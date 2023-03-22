https://ria.ru/20230322/zakharchenko-1859234629.html

Биография Виктора Захарченко

Биография Виктора Захарченко - РИА Новости, 22.03.2023

Биография Виктора Захарченко

Художественный руководитель Кубанского казачьего хора Виктор Гаврилович Захарченко родился 22 марта 1938 года в станице Дядьковской Краснодарского края. В 1960... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T01:17

2023-03-22T01:17

2023-03-22T01:17

справки

виктор захарченко

кубанский казачий хор

российская академия музыки имени гнесиных

краснодарский край

рсфср

ссср

культура

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Художественный руководитель Кубанского казачьего хора Виктор Гаврилович Захарченко родился 22 марта 1938 года в станице Дядьковской Краснодарского края. В 1960 году окончил Краснодарское музыкально-педагогическое училище (дирижирование и хоровой класс Алексея Манжелевского). В 1967 году – дирижерско-хоровое отделение Новосибирской государственной консерватории им. М.И. Глинки (хоровой класс и дирижирование Владимира Минина и Бориса Певзнера). Позднее окончил аспирантуру Государственного музыкально-педагогического института имени Гнесиных (ныне Российская академия музыки имени Гнесиных). Доктор искусствоведения. Профессор.В 1964-1974 годах Виктор Захарченко работал главным хормейстером Государственного академического Сибирского русского народного хора. На базе хора создал фольклорную группу, которая исполняла народные песни без обработки, в их первозданном виде. В 1966-1974 годы Захарченко посетил десятки сибирских деревень, встречался с сотнями народных исполнителей, принимал участие в крупных собирательских проектах и экспедициях.В начале 1970-х годов активно сотрудничал с сибирской организацией Союза композиторов СССР: был членом фольклорной секции, в 1973 году был избран председателем объединения самодеятельных композиторов.14 октября 1974 года был назначен художественным руководителем Государственного Кубанского казачьего хора. Также является его главным дирижером. Хор кубанских казаков под руководством Виктора Захарченко неоднократно становился лауреатом всероссийских и международных конкурсов и фестивалей, удостоен почетного звания "академический" и других наград.В 1990 году Виктор Захарченко создал Центр народной культуры Кубани, трансформировавшийся со временем в государственное бюджетное научно-творческое учреждение культуры Краснодарского края "Кубанский казачий хор" (генеральным директором также является Захарченко). При центре появилась студия народного искусства, на базе которой в 1992 году была открыта школа народного искусства при Кубанском казачьем хоре. Как композитор Захарченко написал более двухсот музыкальных произведений и создал более тысячи обработок народных песен.Виктор Захарченко – автор множества изданий по кубанской народной музыке. Как фольклористом им были собраны разрозненные и почти исчезнувшие 14 дореволюционных сборников песен кубанского казачества Акима Бигдая, переизданы в двух томах в творческой редакции с позиций современной фольклористики.Член Союза композиторов России.Член президиума "Всероссийского хорового общества". Декан факультета народной культуры Краснодарского государственного института культуры. Член Патриаршего совета по культуре. Президент Кубанского фестиваля православных фильмов "Вечевой колокол". Имеет множество наград и званий. Народный артист РСФСР (1984), Заслуженный деятель искусств РСФСР (1977), Герой труда (2020). Лауреат Государственной премии РСФСР в области литературы и искусства (1991, 2015). Награжден орденами "Знак Почета" (1981), Трудового Красного Знамени (1987), "За заслуги перед Отечеством" IV (2004) и III степеней (2009), Дружбы (1998) и др.Виктор Захарченко женат, у него трое дочерей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, виктор захарченко, кубанский казачий хор, российская академия музыки имени гнесиных, краснодарский край, рсфср, ссср, культура