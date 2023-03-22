Зеленский заявил, что посетил позиции ВСУ на Артемовском направлении
Президент Украины Зеленский утверждает, что посетил позиции ВСУ на Артемовском направлении
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeФотография встречи президента Украины Владимира Зеленского с военнослужащими в Артемовске (Бахмуте), предоставленная пресс-службой Президента Украины
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Фотография встречи президента Украины Владимира Зеленского с военнослужащими в Артемовске (Бахмуте), предоставленная пресс-службой Президента Украины
МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что посетил позиции украинских войск на Артемовском направлении.
"Передовые позиции украинских военных на бахмутском направлении. Имею честь сегодня быть здесь на востоке и наградить лучших героев… У вас сложная судьба, но такая историческая", - заявил Зеленский на видео, опубликованном в Telegram-канале.
Какой именно объект посещал Зеленский, не сообщается.
Ранее основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин сообщал, что украинские войска готовят контрнаступление в районе Артемовска, рассчитывая рассечь группировку "Вагнера".
Артемовск (на Украине официально принят дореволюционный вариант названия города - Бахмут) расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои. По последним данным, российские силы перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги к городу, а начавшаяся распутица серьезно затрудняет противнику подвоз боекомплекта и личного состава.
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