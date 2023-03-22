https://ria.ru/20230322/zamorozki-1859655484.html

Жителей Центральной России предупредили о заморозках

Жителей Центральной России предупредили о заморозках - РИА Новости, 22.03.2023

Жителей Центральной России предупредили о заморозках

В последние дни марта в Центральной России похолодает, ночные температуры снова будут отрицательными, заявил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T03:14

2023-03-22T03:14

2023-03-22T03:14

общество

россия

москва

роман вильфанд

гидрометцентр

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. В последние дни марта в Центральной России похолодает, ночные температуры снова будут отрицательными, заявил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Синоптик подчеркнул, что такое похолодание будет "естественным", погода вернется к климатической норме после аномально высоких температур. По данным сайта Гидрометцентра России, на этой неделе в четверг днем в Москве ожидается от 9 до 11 градусов тепла, в пятницу - плюс 10-12 градусов.

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общество, россия, москва, роман вильфанд, гидрометцентр