https://ria.ru/20230322/xxxtentacion-1859469258.html

Убийцам рэпера XXXTentacion дали пожизненный срок

Убийцам рэпера XXXTentacion дали пожизненный срок - РИА Новости, 22.03.2023

Убийцам рэпера XXXTentacion дали пожизненный срок

В США суд вынес обвинительный приговор троим мужчинам, застрелившим несколько лет назад рэпера XXXTentacion (Джасей Дуэйн Рикардо Онфрой), сообщает The... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T00:24

2023-03-22T00:24

2023-03-22T00:24

шоубиз

сша

убийство

знаменитости

шоу-бизнес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/15/1859460928_0:0:1450:815_1920x0_80_0_0_1544bc3632354a27bf4f336d607eb367.jpg

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. В США суд вынес обвинительный приговор троим мужчинам, застрелившим несколько лет назад рэпера XXXTentacion (Джасей Дуэйн Рикардо Онфрой), сообщает The Guardian.По данным издания, преступники Майкл Боутрайт, Дедрик Уильямс и Трейвон Ньюсом получили пожизненное заключение. Их признали виновными в вооруженном ограблении, которое повлекло за собой убийство. Приговор вступит в силу в ближайшее время. В 2022 году четвертый подозреваемый Роберт Аллен признал себя виновным в убийстве второй степени. Он дал показания против остальных преступников и заявил, что отговаривал их от ограбления. Двадцатилетнего XXXTentacion застрелили в 2018 году. Согласно показаниям свидетелей, преступники украли у артиста сумку с наличными. Один из них выстрелил в него. Рэпера госпитализировали. Однако врачам не удалось его спасти. Рэпер получил всемирную известность в 2015 году после выхода сингла "Look at Me".

https://ria.ru/20221101/takeoff-1828419208.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Александра Липатова

Александра Липатова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

сша, убийство, знаменитости, шоу-бизнес