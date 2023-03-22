https://ria.ru/20230322/vengriya-1859841170.html

Глава МИД Венгрии пришел в шок из-за вмешательства США в дела других стран

Глава МИД Венгрии пришел в шок из-за вмешательства США в дела других стран - РИА Новости, 22.03.2023

Глава МИД Венгрии пришел в шок из-за вмешательства США в дела других стран

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал шокирующим и возмутительным вмешательство Штатов во внутренние дела других... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T17:05

2023-03-22T17:05

2023-03-22T17:48

в мире

венгрия

сша

босния и герцеговина

виктор орбан

милорад додик

петер сийярто

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БУДАПЕШТ, 22 мар — РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал шокирующим и возмутительным вмешательство Штатов во внутренние дела других стран.Главе МИД во время его визита в Сараево задали вопрос об отчете Госдепа США о ситуации с правами человека в Боснии и Герцеговине и об отношении к президенту Республики Сербской Милораду Додику. Он указал, что ни возглавляемое им ведомство, ни аналогичное министерство Боснии и Герцеговины не делают доклады о правах человека и положении в других странах, так как это не входит в их компетенцию."Я считаю возмутительным и шокирующим, что вашингтонские бюрократы собираются и делают такие заявления о наших странах, ссылаясь на разного рода односторонние сведения, финансирование которых во многих случаях идет из США. Остановите это уже", — призвал Сийярто.Он подчеркнул, что только население Боснии и Герцеговины или Венгрии может решать, довольно ли оно своей властью и ситуацией в стране. Сийярто назвал сотрудничество властей Венгрии с Додиком корректным и справедливым, отметив, что оно основывается на взаимном уважении. "Сегодня в международной политике нет взаимоуважения. Некоторые страны очень охотно вмешиваются в дела других стран. Мы всегда работаем вместе с избранными здесь лидерами Боснии и Герцеговины. Мы никогда не ставим под сомнение результаты местных выборов, уважаем их", — заключил дипломат. Ранее посол США в Будапеште Дэвид Прессман заявил, что для Венгрии настал важный момент для определения своего будущего пути, и призвал Будапешт укрепить отношения с западными союзниками. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что Будапешт заинтересован поддерживать связи с Россией как можно дольше, но никто не может сказать, удастся ли это.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230321/nato-1859485895.html

https://ria.ru/20230321/vengriya-1859333606.html

венгрия

сша

босния и герцеговина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, венгрия, сша, босния и герцеговина, виктор орбан, милорад додик, петер сийярто