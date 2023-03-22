https://ria.ru/20230322/vodokhranilischa-1859724095.html

Московские водохранилища полностью готовы к прохождению паводка

Московские водохранилища полностью готовы к прохождению паводка - РИА Новости, 22.03.2023

Московские водохранилища полностью готовы к прохождению паводка

Все водохранилища, обеспечивающие водой столицу и ряд соседних городов Подмосковья, полностью готовы к прохождению паводка, сообщил журналистам заммэра Москвы... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T11:38

2023-03-22T11:38

2023-03-22T11:38

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москва

петр бирюков

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Все водохранилища, обеспечивающие водой столицу и ряд соседних городов Подмосковья, полностью готовы к прохождению паводка, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Подачу воды для столичного региона обеспечивают 15 водохранилищ в составе двух систем - Москворецко-Вазузской и Волжской, общая площадь водосборной территории составляет более 50 тысяч квадратных километров. Пополнение запасов возможно только за счет естественного притока, а его основная доля формируется во время весеннего половодья и дождевых паводков", - отметил Бирюков. Заммэра рассказал, что, согласно результатам снегомерных съемок, в этом году объем талых вод может составить до 320-350 миллионов кубометров. Свободная емкость водохранилищ в настоящее время находится на уровне 355 миллионов кубометров и продолжает увеличиваться. "Городские службы заранее подготовили водохранилища к приему талых вод, для этого проводился и продолжается сброс излишков воды. Весь талый сток будет принят в водохранилища, значительного прироста уровня воды и подтопления территорий вдоль Москвы-реки не ожидается", - добавил Бирюков. Он подчеркнул, что сформированные по итогам паводка и половодья запасы воды позволят обеспечить в полном объеме качественное водоснабжение столицы.

https://ria.ru/20230322/reka-1859679958.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков