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В СФО из аварийного жилья переселили почти 75 тысяч человек - РИА Новости, 22.03.2023
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13:06 22.03.2023
https://ria.ru/20230322/zhile-1859756485.html
В СФО из аварийного жилья переселили почти 75 тысяч человек
В СФО из аварийного жилья переселили почти 75 тысяч человек - РИА Новости, 22.03.2023
В СФО из аварийного жилья переселили почти 75 тысяч человек
В Сибирском федеральном округе (СФО) из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года, переселили почти 75 тысяч человек, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T13:06
2023-03-22T13:06
сибирский фо
жилье
марат хуснуллин
ильшат шагиахметов
владимир путин
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МОСКВА, 22 мар - РИА Недвижимость. В Сибирском федеральном округе (СФО) из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года, переселили почти 75 тысяч человек, сообщила пресс-служба Фонда развития территорий (ФРТ), являющегося оператором программы расселения.Непригодное для проживания жилье, признанное таковым до 1 января 2017 года, расселяют в десяти регионах, входящих в состав СФО: республиках Алтай, Тыва, Хакасия, Алтайском и Красноярском краях, Иркутской, Новосибирской, Омской, Томской, Кемеровской областях. Всего по действующей программе необходимо переселить из аварийного жилья 96,63 тысячи человек."С 2019 года в десяти регионах СФО в общей сложности улучшены жилищные условия 74,67 тысячи человек, расселены аварийные дома площадью 1,4 миллиона квадратных метров. В том числе 20,52 тысячи граждан переехали из 417,11 тысячи квадратных метров такого жилья за счет собственных средств субъектов", - приводятся в сообщении слова гендиректора ФРТ Ильшата Шагиахметова.По данным фонда, наибольший объем аварийного жилья ликвидирован в Кемеровской области: расселены дома общей площадью 411,86 тысячи квадратных метров, жилищные условия здесь улучшили 19,77 тысячи граждан. В Иркутской области ликвидировано 408,53 тысячи квадратных метров такого жилфонда, переселены 21,42 тысячи человек, в Красноярском крае расселено 219,92 тысячи квадратных метров аварийного жилья, где проживали 13,09 тысячи граждан.Как указывается в сообщении, до конца текущего года завершить действующую программу переселения планируют четыре региона: Хакасия, Алтайский край, Новосибирская и Томская области.За первые два месяца 2023 года в России улучшены жилищные условия примерно 10,8 тысячи человек, ранее проживавших в аварийных домах площадью почти 173,3 тысячи квадратных метров, привела статистику пресс-служба ФРТ.Всего в 2023 году в стране планируется расселить более 2,6 миллиона "квадратов" аварийного жилья, а 40 регионов должны завершить программу переселения полностью.С 2019 года переселение россиян из аварийного жилья осуществляется в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". За шесть лет должны расселить дома общей площадью около 10 миллионов квадратных метров, в которых проживают около 530 тысяч россиян.Позднее президент РФ Владимир Путин поручил правительству запустить новую программу по расселению аварийного жилья, признанного таковым по состоянию на январь 2021 года. Как отмечал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, новая программа позволит определить единые для всех регионов подходы к расселению жилья. Для начала ее реализации в федеральном бюджете предусмотрены средства в объеме 45 миллиардов рублей на 2022-2024 годы. Программа должна позволить расселить около 1 миллиона жителей из 12 миллионов квадратных метров аварийного жилья.
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сибирский фо, жилье, марат хуснуллин, ильшат шагиахметов, владимир путин
Сибирский ФО, Жилье, Марат Хуснуллин, Ильшат Шагиахметов, Владимир Путин

В СФО из аварийного жилья переселили почти 75 тысяч человек

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкОсмотр новой квартиры
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© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 22 мар - РИА Недвижимость. В Сибирском федеральном округе (СФО) из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года, переселили почти 75 тысяч человек, сообщила пресс-служба Фонда развития территорий (ФРТ), являющегося оператором программы расселения.
Непригодное для проживания жилье, признанное таковым до 1 января 2017 года, расселяют в десяти регионах, входящих в состав СФО: республиках Алтай, Тыва, Хакасия, Алтайском и Красноярском краях, Иркутской, Новосибирской, Омской, Томской, Кемеровской областях. Всего по действующей программе необходимо переселить из аварийного жилья 96,63 тысячи человек.
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"С 2019 года в десяти регионах СФО в общей сложности улучшены жилищные условия 74,67 тысячи человек, расселены аварийные дома площадью 1,4 миллиона квадратных метров. В том числе 20,52 тысячи граждан переехали из 417,11 тысячи квадратных метров такого жилья за счет собственных средств субъектов", - приводятся в сообщении слова гендиректора ФРТ Ильшата Шагиахметова.
По данным фонда, наибольший объем аварийного жилья ликвидирован в Кемеровской области: расселены дома общей площадью 411,86 тысячи квадратных метров, жилищные условия здесь улучшили 19,77 тысячи граждан. В Иркутской области ликвидировано 408,53 тысячи квадратных метров такого жилфонда, переселены 21,42 тысячи человек, в Красноярском крае расселено 219,92 тысячи квадратных метров аварийного жилья, где проживали 13,09 тысячи граждан.
Как указывается в сообщении, до конца текущего года завершить действующую программу переселения планируют четыре региона: Хакасия, Алтайский край, Новосибирская и Томская области.
За первые два месяца 2023 года в России улучшены жилищные условия примерно 10,8 тысячи человек, ранее проживавших в аварийных домах площадью почти 173,3 тысячи квадратных метров, привела статистику пресс-служба ФРТ.
Всего в 2023 году в стране планируется расселить более 2,6 миллиона "квадратов" аварийного жилья, а 40 регионов должны завершить программу переселения полностью.
С 2019 года переселение россиян из аварийного жилья осуществляется в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". За шесть лет должны расселить дома общей площадью около 10 миллионов квадратных метров, в которых проживают около 530 тысяч россиян.
Позднее президент РФ Владимир Путин поручил правительству запустить новую программу по расселению аварийного жилья, признанного таковым по состоянию на январь 2021 года. Как отмечал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, новая программа позволит определить единые для всех регионов подходы к расселению жилья. Для начала ее реализации в федеральном бюджете предусмотрены средства в объеме 45 миллиардов рублей на 2022-2024 годы. Программа должна позволить расселить около 1 миллиона жителей из 12 миллионов квадратных метров аварийного жилья.
 
Сибирский ФОЖильеМарат ХуснуллинИльшат ШагиахметовВладимир Путин
 
 
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