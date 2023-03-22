https://ria.ru/20230322/zhivotnye-1859829671.html

В Вологодской области увеличат норматив содержания безнадзорных животных

В Вологодской области увеличат норматив содержания безнадзорных животных - РИА Новости, 22.03.2023

В Вологодской области увеличат норматив содержания безнадзорных животных

В Вологодской области планируют увеличить норматив содержания безнадзорных животных с 11 тысяч рублей до 18 тысяч рублей, сообщает пресс-служба законодательного РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T16:46

2023-03-22T16:46

2023-03-22T16:46

вологодская область

законодательное собрание вологодской области

олег кувшинников

андрей луценко

бездомные животные

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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. В Вологодской области планируют увеличить норматив содержания безнадзорных животных с 11 тысяч рублей до 18 тысяч рублей, сообщает пресс-служба законодательного собрания региона со ссылкой на заявление губернатора области Олега Кувшинникова.Губернатор в среду выступил перед депутатами с отчетом о работе правительства области в 2022 году."Мы провели анализ затрат соседних регионов на отлов и содержание безнадзорных животных. Они колеблются от 5 тысяч рублей до 25 тысяч рублей. Я поддерживаю предложение фракции "Единая Россия" и предлагаю увеличить норматив с 11 до 18 тысяч рублей, а также внести изменения в правовые акты для того, чтобы специализированные организации могли заключать контракты на отлов животных по всей территории Вологодской области", - заявил Кувшинников, слова которого приводит пресс-служба.В прошлом году специализированными организациями было отловлено 1271 животное. Большая часть после стерилизации, вакцинации против бешенства и специальных отметок была возвращена обратно в среду обитания или передана владельцам. В текущем году в некоторых районах и округах столкнулись с проблемой невозможности заключения контрактов на отлов и содержание безнадзорных животных. Произошло это из-за дефицита спецорганизаций и несоответствию планам по отлову животных и их реальному количеству. Жалобы поступали и на норматив содержания собак, который составляет 11 тыс. рублей и является одним из самых низких в СЗФО. Он не позволяет перекрыть затраты, которые несут специализированные организации."Мы понимаем, что животные, находящиеся на свободном выгуле являются источником опасности и социальной напряженности. Более того, в региональных СМИ регулярно публикуются сообщения о том, что безнадзорно гуляющие собаки нападают на наших граждан. Ежегодно за медицинской помощью обращаются порядка двух тысяч человек. Мы с коллегами по фракции "Единая Россия" убеждены, что ситуацию необходимо взять под контроль. Именно поэтому вышли с инициативой об увеличении норматива содержания безнадзорных животных. Это позволит привлечь организации, специализирующиеся на отлове и содержании животных", - сказал председатель Законодательного Собрания Вологодской области Андрей Луценко.В настоящее время полномочия по отлову и содержанию собак и кошек, которые находятся на свободном выгуле, возложены на органы местного самоуправления районов и округов. В 2023 году в областном бюджете на эти цели было выделено 13,7 миллиона рублей. Расчет ведется по согласованию с органами местного самоуправления исходя из количества собак, подлежащих отлову.

https://ria.ru/20230313/mesta-1857570248.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

законодательное собрание вологодской области, олег кувшинников, андрей луценко, бездомные животные