https://ria.ru/20230322/vengriya-1859841170.html
Глава МИД Венгрии пришел в шок из-за вмешательства США в дела других стран
Глава МИД Венгрии пришел в шок из-за вмешательства США в дела других стран - РИА Новости, 22.03.2023
Глава МИД Венгрии пришел в шок из-за вмешательства США в дела других стран
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал шокирующим и возмутительным вмешательство Штатов во внутренние дела других... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T17:05
2023-03-22T17:05
2023-03-22T17:48
в мире
венгрия
сша
босния и герцеговина
виктор орбан
милорад додик
петер сийярто
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БУДАПЕШТ, 22 мар — РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал шокирующим и возмутительным вмешательство Штатов во внутренние дела других стран.Главе МИД во время его визита в Сараево задали вопрос об отчете Госдепа США о ситуации с правами человека в Боснии и Герцеговине и об отношении к президенту Республики Сербской Милораду Додику. Он указал, что ни возглавляемое им ведомство, ни аналогичное министерство Боснии и Герцеговины не делают доклады о правах человека и положении в других странах, так как это не входит в их компетенцию."Я считаю возмутительным и шокирующим, что вашингтонские бюрократы собираются и делают такие заявления о наших странах, ссылаясь на разного рода односторонние сведения, финансирование которых во многих случаях идет из США. Остановите это уже", — призвал Сийярто.Он подчеркнул, что только население Боснии и Герцеговины или Венгрии может решать, довольно ли оно своей властью и ситуацией в стране. Сийярто назвал сотрудничество властей Венгрии с Додиком корректным и справедливым, отметив, что оно основывается на взаимном уважении. "Сегодня в международной политике нет взаимоуважения. Некоторые страны очень охотно вмешиваются в дела других стран. Мы всегда работаем вместе с избранными здесь лидерами Боснии и Герцеговины. Мы никогда не ставим под сомнение результаты местных выборов, уважаем их", — заключил дипломат. Ранее посол США в Будапеште Дэвид Прессман заявил, что для Венгрии настал важный момент для определения своего будущего пути, и призвал Будапешт укрепить отношения с западными союзниками. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что Будапешт заинтересован поддерживать связи с Россией как можно дольше, но никто не может сказать, удастся ли это.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венгрия, сша, босния и герцеговина, виктор орбан, милорад додик, петер сийярто
В мире, Венгрия, США, Босния и Герцеговина, Виктор Орбан, Милорад Додик, Петер Сийярто
Глава МИД Венгрии пришел в шок из-за вмешательства США в дела других стран
Глава МИД Венгрии Сийярто возмутился тем, что Госдеп вмешивается в дела других стран
БУДАПЕШТ, 22 мар — РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал шокирующим и возмутительным вмешательство Штатов во внутренние дела других стран.
Главе МИД во время его визита в Сараево
задали вопрос об отчете Госдепа США о ситуации с правами человека в Боснии и Герцеговине
и об отношении к президенту Республики Сербской Милораду Додику
.
«
"Должен сказать, я в шоке, и каждый год меня снова и снова шокирует, что Госдепартамент США берет на себя смелость характеризовать другие страны и делать подобные заявления ex cathedra (непререкаемо, безапелляционно. — Прим. ред.) о внутренних проблемах и положении других стран. У меня вопрос: как они до такого доходят?" — сказал Сийярто. Трансляция пресс-конференции с боснийским коллегой велась в Facebook*.
Он указал, что ни возглавляемое им ведомство, ни аналогичное министерство Боснии и Герцеговины не делают доклады о правах человека и положении в других странах, так как это не входит в их компетенцию.
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"Я считаю возмутительным и шокирующим, что вашингтонские бюрократы собираются и делают такие заявления о наших странах, ссылаясь на разного рода односторонние сведения, финансирование которых во многих случаях идет из США. Остановите это уже", — призвал Сийярто.
Он подчеркнул, что только население Боснии и Герцеговины или Венгрии может решать, довольно ли оно своей властью и ситуацией в стране.
«
"Что касается президента Додика, то неважно, что я о нем думаю, важно только то, что думают о нем люди, живущие в Боснии и Герцеговине, и особенно в Республике Сербской, поскольку они за него голосовали, а не я. Он был переизбран, и Венгрия относится к этому с уважением", — отметил глава венгерского МИД.
Сийярто назвал сотрудничество властей Венгрии с Додиком корректным и справедливым, отметив, что оно основывается на взаимном уважении.
"Сегодня в международной политике нет взаимоуважения. Некоторые страны очень охотно вмешиваются в дела других стран. Мы всегда работаем вместе с избранными здесь лидерами Боснии и Герцеговины. Мы никогда не ставим под сомнение результаты местных выборов, уважаем их", — заключил дипломат.
Ранее посол США в Будапеште
Дэвид Прессман заявил, что для Венгрии настал важный момент для определения своего будущего пути, и призвал Будапешт укрепить отношения с западными союзниками. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
ранее заявил, что Будапешт заинтересован поддерживать связи с Россией
как можно дольше, но никто не может сказать, удастся ли это.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская. Венгрия обеспокоилась деятельностью зарубежных НПО в стране