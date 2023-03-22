https://ria.ru/20230322/zhile-1859756485.html

В СФО из аварийного жилья переселили почти 75 тысяч человек

В СФО из аварийного жилья переселили почти 75 тысяч человек - РИА Новости, 22.03.2023

В СФО из аварийного жилья переселили почти 75 тысяч человек

В Сибирском федеральном округе (СФО) из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года, переселили почти 75 тысяч человек, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T13:06

2023-03-22T13:06

2023-03-22T13:06

сибирский фо

жилье

марат хуснуллин

ильшат шагиахметов

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/13/1817805883_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_82240ea6d7f142d775acb82198e05745.jpg

МОСКВА, 22 мар - РИА Недвижимость. В Сибирском федеральном округе (СФО) из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года, переселили почти 75 тысяч человек, сообщила пресс-служба Фонда развития территорий (ФРТ), являющегося оператором программы расселения.Непригодное для проживания жилье, признанное таковым до 1 января 2017 года, расселяют в десяти регионах, входящих в состав СФО: республиках Алтай, Тыва, Хакасия, Алтайском и Красноярском краях, Иркутской, Новосибирской, Омской, Томской, Кемеровской областях. Всего по действующей программе необходимо переселить из аварийного жилья 96,63 тысячи человек."С 2019 года в десяти регионах СФО в общей сложности улучшены жилищные условия 74,67 тысячи человек, расселены аварийные дома площадью 1,4 миллиона квадратных метров. В том числе 20,52 тысячи граждан переехали из 417,11 тысячи квадратных метров такого жилья за счет собственных средств субъектов", - приводятся в сообщении слова гендиректора ФРТ Ильшата Шагиахметова.По данным фонда, наибольший объем аварийного жилья ликвидирован в Кемеровской области: расселены дома общей площадью 411,86 тысячи квадратных метров, жилищные условия здесь улучшили 19,77 тысячи граждан. В Иркутской области ликвидировано 408,53 тысячи квадратных метров такого жилфонда, переселены 21,42 тысячи человек, в Красноярском крае расселено 219,92 тысячи квадратных метров аварийного жилья, где проживали 13,09 тысячи граждан.Как указывается в сообщении, до конца текущего года завершить действующую программу переселения планируют четыре региона: Хакасия, Алтайский край, Новосибирская и Томская области.За первые два месяца 2023 года в России улучшены жилищные условия примерно 10,8 тысячи человек, ранее проживавших в аварийных домах площадью почти 173,3 тысячи квадратных метров, привела статистику пресс-служба ФРТ.Всего в 2023 году в стране планируется расселить более 2,6 миллиона "квадратов" аварийного жилья, а 40 регионов должны завершить программу переселения полностью.С 2019 года переселение россиян из аварийного жилья осуществляется в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". За шесть лет должны расселить дома общей площадью около 10 миллионов квадратных метров, в которых проживают около 530 тысяч россиян.Позднее президент РФ Владимир Путин поручил правительству запустить новую программу по расселению аварийного жилья, признанного таковым по состоянию на январь 2021 года. Как отмечал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, новая программа позволит определить единые для всех регионов подходы к расселению жилья. Для начала ее реализации в федеральном бюджете предусмотрены средства в объеме 45 миллиардов рублей на 2022-2024 годы. Программа должна позволить расселить около 1 миллиона жителей из 12 миллионов квадратных метров аварийного жилья.

https://realty.ria.ru/20230313/kapremont-1857597343.html

сибирский фо

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

сибирский фо, жилье, марат хуснуллин, ильшат шагиахметов, владимир путин