https://ria.ru/20230322/vetnam-1859796664.html

Вьетнам планирует продлить для россиян безвизовый режим

Вьетнам планирует продлить для россиян безвизовый режим - РИА Новости, 22.03.2023

Вьетнам планирует продлить для россиян безвизовый режим

Министерство общественной безопасности Вьетнама предложило продлить срок безвизового пребывания с 15 до 30 дней для туристов из ряда стран, в том числе и для... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T15:53

2023-03-22T15:53

2023-03-22T15:55

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Министерство общественной безопасности Вьетнама предложило продлить срок безвизового пребывания с 15 до 30 дней для туристов из ряда стран, в том числе и для России, сообщает Star. "Поправка к закону о въезде иностранцев направлена на увеличение срока безвизового пребывания до 30 дней для граждан стран, от которых Вьетнам в одностороннем порядке отказался от ряда визовых требований", — пишет издание. Уточняется, что речь идет о России, Белоруссии, Германии, Дании, Норвегии, Франции, Финляндии, Испании, Швеции, Италии, Великобритании, Южной Кореи и Японии. "Министерство также предложило продлить максимальный срок пребывания по электронной визе с 30 до 90 дней", — сообщает Star. Новация направлена на привлечение иностранных туристов во Вьетнам на фоне жесткой конкуренции со стороны других государств региона после отмены ковидных ограничений. Предполагается, что поправки парлемент рассмотрит в мае и октябре 2023 года. В этом году Вьетнам намерен принять восемь миллионов туристов, однако эта цель была поставлена в начале 2023 года, когда Китай еще не объявил о планах открытия границ. Китайцы составили треть от общего числа иностранных туристов во Вьетнаме в 2019 году.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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