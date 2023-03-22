https://ria.ru/20230322/zabastovki-1859797952.html
Государство должно иметь право прекращать забастовки, заявил Макрон
Государство должно иметь право прекращать забастовки, заявил Макрон - РИА Новости, 22.03.2023
Государство должно иметь право прекращать забастовки, заявил Макрон
Правительство Франции должно иметь право останавливать забастовки, блокирующие экономику, если это мешает жизни французов, заявил в среду президент Франции... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T15:20
2023-03-22T15:20
2023-03-22T16:13
в мире
франция
эммануэль макрон
элизабет борн
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ПАРИЖ, 22 мар – РИА Новости. Правительство Франции должно иметь право останавливать забастовки, блокирующие экономику, если это мешает жизни французов, заявил в среду президент Франции Эммануэль Макрон."Когда группы используют крайнее насилие, чтобы нападать на избранных республикой … когда они используют насилие без каких-либо правил, потому что они чем-то недовольны, это больше не республика … Существует блокада (экономики), и надо иметь право устранять эту блокаду, когда она мешает нормальной деятельности", - сказал он в эфире телеканала France 2.Макрон заявил, что поддерживает и уважает проведение "организованных манифестаций", которые являются законными, однако насилие надо осуждать.По словам президента, он всегда просит правительство до последнего вести переговоры с участниками забастовки и только потом может принудительно заставить бастующих выйти на работу. Макрон добавил, что не принимает "ни мятежников, ни мятежные группировки" в республике.Макрон отметил, что "сегодня необходимо взять на себя бремя непопулярности, и я это сделаю".На прошлой неделе премьер-министр Франции Элизабет Борн воспользовалась статьей 49.3 конституции Франции, чтобы провести законопроект о повышении пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет без голосования в парламенте.Французская пресса на следующий день вышла с критическими заголовками в адрес главы государства, назвав реформу его ошибкой. А опрос компании Ifop, проведенный накануне этих событий, показал, что рейтинг популярности Макрона упал до рекордного с 2019 года минимума, его действия поддерживают лишь 28% населения.
https://ria.ru/20230322/frantsiya-1859533022.html
https://ria.ru/20230321/frantsiya-1859479084.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, эммануэль макрон, элизабет борн
В мире, Франция, Эммануэль Макрон, Элизабет Борн
Государство должно иметь право прекращать забастовки, заявил Макрон
Макрон: государство должно иметь право прекращать забастовки, блокирующие экономику
ПАРИЖ, 22 мар – РИА Новости.
Правительство Франции должно иметь право останавливать забастовки, блокирующие экономику, если это мешает жизни французов, заявил
в среду президент Франции Эммануэль Макрон.
"Когда группы используют крайнее насилие, чтобы нападать на избранных республикой … когда они используют насилие без каких-либо правил, потому что они чем-то недовольны, это больше не республика … Существует блокада (экономики), и надо иметь право устранять эту блокаду, когда она мешает нормальной деятельности", - сказал он в эфире телеканала France 2.
Массовые аресты и избиения. Что началось во Франции
Макрон заявил, что поддерживает и уважает проведение "организованных манифестаций", которые являются законными, однако насилие надо осуждать.
По словам президента, он всегда просит правительство до последнего вести переговоры с участниками забастовки и только потом может принудительно заставить бастующих выйти на работу. Макрон добавил, что не принимает "ни мятежников, ни мятежные группировки" в республике.
«
"Я не ищу переизбрания, и по конституции не имею на это право. Но между краткосрочными опросами и общим интересом государства, я выберу интерес государства", - сказал он в интервью телеканалам TF1 и France 2 в среду, 22 марта.
Макрон отметил, что "сегодня необходимо взять на себя бремя непопулярности, и я это сделаю".
На прошлой неделе премьер-министр Франции Элизабет Борн
воспользовалась статьей 49.3 конституции Франции, чтобы провести законопроект о повышении пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет без голосования в парламенте.
Французская пресса на следующий день вышла с критическими заголовками в адрес главы государства, назвав реформу его ошибкой. А опрос компании Ifop, проведенный накануне этих событий, показал, что рейтинг популярности Макрона упал до рекордного с 2019 года минимума, его действия поддерживают лишь 28% населения.
Макрон не намерен распускать парламент или менять правительство, пишут СМИ