном бюджете на эти цели было выделено 13,7 миллиона рублей. Расчет ведется по согласованию с органами местного самоуправления исходя из количества собак, подлежащих отлову.
https://ria.ru/20230313/mesta-1857570248.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/16/1853797779_27:0:738:533_1920x0_80_0_0_bbe230dedcba9f8302c3b6cecc434bfe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
законодательное собрание вологодской области, олег кувшинников, андрей луценко, бездомные животные
Вологодская область, Законодательное Собрание Вологодской области, Олег Кувшинников, Андрей Луценко, бездомные животные

В Вологодской области увеличат норматив содержания безнадзорных животных

© Фото : Законодательное Собрание Вологодской областиПредседатель Законодательного собрания области Андрей Луценко
Председатель Законодательного собрания области Андрей Луценко - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© Фото : Законодательное Собрание Вологодской области
Председатель Законодательного собрания области Андрей Луценко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. В Вологодской области планируют увеличить норматив содержания безнадзорных животных с 11 тысяч рублей до 18 тысяч рублей, сообщает пресс-служба законодательного собрания региона со ссылкой на заявление губернатора области Олега Кувшинникова.
Губернатор в среду выступил перед депутатами с отчетом о работе правительства области в 2022 году.
"Мы провели анализ затрат соседних регионов на отлов и содержание безнадзорных животных. Они колеблются от 5 тысяч рублей до 25 тысяч рублей. Я поддерживаю предложение фракции "Единая Россия" и предлагаю увеличить норматив с 11 до 18 тысяч рублей, а также внести изменения в правовые акты для того, чтобы специализированные организации могли заключать контракты на отлов животных по всей территории Вологодской области", - заявил Кувшинников, слова которого приводит пресс-служба.
В прошлом году специализированными организациями было отловлено 1271 животное. Большая часть после стерилизации, вакцинации против бешенства и специальных отметок была возвращена обратно в среду обитания или передана владельцам. В текущем году в некоторых районах и округах столкнулись с проблемой невозможности заключения контрактов на отлов и содержание безнадзорных животных. Произошло это из-за дефицита спецорганизаций и несоответствию планам по отлову животных и их реальному количеству. Жалобы поступали и на норматив содержания собак, который составляет 11 тыс. рублей и является одним из самых низких в СЗФО. Он не позволяет перекрыть затраты, которые несут специализированные организации.
В техникумах и колледжах Вологодской области для абитуриентов подготовлены 7997 бюджетных мест - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
Луценко: ссузы Вологодчины подготовили абитуриентам 8 тысяч бюджетных мест
13 марта, 16:02
"Мы понимаем, что животные, находящиеся на свободном выгуле являются источником опасности и социальной напряженности. Более того, в региональных СМИ регулярно публикуются сообщения о том, что безнадзорно гуляющие собаки нападают на наших граждан. Ежегодно за медицинской помощью обращаются порядка двух тысяч человек. Мы с коллегами по фракции "Единая Россия" убеждены, что ситуацию необходимо взять под контроль. Именно поэтому вышли с инициативой об увеличении норматива содержания безнадзорных животных. Это позволит привлечь организации, специализирующиеся на отлове и содержании животных", - сказал председатель Законодательного Собрания Вологодской области Андрей Луценко.
В настоящее время полномочия по отлову и содержанию собак и кошек, которые находятся на свободном выгуле, возложены на органы местного самоуправления районов и округов. В 2023 году в областном бюджете на эти цели было выделено 13,7 миллиона рублей. Расчет ведется по согласованию с органами местного самоуправления исходя из количества собак, подлежащих отлову.
 
Вологодская областьЗаконодательное Собрание Вологодской областиОлег КувшинниковАндрей Луценкобездомные животные
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала