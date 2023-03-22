https://ria.ru/20230322/zelenskiy-1859658027.html

СМИ: Зеленский принял предложение Кисиды участвовать в саммите G7

СМИ: Зеленский принял предложение Кисиды участвовать в саммите G7 - РИА Новости, 22.03.2023

СМИ: Зеленский принял предложение Кисиды участвовать в саммите G7

Премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе визита на Украину пригласил Владимира Зеленского принять участие в саммите G7 в онлайн-формате, приглашение было... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T04:20

2023-03-22T04:20

2023-03-22T04:23

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ТОКИО, 22 мар – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе визита на Украину пригласил Владимира Зеленского принять участие в саммите G7 в онлайн-формате, приглашение было принято, сообщило агентство Киодо. "Как страна-председатель G7 мы решительно намерены защищать мировой порядок. Мы ведем подготовку для того, чтобы на саммите дать ясный месседж" , - цитирует агентство Кисиду. Кисида во вторник посетил Украину, где провел встречу с Зеленским. Кисида до настоящего времени являлся единственным главой государства из числа "Большой семерки", кто до сих пор не встречался с Зеленским лично. В ходе визита в Киев премьер-министр Японии пообещал выделить безвозмездной помощи 470 миллионов долларов на энергетику и другие гуманитарные нужды. Также Япония выделит Украине через фонд НАТО 30 миллионов долларов на нелетальное снаряжение. После Украины Кисида вернулся в Польшу, где в среду состоятся его встречи с руководством республики. В 2023 году председательство в "Группе семи" перешло к Японии. Саммит "семерки" состоится в Хиросиме 19-21 мая 2023 года.

https://ria.ru/20230322/yaponiya-1859657766.html

https://ria.ru/20230322/bolton-1859655994.html

япония

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в мире, япония, украина, киев, фумио кисида, владимир зеленский, g7, нато