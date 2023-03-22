https://ria.ru/20230322/vodokhranilischa-1859724095.html
Московские водохранилища полностью готовы к прохождению паводка
Московские водохранилища полностью готовы к прохождению паводка - РИА Новости, 22.03.2023
Московские водохранилища полностью готовы к прохождению паводка
Все водохранилища, обеспечивающие водой столицу и ряд соседних городов Подмосковья, полностью готовы к прохождению паводка, сообщил журналистам заммэра Москвы... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T11:38
2023-03-22T11:38
2023-03-22T11:38
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москва
петр бирюков
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Все водохранилища, обеспечивающие водой столицу и ряд соседних городов Подмосковья, полностью готовы к прохождению паводка, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Подачу воды для столичного региона обеспечивают 15 водохранилищ в составе двух систем - Москворецко-Вазузской и Волжской, общая площадь водосборной территории составляет более 50 тысяч квадратных километров. Пополнение запасов возможно только за счет естественного притока, а его основная доля формируется во время весеннего половодья и дождевых паводков", - отметил Бирюков. Заммэра рассказал, что, согласно результатам снегомерных съемок, в этом году объем талых вод может составить до 320-350 миллионов кубометров. Свободная емкость водохранилищ в настоящее время находится на уровне 355 миллионов кубометров и продолжает увеличиваться. "Городские службы заранее подготовили водохранилища к приему талых вод, для этого проводился и продолжается сброс излишков воды. Весь талый сток будет принят в водохранилища, значительного прироста уровня воды и подтопления территорий вдоль Москвы-реки не ожидается", - добавил Бирюков. Он подчеркнул, что сформированные по итогам паводка и половодья запасы воды позволят обеспечить в полном объеме качественное водоснабжение столицы.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Все водохранилища, обеспечивающие водой столицу и ряд соседних городов Подмосковья, полностью готовы к прохождению паводка, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Подачу воды для столичного региона обеспечивают 15 водохранилищ в составе двух систем - Москворецко-Вазузской и Волжской
, общая площадь водосборной территории составляет более 50 тысяч квадратных километров. Пополнение запасов возможно только за счет естественного притока, а его основная доля формируется во время весеннего половодья и дождевых паводков", - отметил Бирюков.
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Заммэра рассказал, что, согласно результатам снегомерных съемок, в этом году объем талых вод может составить до 320-350 миллионов кубометров. Свободная емкость водохранилищ в настоящее время находится на уровне 355 миллионов кубометров и продолжает увеличиваться.
"Городские службы заранее подготовили водохранилища к приему талых вод, для этого проводился и продолжается сброс излишков воды. Весь талый сток будет принят в водохранилища, значительного прироста уровня воды и подтопления территорий вдоль Москвы-реки не ожидается", - добавил Бирюков.
Он подчеркнул, что сформированные по итогам паводка и половодья запасы воды позволят обеспечить в полном объеме качественное водоснабжение столицы.