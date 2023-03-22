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Вьетнам планирует продлить для россиян безвизовый режим - РИА Новости, 22.03.2023
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Туризм
 
15:53 22.03.2023 (обновлено: 15:55 22.03.2023)
https://ria.ru/20230322/vetnam-1859796664.html
Вьетнам планирует продлить для россиян безвизовый режим
Вьетнам планирует продлить для россиян безвизовый режим - РИА Новости, 22.03.2023
Вьетнам планирует продлить для россиян безвизовый режим
Министерство общественной безопасности Вьетнама предложило продлить срок безвизового пребывания с 15 до 30 дней для туристов из ряда стран, в том числе и для... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T15:53
2023-03-22T15:55
туризм
туризм
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вьетнам
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Министерство общественной безопасности Вьетнама предложило продлить срок безвизового пребывания с 15 до 30 дней для туристов из ряда стран, в том числе и для России, сообщает Star. "Поправка к закону о въезде иностранцев направлена на увеличение срока безвизового пребывания до 30 дней для граждан стран, от которых Вьетнам в одностороннем порядке отказался от ряда визовых требований", — пишет издание. Уточняется, что речь идет о России, Белоруссии, Германии, Дании, Норвегии, Франции, Финляндии, Испании, Швеции, Италии, Великобритании, Южной Кореи и Японии. "Министерство также предложило продлить максимальный срок пребывания по электронной визе с 30 до 90 дней", — сообщает Star. Новация направлена на привлечение иностранных туристов во Вьетнам на фоне жесткой конкуренции со стороны других государств региона после отмены ковидных ограничений. Предполагается, что поправки парлемент рассмотрит в мае и октябре 2023 года. В этом году Вьетнам намерен принять восемь миллионов туристов, однако эта цель была поставлена в начале 2023 года, когда Китай еще не объявил о планах открытия границ. Китайцы составили треть от общего числа иностранных туристов во Вьетнаме в 2019 году.
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туризм, новости - туризм, вьетнам, визы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Вьетнам, Визы
Вьетнам планирует продлить для россиян безвизовый режим

Вьетнам планирует продлить безвизовый режим для россиян до 30 дней

© iStock.com / Balaji SrinivasanЛюди готовятся к традиционному фестивалю в храмовом комплексе Понагар в Нячанге, Вьетнам
Люди готовятся к традиционному фестивалю в храмовом комплексе Понагар в Нячанге, Вьетнам - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© iStock.com / Balaji Srinivasan
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Министерство общественной безопасности Вьетнама предложило продлить срок безвизового пребывания с 15 до 30 дней для туристов из ряда стран, в том числе и для России, сообщает Star.
"Поправка к закону о въезде иностранцев направлена на увеличение срока безвизового пребывания до 30 дней для граждан стран, от которых Вьетнам в одностороннем порядке отказался от ряда визовых требований", — пишет издание.
Уточняется, что речь идет о России, Белоруссии, Германии, Дании, Норвегии, Франции, Финляндии, Испании, Швеции, Италии, Великобритании, Южной Кореи и Японии.
"Министерство также предложило продлить максимальный срок пребывания по электронной визе с 30 до 90 дней", — сообщает Star.
Новация направлена на привлечение иностранных туристов во Вьетнам на фоне жесткой конкуренции со стороны других государств региона после отмены ковидных ограничений. Предполагается, что поправки парлемент рассмотрит в мае и октябре 2023 года.
В этом году Вьетнам намерен принять восемь миллионов туристов, однако эта цель была поставлена в начале 2023 года, когда Китай еще не объявил о планах открытия границ. Китайцы составили треть от общего числа иностранных туристов во Вьетнаме в 2019 году.
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