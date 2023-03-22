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ВС России уничтожили до 20 украинских военных на Херсонском направлении
ВС России уничтожили до 20 украинских военных на Херсонском направлении - РИА Новости, 22.03.2023
ВС России уничтожили до 20 украинских военных на Херсонском направлении
Российские подразделения за сутки на херсонском направлении уничтожили до 20 украинских военных, два автомобиля и самоходку "Гвоздика", сообщило в среду... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T15:22
2023-03-22T15:22
2023-03-22T15:26
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Российские подразделения за сутки на херсонском направлении уничтожили до 20 украинских военных, два автомобиля и самоходку "Гвоздика", сообщило в среду Минобороны РФ."На Херсонском направлении в результате огневого поражения противника уничтожено до 20 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также самоходная гаубица "Гвоздика", - говорится в сообщении.
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россия, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, В мире
ВС России уничтожили до 20 украинских военных на Херсонском направлении
Минобороны: ВС России уничтожили до 20 украинских военных на Херсонском направлении