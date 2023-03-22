Вьетнам планирует продлить для россиян безвизовый режим
Вьетнам планирует продлить безвизовый режим для россиян до 30 дней
© iStock.com / Balaji SrinivasanЛюди готовятся к традиционному фестивалю в храмовом комплексе Понагар в Нячанге, Вьетнам
© iStock.com / Balaji Srinivasan
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Министерство общественной безопасности Вьетнама предложило продлить срок безвизового пребывания с 15 до 30 дней для туристов из ряда стран, в том числе и для России, сообщает Star.
"Поправка к закону о въезде иностранцев направлена на увеличение срока безвизового пребывания до 30 дней для граждан стран, от которых Вьетнам в одностороннем порядке отказался от ряда визовых требований", — пишет издание.
Уточняется, что речь идет о России, Белоруссии, Германии, Дании, Норвегии, Франции, Финляндии, Испании, Швеции, Италии, Великобритании, Южной Кореи и Японии.
"Министерство также предложило продлить максимальный срок пребывания по электронной визе с 30 до 90 дней", — сообщает Star.
Новация направлена на привлечение иностранных туристов во Вьетнам на фоне жесткой конкуренции со стороны других государств региона после отмены ковидных ограничений. Предполагается, что поправки парлемент рассмотрит в мае и октябре 2023 года.
В этом году Вьетнам намерен принять восемь миллионов туристов, однако эта цель была поставлена в начале 2023 года, когда Китай еще не объявил о планах открытия границ. Китайцы составили треть от общего числа иностранных туристов во Вьетнаме в 2019 году.