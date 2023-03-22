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Убийцам рэпера XXXTentacion дали пожизненный срок
Убийцам рэпера XXXTentacion дали пожизненный срок - РИА Новости, 22.03.2023
Убийцам рэпера XXXTentacion дали пожизненный срок
В США суд вынес обвинительный приговор троим мужчинам, застрелившим несколько лет назад рэпера XXXTentacion (Джасей Дуэйн Рикардо Онфрой), сообщает The... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T00:24
2023-03-22T00:24
2023-03-22T00:24
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. В США суд вынес обвинительный приговор троим мужчинам, застрелившим несколько лет назад рэпера XXXTentacion (Джасей Дуэйн Рикардо Онфрой), сообщает The Guardian.По данным издания, преступники Майкл Боутрайт, Дедрик Уильямс и Трейвон Ньюсом получили пожизненное заключение. Их признали виновными в вооруженном ограблении, которое повлекло за собой убийство. Приговор вступит в силу в ближайшее время. В 2022 году четвертый подозреваемый Роберт Аллен признал себя виновным в убийстве второй степени. Он дал показания против остальных преступников и заявил, что отговаривал их от ограбления. Двадцатилетнего XXXTentacion застрелили в 2018 году. Согласно показаниям свидетелей, преступники украли у артиста сумку с наличными. Один из них выстрелил в него. Рэпера госпитализировали. Однако врачам не удалось его спасти. Рэпер получил всемирную известность в 2015 году после выхода сингла "Look at Me".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, убийство, знаменитости, шоу-бизнес
Шоубиз, США, Убийство, Знаменитости, Шоу-бизнес
Убийцам рэпера XXXTentacion дали пожизненный срок
Убийцам американского рэпера XXXTentacion дали пожизненный срок
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости.
В США суд вынес обвинительный приговор троим мужчинам, застрелившим несколько лет назад рэпера XXXTentacion (Джасей Дуэйн Рикардо Онфрой), сообщает
The Guardian.
По данным издания, преступники Майкл Боутрайт, Дедрик Уильямс и Трейвон Ньюсом получили пожизненное заключение. Их признали виновными в вооруженном ограблении, которое повлекло за собой убийство. Приговор вступит в силу в ближайшее время.
В 2022 году четвертый подозреваемый Роберт Аллен признал себя виновным в убийстве второй степени. Он дал показания против остальных преступников и заявил, что отговаривал их от ограбления.
Двадцатилетнего XXXTentacion застрелили
в 2018 году. Согласно показаниям свидетелей, преступники украли у артиста сумку с наличными. Один из них выстрелил в него. Рэпера госпитализировали. Однако врачам не удалось его спасти.
Рэпер получил всемирную известность в 2015 году после выхода сингла "Look at Me".
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