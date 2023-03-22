Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Зеленский принял предложение Кисиды участвовать в саммите G7 - РИА Новости, 22.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:20 22.03.2023 (обновлено: 04:23 22.03.2023)
https://ria.ru/20230322/zelenskiy-1859658027.html
СМИ: Зеленский принял предложение Кисиды участвовать в саммите G7
СМИ: Зеленский принял предложение Кисиды участвовать в саммите G7 - РИА Новости, 22.03.2023
СМИ: Зеленский принял предложение Кисиды участвовать в саммите G7
Премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе визита на Украину пригласил Владимира Зеленского принять участие в саммите G7 в онлайн-формате, приглашение было... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T04:20
2023-03-22T04:23
в мире
япония
украина
киев
фумио кисида
владимир зеленский
g7
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850922755_0:119:3078:1850_1920x0_80_0_0_b81716c35dd5461e000fa5b9f3bd12e9.jpg
ТОКИО, 22 мар – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе визита на Украину пригласил Владимира Зеленского принять участие в саммите G7 в онлайн-формате, приглашение было принято, сообщило агентство Киодо. "Как страна-председатель G7 мы решительно намерены защищать мировой порядок. Мы ведем подготовку для того, чтобы на саммите дать ясный месседж" , - цитирует агентство Кисиду. Кисида во вторник посетил Украину, где провел встречу с Зеленским. Кисида до настоящего времени являлся единственным главой государства из числа "Большой семерки", кто до сих пор не встречался с Зеленским лично. В ходе визита в Киев премьер-министр Японии пообещал выделить безвозмездной помощи 470 миллионов долларов на энергетику и другие гуманитарные нужды. Также Япония выделит Украине через фонд НАТО 30 миллионов долларов на нелетальное снаряжение. После Украины Кисида вернулся в Польшу, где в среду состоятся его встречи с руководством республики. В 2023 году председательство в "Группе семи" перешло к Японии. Саммит "семерки" состоится в Хиросиме 19-21 мая 2023 года.
https://ria.ru/20230322/yaponiya-1859657766.html
https://ria.ru/20230322/bolton-1859655994.html
япония
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850922755_349:0:3078:2047_1920x0_80_0_0_e8643b72eb13653b53dfc9e55e4d456a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, япония, украина, киев, фумио кисида, владимир зеленский, g7, нато
В мире, Япония, Украина, Киев, Фумио Кисида, Владимир Зеленский, G7, НАТО
СМИ: Зеленский принял предложение Кисиды участвовать в саммите G7

Киодо: Зеленский принял предложение Кисиды участвовать в саммите G7 онлайн

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 22 мар – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе визита на Украину пригласил Владимира Зеленского принять участие в саммите G7 в онлайн-формате, приглашение было принято, сообщило агентство Киодо.
"Как страна-председатель G7 мы решительно намерены защищать мировой порядок. Мы ведем подготовку для того, чтобы на саммите дать ясный месседж" , - цитирует агентство Кисиду.
Премьер-министр Японии Фумио Кисида - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
Япония безвозмездно выделит Украине 470 миллионов долларов, пишут СМИ
Вчера, 04:05
Кисида во вторник посетил Украину, где провел встречу с Зеленским. Кисида до настоящего времени являлся единственным главой государства из числа "Большой семерки", кто до сих пор не встречался с Зеленским лично.
В ходе визита в Киев премьер-министр Японии пообещал выделить безвозмездной помощи 470 миллионов долларов на энергетику и другие гуманитарные нужды. Также Япония выделит Украине через фонд НАТО 30 миллионов долларов на нелетальное снаряжение. После Украины Кисида вернулся в Польшу, где в среду состоятся его встречи с руководством республики.
В 2023 году председательство в "Группе семи" перешло к Японии. Саммит "семерки" состоится в Хиросиме 19-21 мая 2023 года.
Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
"Дело не в Украине": Болтон назвал настоящую проблему для Запада
Вчера, 03:26
 
В миреЯпонияУкраинаКиевФумио КисидаВладимир ЗеленскийG7НАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала