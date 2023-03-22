https://ria.ru/20230322/zelenskiy-1859792824.html

Зеленский заявил, что посетил позиции ВСУ на Артемовском направлении

Зеленский заявил, что посетил позиции ВСУ на Артемовском направлении - РИА Новости, 22.03.2023

Зеленский заявил, что посетил позиции ВСУ на Артемовском направлении

Владимир Зеленский заявил, что посетил позиции украинских войск на Артемовском направлении. РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T14:59

2023-03-22T14:59

2023-03-22T18:08

специальная военная операция на украине

в мире

артемовск

украина

евгений пригожин

владимир зеленский

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/16/1859865663_0:91:3000:1779_1920x0_80_0_0_c6aea9b44825d2a211f18d7770455de3.jpg

МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что посетил позиции украинских войск на Артемовском направлении. "Передовые позиции украинских военных на бахмутском направлении. Имею честь сегодня быть здесь на востоке и наградить лучших героев… У вас сложная судьба, но такая историческая", - заявил Зеленский на видео, опубликованном в Telegram-канале. Какой именно объект посещал Зеленский, не сообщается.Ранее основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин сообщал, что украинские войска готовят контрнаступление в районе Артемовска, рассчитывая рассечь группировку "Вагнера". Артемовск (на Украине официально принят дореволюционный вариант названия города - Бахмут) расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои. По последним данным, российские силы перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги к городу, а начавшаяся распутица серьезно затрудняет противнику подвоз боекомплекта и личного состава.

https://ria.ru/20230321/artemovsk-1859635901.html

артемовск

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, артемовск, украина, евгений пригожин, владимир зеленский, вооруженные силы украины