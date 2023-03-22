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Жителей Центральной России предупредили о заморозках - РИА Новости, 22.03.2023
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03:14 22.03.2023
https://ria.ru/20230322/zamorozki-1859655484.html
Жителей Центральной России предупредили о заморозках
Жителей Центральной России предупредили о заморозках - РИА Новости, 22.03.2023
Жителей Центральной России предупредили о заморозках
В последние дни марта в Центральной России похолодает, ночные температуры снова будут отрицательными, заявил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T03:14
2023-03-22T03:14
общество
россия
москва
роман вильфанд
гидрометцентр
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. В последние дни марта в Центральной России похолодает, ночные температуры снова будут отрицательными, заявил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Синоптик подчеркнул, что такое похолодание будет "естественным", погода вернется к климатической норме после аномально высоких температур. По данным сайта Гидрометцентра России, на этой неделе в четверг днем в Москве ожидается от 9 до 11 градусов тепла, в пятницу - плюс 10-12 градусов.
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общество, россия, москва, роман вильфанд, гидрометцентр
Общество, Россия, Москва, Роман Вильфанд, Гидрометцентр
Жителей Центральной России предупредили о заморозках

Вильфанд: в конце марта в Центральной России похолодает, вернутся ночные заморозки

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкТуристы на узкоколейной железной дороге в Гуамском ущелье, замерзшем из-за сильных морозов
Туристы на узкоколейной железной дороге в Гуамском ущелье, замерзшем из-за сильных морозов - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Туристы на узкоколейной железной дороге в Гуамском ущелье, замерзшем из-за сильных морозов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. В последние дни марта в Центральной России похолодает, ночные температуры снова будут отрицательными, заявил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«
"К середине следующей недели, в последние числа месяца, прогнозируется понижение температуры... 15-18-градусных морозов уже не будет, но ночные температуры будут отрицательными", - сказал Вильфанд.
Синоптик подчеркнул, что такое похолодание будет "естественным", погода вернется к климатической норме после аномально высоких температур.
По данным сайта Гидрометцентра России, на этой неделе в четверг днем в Москве ожидается от 9 до 11 градусов тепла, в пятницу - плюс 10-12 градусов.
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