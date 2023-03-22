https://ria.ru/20230322/vizit-1859744398.html

Россия и Китай могут бросить вызов США, пишут западные СМИ

Россия и Китай могут бросить вызов США, пишут западные СМИ - РИА Новости, 22.03.2023

Россия и Китай могут бросить вызов США, пишут западные СМИ

Западные СМИ внимательно следили за визитом в Россию председателя КНР Си Цзиньпина - материалы на эту тему расположились на передовицах популярных мировых... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T12:35

2023-03-22T12:35

2023-03-22T12:38

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Западные СМИ внимательно следили за визитом в Россию председателя КНР Си Цзиньпина - материалы на эту тему расположились на передовицах популярных мировых изданий. По итогам саммита большинство зарубежных СМИ - как американских, так и европейских - пришли к двум выводам. Во-первых, газеты называют президента РФ Владимира Путина и председателя КНР "старыми добрыми друзьями", которые "вылеплены из одно и того же теста". Во-вторых, западные издания всерьез опасаются, что РФ и Китай могут бросить вызов мировому порядку во главе с США, а их призывы уважать разнообразие цивилизаций получают все большую поддержу. Добрые друзьяМногие зарубежные издания обратили внимание на дружескую атмосферу визита Си Цзиньпина в РФ. Как пишет испанская газета Pais, саммиты председателя КНР и президента РФ уже не являются чем-то исключительным, нынешня встреча "старых добрых друзей", по данным газеты, стала уже 40-й. Корреспондент немецкой газеты Zeit считает "несомненным", что лидеры РФ и КНР "нравятся друг другу". По его мнению, Путин и Си Цзиньпин "будто слеплены из одного и того же теста". Немецкая радиостанция Deutschlandfunk назвала подтверждением тесной связи Пекина с Москвой тот факт, что визит в РФ стал для Си Цзиньпина первой зарубежной поездкой после переизбрания на пост главы КНР. Американская газета Washington Post подчеркивает, что разговоры о безграничной дружбе подтвердили и важные деловые сделки. На второй день визита председателя КНР в Россию две страны согласовали ряд предложений, которые расширят торговлю между странами природным газом, а также другие экономические связи. УкраинаОдним из главных вопросов в ходе визита ожидаемо стала ситуация на Украине, учитывая, что Китай ранее опубликовал свои предложения по урегулированию. Как отметила Pais, на Западе наблюдали за московским саммитом с толикой надежды или, по крайней мере, с еле уловимым ожиданием. Как пишет издание, Си Цзиньпин - один из немногих, у кого якобы есть возможность влиять на Путина и он прибыл в российскую столицу с намерением выступить посредником. Корреспондент швейцарской газеты NZZ также полагает, что в Китае хотят "скорейшего окончания" конфликта, поскольку считают отношения с США "непоправимо испорченными" и стремятся к налаживанию связей с Европой, что во время спецоперации на Украине представляется "трудным предприятием". Однако, по мнению британской газеты Guardian, заявления лидера КНР с повторением прежней позиции по Украине говорят о том, что переговоры не привели к серьезному прорыву в мирных усилиях. Тем не менее, состоявшийся визит якобы "рассматривается как серьезный стимул" для российской стороны. Washington Post также отмечает, что по итогам саммита Пекин практически не продвинулся в выполнении обещания выступить в качестве посредника в урегулировании конфликта на Украине. Европейское издание Politico, в свою очередь, обратило внимание на то, о чем Си Цзиньпин не упомянул по итогам переговоров, в частности, речь о выводе российских сил даже не шла. Deutschlandfunk также напоминает, что в Китае спецоперация РФ на Украине "преподносится как региональный, внутренний конфликт". Вызов ЗападуБольшую обеспокоенность в западных СМИ вызвали предположения о том, что РФ и Китай могут бросить вызов мировому порядку во главе с США. По оценке американской газеты Wall Street Journal, встреча в Москве показала общую заинтересованность РФ и КНР "в том, чтобы бросить вызов мировому порядку во главе с США и их демократическими союзниками". Швейцарская NZZ также полагает, что Пекин заинтересован в хороших отношениях с Москвой, поскольку Россия нужна ему "как союзник против главного либерально-демократического соперника" - США. Газета отмечает, что послание председателя КНР о необходимости уважать разнообразие цивилизаций - позитивно восприняли политические лидеры, которые "все более скептически относятся к Вашингтону". Американский журнал Newsweek выразил опасения, что объятия главы КНР с президентом РФ подняли вопросы о том, не рискуют ли США потерять свое место "бесспорного лидера в международной дипломатии". Washington Post также отмечает, что Си Цзиньпин "определенно предложил моральную и психологическую поддержку" РФ, а своим визитом в Москву лидер КНР "укрепляет фланг против Америки и Запада". Журнал Foreign Policy также подчеркивает, что Китай и Россия "идут рука об руку в противостоянии мировому порядку, возглавляемому США". Издание не исключает, что стороны углубят сотрудничество в области обороны на фоне того, как США укрепляют собственные альянсы и стратегии сдерживания в Европе и Азии. Пекин также не хочет, чтобы Россия проиграла на Украине или же столкнулась со сменой власти, поскольку результатом могла бы стать "другая Россия, менее симпатизирующая Китаю". На этом фоне Wall Street Journal отмечает, что хотя в Пентагоне привыкли делить мир на Восток и Запад, а силы США - на Европейское и Тихооокеанское командования, возможно, после встречи Путина и Си Цзиньпина стоит задуматься о едином "Евроазиатском" командовании. Иметь дело с каждым из них по отдельности и так трудно, а если отношения Москвы и Пекина перерастут в "настоящее партнерство", дела станут еще хуже, отмечает издание. Председатель КНР прибыл в Россию с рабочим визитом 20 марта. В понедельник у него состоялась неформальная встреча с Путиным. Во вторник прошли российско-китайские переговоры с участием делегаций. В рамках визита было подписано совместное заявление о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года.

https://ria.ru/20230322/miroporyadok-1859618920.html

https://ria.ru/20230322/nedovolstvo-1859650242.html

https://ria.ru/20230321/otnosheniya-1859627602.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, китай, сша, владимир путин, си цзиньпин, министерство обороны сша