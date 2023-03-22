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Зеленский заявил, что посетил позиции ВСУ на Артемовском направлении - РИА Новости, 22.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:59 22.03.2023 (обновлено: 18:08 22.03.2023)
https://ria.ru/20230322/zelenskiy-1859792824.html
Зеленский заявил, что посетил позиции ВСУ на Артемовском направлении
Зеленский заявил, что посетил позиции ВСУ на Артемовском направлении - РИА Новости, 22.03.2023
Зеленский заявил, что посетил позиции ВСУ на Артемовском направлении
Владимир Зеленский заявил, что посетил позиции украинских войск на Артемовском направлении. РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T14:59
2023-03-22T18:08
специальная военная операция на украине
в мире
артемовск
украина
евгений пригожин
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что посетил позиции украинских войск на Артемовском направлении. "Передовые позиции украинских военных на бахмутском направлении. Имею честь сегодня быть здесь на востоке и наградить лучших героев… У вас сложная судьба, но такая историческая", - заявил Зеленский на видео, опубликованном в Telegram-канале. Какой именно объект посещал Зеленский, не сообщается.Ранее основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин сообщал, что украинские войска готовят контрнаступление в районе Артемовска, рассчитывая рассечь группировку "Вагнера". Артемовск (на Украине официально принят дореволюционный вариант названия города - Бахмут) расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои. По последним данным, российские силы перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги к городу, а начавшаяся распутица серьезно затрудняет противнику подвоз боекомплекта и личного состава.
https://ria.ru/20230321/artemovsk-1859635901.html
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в мире, артемовск, украина, евгений пригожин, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Артемовск, Украина, Евгений Пригожин, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
Зеленский заявил, что посетил позиции ВСУ на Артемовском направлении

Президент Украины Зеленский утверждает, что посетил позиции ВСУ на Артемовском направлении

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeФотография встречи президента Украины Владимира Зеленского с военнослужащими в Артемовске (Бахмуте), предоставленная пресс-службой Президента Украины
Фотография встречи президента Украины Владимира Зеленского с военнослужащими в Артемовске (Бахмуте), предоставленная пресс-службой Президента Украины - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Фотография встречи президента Украины Владимира Зеленского с военнослужащими в Артемовске (Бахмуте), предоставленная пресс-службой Президента Украины
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что посетил позиции украинских войск на Артемовском направлении.
"Передовые позиции украинских военных на бахмутском направлении. Имею честь сегодня быть здесь на востоке и наградить лучших героев… У вас сложная судьба, но такая историческая", - заявил Зеленский на видео, опубликованном в Telegram-канале.
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Какой именно объект посещал Зеленский, не сообщается.
Ранее основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин сообщал, что украинские войска готовят контрнаступление в районе Артемовска, рассчитывая рассечь группировку "Вагнера".
Артемовск (на Украине официально принят дореволюционный вариант названия города - Бахмут) расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои. По последним данным, российские силы перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги к городу, а начавшаяся распутица серьезно затрудняет противнику подвоз боекомплекта и личного состава.
Артемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторонАртемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреАртемовскУкраинаЕвгений ПригожинВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
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