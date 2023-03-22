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В городе Запорожье прогремела серия взрывов - РИА Новости, 22.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:27 22.03.2023 (обновлено: 14:16 22.03.2023)
https://ria.ru/20230322/zaporozhe-1859765154.html
В городе Запорожье прогремела серия взрывов
В городе Запорожье прогремела серия взрывов - РИА Новости, 22.03.2023
В городе Запорожье прогремела серия взрывов
В городе Запорожье, подконтрольном украинским войскам, прозвучала серия взрывов, в том числе в районе острова Хортица, сообщил РИА Новости председатель движения РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T13:27
2023-03-22T14:16
специальная военная операция на украине
в мире
запорожье
запорожская область
владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости. В городе Запорожье, подконтрольном украинским войскам, прозвучала серия взрывов, в том числе в районе острова Хортица, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Ранее в среду о взрывах в Запорожье сообщали украинские СМИ. "В городе Запорожье на протяжении получаса прозвучала серия взрывов, в том числе в районе острова Хортица", - сказал РИА Новости Рогов. По его словам, поступают сведения о падении украинской ракеты ПВО на девятиэтажный дом."В результате преступной работы украинской ПВО над городом была сбита ракета, которая летела по военным объектам. Обе ракеты упали на девятиэтажный дом. Произошло его обрушение. Велика вероятность большого количества жертв среди гражданского населения", - сказал Рогов.Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается областной центр - город Запорожье.
https://ria.ru/20230322/donetsk-1859161946.html
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в мире, запорожье, запорожская область, владимир рогов
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожье, Запорожская область, Владимир Рогов
В городе Запорожье прогремела серия взрывов

Рогов: в городе Запорожье, подконтрольном украинским войскам, прогремела серия взрывов

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЖенщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине
Женщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Женщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине . Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости. В городе Запорожье, подконтрольном украинским войскам, прозвучала серия взрывов, в том числе в районе острова Хортица, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Ранее в среду о взрывах в Запорожье сообщали украинские СМИ.
"В городе Запорожье на протяжении получаса прозвучала серия взрывов, в том числе в районе острова Хортица", - сказал РИА Новости Рогов.
По его словам, поступают сведения о падении украинской ракеты ПВО на девятиэтажный дом.
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"В результате преступной работы украинской ПВО над городом была сбита ракета, которая летела по военным объектам. Обе ракеты упали на девятиэтажный дом. Произошло его обрушение. Велика вероятность большого количества жертв среди гражданского населения", - сказал Рогов.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается областной центр - город Запорожье.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожьеЗапорожская областьВладимир Рогов
 
 
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